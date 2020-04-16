Альянс НАТО должен продолжать сдерживание – министр обороны Литвы 🔊 Воспроизвести Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис



НАТО должен продолжать оборонные меры и меры сдерживания, утверждает литовский министр обороны Раймундас Кароблис.



Об этом он заявил на встрече министров обороны НАТО, на котором главы оборонных ведомств Альянса обсуждали ответ блока на вызовы пандемии, а также помощь странам, столкнувшимся с кризисом.



"НАТО должен продолжать меры сдерживания и обороны, а солидарность и единство – лучший ответ на любой кризис", – цитируются слова Р. Кароблиса в сообщении министерства.



Министры подтвердили, что, невзирая на вызовы в сфере оказания помощи в момент кризиса, поведение Альянса в вопросах сдерживания и обороны, а также участие в международных операциях не изменятся.



Они также договорились о рекомендациях, которые призваны усилить устойчивость гражданского общества, обсудили ответ НАТО не дезинформационные атаки, связанные с пандемией и совместными действиями ЕС и НАТО.



"С начала пандемии мы наблюдаем последовательные попытки распространять дезинформацию, целью которой является снижение доверия к решениям властей по борьбе с распространением коронавируса. Зачастую объектом ложных новостей о коронавирусе становятся и военные союзников, поэтому мы видим необходимость усилить сотрудничество НАТО и ЕС, особенно в укреплении гражданской устойчивости, возможностей передвижения военных и стратегической коммуникации", – отметил Р. Кароблис. НАТО должен продолжать оборонные меры и меры сдерживания, утверждает литовский министр обороны Раймундас Кароблис.Об этом он заявил на встрече министров обороны НАТО, на котором главы оборонных ведомств Альянса обсуждали ответ блока на вызовы пандемии, а также помощь странам, столкнувшимся с кризисом."НАТО должен продолжать меры сдерживания и обороны, а солидарность и единство – лучший ответ на любой кризис", – цитируются слова Р. Кароблиса в сообщении министерства.Министры подтвердили, что, невзирая на вызовы в сфере оказания помощи в момент кризиса, поведение Альянса в вопросах сдерживания и обороны, а также участие в международных операциях не изменятся.Они также договорились о рекомендациях, которые призваны усилить устойчивость гражданского общества, обсудили ответ НАТО не дезинформационные атаки, связанные с пандемией и совместными действиями ЕС и НАТО."С начала пандемии мы наблюдаем последовательные попытки распространять дезинформацию, целью которой является снижение доверия к решениям властей по борьбе с распространением коронавируса. Зачастую объектом ложных новостей о коронавирусе становятся и военные союзников, поэтому мы видим необходимость усилить сотрудничество НАТО и ЕС, особенно в укреплении гражданской устойчивости, возможностей передвижения военных и стратегической коммуникации", – отметил Р. Кароблис. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, агрессия, нато, учения, сдерживание География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии