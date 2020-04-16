Загрузка... Известный астролог назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус 🔊 Воспроизвести Фото: www.globallookpress.com / Ma Ping



По словам Павла Глобы, у трех представителей зодиакального круга меньше всего шансов заразиться опасной инфекцией, сообщает



Трем знакам зодиака почти не грозит заражение коронавирусом. Об этом рассказал известный астролог Павел Глоба. Его слова приводит портал Clutch.ua. Эксперт уверяет, опасная инфекция вероятнее всего обойдет стороной Раков, Козерогов и Стрельцов.



Рак



Этот знак зодиака обладает отличным здоровьем, следит за состоянием организма и заранее принимает профилактические меры. В большинстве Раки не склонны к вредным привычкам и неправильному питанию. Поэтому, у них достаточно сил противостоять коронавирусу. Впрочем, давать отпор не придется — представители этого знака сумеют спрятаться от инфекции, уверен Глоба. По словам Павла Глобы, у трех представителей зодиакального круга меньше всего шансов заразиться опасной инфекцией, сообщает Пятый канал Трем знакам зодиака почти не грозит заражение коронавирусом. Об этом рассказал известный астролог Павел Глоба. Его слова приводит портал Clutch.ua. Эксперт уверяет, опасная инфекция вероятнее всего обойдет стороной Раков, Козерогов и Стрельцов.Этот знак зодиака обладает отличным здоровьем, следит за состоянием организма и заранее принимает профилактические меры. В большинстве Раки не склонны к вредным привычкам и неправильному питанию. Поэтому, у них достаточно сил противостоять коронавирусу. Впрочем, давать отпор не придется — представители этого знака сумеют спрятаться от инфекции, уверен Глоба. Козерог



Коронавирус обойдет стороной и людей, рожденных под созвездием Козерога. Это осторожный знак зодиака, который предпочитает предотвратить беду. Он не станет подвергать себя и своих близких опасности. Шансы избежать заражения для Козерогов повышает их крепкое здоровье. Они почти не подвержены привычкам, которые снижают иммунитет.



Стрелец



Хорошим иммунитетом и крепким здоровьем также могут похвастаться Стрельцы. К тому же у них в порядке нервная система. Они не поддаются панике и не склонны к стрессу. Это позволяет им успешно сопротивляться болезням. Более того, Стрельцы везучи по жизни. Скорее всего, они смогут пережить карантин без приключений и обращений в больницу. Загрузка... 5-tv.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: астрология, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 367 раз Комментарии