Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Из всех трёх Балтийских стран объёмы промышленного производства в феврале сократились только в Литве, сообщает Евростат.



Объёмы промпроизводства в Литве в феврале по сравнению с январём сократились на 0,3%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата. В Латвии они выросли на 3,1%, в Эстонии - на 8,7%.



За год в - в феврале по сравнению с февралём прошлого года - объёмы промпроизводства в Литве выросли на 0,1%, в Латвии – на 0,8%, в Эстонии они уменьшились на 0,9%.



Во всём Евросоюзе объёмы промпроизводства сократились за год на 1,3%, за месяц они остались без изменения.



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В марте, по сравнению с тем же периодом прошлого года, по причине коронавируса, оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas сократился на 56% до 4,3 млн евро. Из всех трёх Балтийских стран объёмы промышленного производства в феврале сократились только в Литве, сообщает Евростат.Объёмы промпроизводства в Литве в феврале по сравнению с январём сократились на 0,3%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата. В Латвии они выросли на 3,1%, в Эстонии - на 8,7%.За год в - в феврале по сравнению с февралём прошлого года - объёмы промпроизводства в Литве выросли на 0,1%, в Латвии – на 0,8%, в Эстонии они уменьшились на 0,9%.Во всём Евросоюзе объёмы промпроизводства сократились за год на 1,3%, за месяц они остались без изменения.* * *В марте, по сравнению с тем же периодом прошлого года, по причине коронавируса, оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas сократился на 56% до 4,3 млн евро. Совокупный обороты компании в январе-марте составил 23,2 млн евро и был на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Novaturas через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



"Успешно начав год, в марте группа Novaturas, как и туристический бизнес во всем мире, столкнулся с падением спроса на путевки в связи с распространением вируса COVID-19", – говорится в сообщении.



В январе-марте компания обслужила 31,2 тыс. клиентов – на 24% меньше, чем в прошлом году. Только в марте было обслужено 5,4 тыс. клиентов – на 60% меньше.



Компания утверждает, что пока трудно предвидеть влияние на финансовые результаты масштаба вспышки вируса, ее продолжительности.



Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.



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Литовская группа предприятий по производству картона, гигиенической бумаги и древесноволокнистых плит (ДВП) Grigeo утверждает, что пока не может окончательно оценить окончательное влияние пандемии коронавируса на бизнес. Все же в апреле сократились продажи ДВП и бумажной упаковки.



"В связи с сокращающимися заказами руководство компании в ближайшее время не планирует останавливать производственные линии. По причине недостаточного количества заказов планируется раньше провести ремонтные работы на линиях непрерывного производства и пополнить запасы готовой продукции на складах", – сообщила Grigeo.



В первом квартале консолидированный оборот группы достиг 35,9 млн евро – почти на 3% меньше, чем в прошлом году (37 млн. евро). Выручка головного предприятия составила 17,6 млн евро – на 2,9% больше (17,1 млн евро), сообщила группа в четверг через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



В группу Grigeo входят одноименное головное предприятие Grigeo, а также Grigeo Packaging, Grigeo Baltwood, Grigeo Klaipeda, Mena Pak, Grigeo Recycling и латвийская Grigeo Recycling.



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В целях уменьшения загрязнения окружающей среды и повышения безопасности движения предприятие грузоперевозок LG Cargo Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) и польская компания PKP Cargo будут поощрять интермодальные перевозки между Литвой и Польшей.



Компании подписали протокол о намерениях о создании совместного предприятия (СП) - завершить переговоры о нём намечается в ближайшее время, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.



Гендиректор LG Cargo Эгидиюс Лазаускас говорит, что объемы интермодальных грузоперевозок в последние годы растут, а интерес бизнеса к ним особенно возрос, когда у многих из-за коронавируса начались перебои в логистических цепочках.



По его словам, преимущественно намечается перевозить полуприцепы и контейнеры, а железная дорога соединит погрузочные терминалы Литвы, Польши и Германии.



Между Литвой и Польшей ежегодно перевозится около 50 млн тонн грузов, из них всего 1% - по железной дороге, ежегодно границу между странами пересекает около 2,5 млн грузовых автомобилей. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии