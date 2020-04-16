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В Литве запретили вскрывать тела умерших при подозрении на COVID-19



Исключение составляют только случаи, когда существуют определенные указания со стороны суда, прокурора или следователей, ведущих конкретное дело, сообщает Sputnik Литва. В Литве запретили производить вскрытие человека, который умер в медицинском учреждении и может быть заражен коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал глава Минздрава республики Аурелиюс Верига.

Если умершему в больнице пациенту требуется вскрытие, оно может быть выполнено только в том случае, если установлено, что у человека не было COVID-19.

"Если человек с диагнозом или подозрением на коронавирусную инфекцию умирает за пределами медицинского учреждения, то при отсутствии указаний со стороны суда, прокурора или досудебных следователей на проведение судебно-медицинских экспертиз и проверок, врач его медицинского учреждения выдает медицинское свидетельство о смерти с указанием причины смерти от этого заболевания", - говорится в сообщении Минздрава.
Если тест на коронавирус отрицательный, свидетельство о смерти составляется на основе имеющихся медицинских карт и записей человека, который диагностировал смерть.

В случаях, когда для определения причины смерти требуется судебно-медицинская экспертиза, она проводится Государственной службой судебной медицины независимо от результатов исследования на коронавирус. Судебно-медицинская экспертиза проводится в том объеме, который необходим, чтобы определить причину смерти и ответить на другие вопросы, заданные в ходе досудебного следствия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.

В Литве коронавирусом заболели более 1120 человек, 30 пациентов скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 апреля, 19:00

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