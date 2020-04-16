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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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За нарушения карантина за сутки в Литве оштрафованы 58 человек
За прошедшие сутки за нарушения требований карантина в Литве были оштрафованы 58 человек, сообщил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
За предыдущие сутки по этой причине было оштрафовано 50 жителей.
За нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро.
При первом нарушении назначается половина минимального штрафа.
За три дня пасхальных выходных полиция составила 231 протокол о нарушении карантинных правил.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: штраф, контроль, нарушители, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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