|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Альянс НАТО должен продолжать сдерживание – министр обороны Литвы
НАТО должен продолжать оборонные меры и меры сдерживания, утверждает литовский министр обороны Раймундас Кароблис.
Об этом он заявил на встрече министров обороны НАТО, на котором главы оборонных ведомств Альянса обсуждали ответ блока на вызовы пандемии, а также помощь странам, столкнувшимся с кризисом.
"НАТО должен продолжать меры сдерживания и обороны, а солидарность и единство – лучший ответ на любой кризис", – цитируются слова Р. Кароблиса в сообщении министерства.
Министры подтвердили, что, невзирая на вызовы в сфере оказания помощи в момент кризиса, поведение Альянса в вопросах сдерживания и обороны, а также участие в международных операциях не изменятся.
Они также договорились о рекомендациях, которые призваны усилить устойчивость гражданского общества, обсудили ответ НАТО не дезинформационные атаки, связанные с пандемией и совместными действиями ЕС и НАТО.
"С начала пандемии мы наблюдаем последовательные попытки распространять дезинформацию, целью которой является снижение доверия к решениям властей по борьбе с распространением коронавируса. Зачастую объектом ложных новостей о коронавирусе становятся и военные союзников, поэтому мы видим необходимость усилить сотрудничество НАТО и ЕС, особенно в укреплении гражданской устойчивости, возможностей передвижения военных и стратегической коммуникации", – отметил Р. Кароблис.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, агрессия, нато, учения, сдерживание
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|