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Альянс НАТО должен продолжать сдерживание – министр обороны Литвы

Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис


НАТО должен продолжать оборонные меры и меры сдерживания, утверждает литовский министр обороны Раймундас Кароблис.

Об этом он заявил на встрече министров обороны НАТО, на котором главы оборонных ведомств Альянса обсуждали ответ блока на вызовы пандемии, а также помощь странам, столкнувшимся с кризисом.

"НАТО должен продолжать меры сдерживания и обороны, а солидарность и единство – лучший ответ на любой кризис", – цитируются слова Р. Кароблиса в сообщении министерства.

Министры подтвердили, что, невзирая на вызовы в сфере оказания помощи в момент кризиса, поведение Альянса в вопросах сдерживания и обороны, а также участие в международных операциях не изменятся.

Они также договорились о рекомендациях, которые призваны усилить устойчивость гражданского общества, обсудили ответ НАТО не дезинформационные атаки, связанные с пандемией и совместными действиями ЕС и НАТО.

"С начала пандемии мы наблюдаем последовательные попытки распространять дезинформацию, целью которой является снижение доверия к решениям властей по борьбе с распространением коронавируса. Зачастую объектом ложных новостей о коронавирусе становятся и военные союзников, поэтому мы видим необходимость усилить сотрудничество НАТО и ЕС, особенно в укреплении гражданской устойчивости, возможностей передвижения военных и стратегической коммуникации", – отметил Р. Кароблис.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, агрессия, нато, учения, сдерживание
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 апреля, 17:00

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