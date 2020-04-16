Из-за киберинцидента был риск поставок воды в Каунасе – отчет 🔊 Воспроизвести



В прошлом году по причине кибернетического инцидента в системе компании Kauno vandenys, которая занимается водоснабжением второго по величине города Литвы – Каунаса, возник риск перебоев с поставками воды в этом городе, говорится в опубликованном в четверг отчете о состоянии национальной кибернетической безопасности в 2019 году.



Как говорится в отчете, инцидент в Каунасе был особым и показал, что технологические сети могут быть мишенями кибератак.



"В 2019 году был зарегистрирован особый инцидент, когда вредоносный код, шифрующий данные, был зафиксирован в информационных системах компании Kauno vandenys. По этой причине возник риск воздействия на услугу поставки воды в городе Каунасе посредством технологической сети. Кибернетический инцидент был взят под контроль, однако ситуация вызывает беспокойство потому, что субъекты, владеющие технологическими сетями в Литве, являются мишенями киберинцидентов", – говорится в отчете. В прошлом году по причине кибернетического инцидента в системе компании Kauno vandenys, которая занимается водоснабжением второго по величине города Литвы – Каунаса, возник риск перебоев с поставками воды в этом городе, говорится в опубликованном в четверг отчете о состоянии национальной кибернетической безопасности в 2019 году.Как говорится в отчете, инцидент в Каунасе был особым и показал, что технологические сети могут быть мишенями кибератак."В 2019 году был зарегистрирован особый инцидент, когда вредоносный код, шифрующий данные, был зафиксирован в информационных системах компании Kauno vandenys. По этой причине возник риск воздействия на услугу поставки воды в городе Каунасе посредством технологической сети. Кибернетический инцидент был взят под контроль, однако ситуация вызывает беспокойство потому, что субъекты, владеющие технологическими сетями в Литве, являются мишенями киберинцидентов", – говорится в отчете. Поскольку в прошлом году в Литве прошли выборы президента, в местные органы власти и в Европарламент, были предприняты превентивные меры защиты.



"Во время выборов был учрежден оперативный центр, он выявил больше всего вредоносных IP-адресов, которые были блокированы. Во время выборов в Европарламент и во время второго тура президентских выборов их было зафиксировано более 900", – говорится в документе.



В нем также отмечается, что в прошлом году в целом были зарегистрированы 3,2 тыс. киберинцидентов, для расследования некоторых потребовалось непосредственное участие специалистов. Количество кибернетических происшествий, обработанных автомобическими средствами защиты, превысило 300 тысяч. На 49% вырос объем обнаруженного вредоносного программного оборудования. Категории: общество, чп и криминал, технологии Ключевые слова: нато, центр, защита, атаки, кибербезопасность География: Литва, Каунас — статья прочитана 57 раз Комментарии