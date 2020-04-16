Google финансово поддержит НПО Литвы 🔊 Воспроизвести



Компания технологий Google собирается выделить на рекламу неправительственных организаций (НПО) Литвы через Ad Grants по 10 тыс. долларов.



"Эта помощь предназначена для устранения последствий вызванного Covid-19 кризиса, ею можно будет воспользоваться в течение шести ближайших месяцев", - сказал на пресс-конференции в четверг менеджер Google по публичной политике для стран Балтии Паулюс Вертелка.



"Поддержка рекламы в размере до 10 тыс. долларов будет предоставлена каждой из подтверждённых НПО", - добавил он.



Google также предоставить им бесплатную возможность пользоваться набором инструментов G Suite - в нём будет электронная почта, хранилище данных, видеозвонки и др., необходимые для удалённой деятельности.



Бесплатно пользоваться инструментами и получить финансовую поддержку для рекламы смогут только те организации, которые подтвердит партнёр Google - TechSoup. Компания технологий Google собирается выделить на рекламу неправительственных организаций (НПО) Литвы через Ad Grants по 10 тыс. долларов."Эта помощь предназначена для устранения последствий вызванного Covid-19 кризиса, ею можно будет воспользоваться в течение шести ближайших месяцев", - сказал на пресс-конференции в четверг менеджер Google по публичной политике для стран Балтии Паулюс Вертелка."Поддержка рекламы в размере до 10 тыс. долларов будет предоставлена каждой из подтверждённых НПО", - добавил он.Google также предоставить им бесплатную возможность пользоваться набором инструментов G Suite - в нём будет электронная почта, хранилище данных, видеозвонки и др., необходимые для удалённой деятельности.Бесплатно пользоваться инструментами и получить финансовую поддержку для рекламы смогут только те организации, которые подтвердит партнёр Google - TechSoup. Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: евроинтеграция, МИД, Google, Минюст, НПО, лоббизм География: Литва — статья прочитана 102 раза Комментарии