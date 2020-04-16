Об этом «Обзор» писал год назад: «В Литве еще две жертвы гриппа» 🔊 Воспроизвести







13 февраля 2019 года,



BNS



Грипп в Литве унес еще две жизни, в целом от гриппа и вызванных их осложнений скончались уже 20 человек.



Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Центра инфекционных заболеваний и профилактики СПИДа Зигмас Нагис, последние две смерти по причине осложнений гриппа были зарегистрированы в Каунасском округе, обе скончавшиеся женщины были старше 80 лет. Они не были привиты, как и другие скончавшиеся от этой болезни люди.



Большинство скончавшихся от гриппа людей – пожилые, страдавшие и от хронических заболеваний.



Центр напоминает, что прививки – наиболее эффективная мера защиты от гриппа и его осложнений.



Эпидемия гриппа до сих пор была объявлена в 31 из 60 самоуправлений Литвы. Грипп в Литве унес еще две жизни, в целом от гриппа и вызванных их осложнений скончались уже 20 человек.Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Центра инфекционных заболеваний и профилактики СПИДа Зигмас Нагис, последние две смерти по причине осложнений гриппа были зарегистрированы в Каунасском округе, обе скончавшиеся женщины были старше 80 лет. Они не были привиты, как и другие скончавшиеся от этой болезни люди.Большинство скончавшихся от гриппа людей – пожилые, страдавшие и от хронических заболеваний.Центр напоминает, что прививки – наиболее эффективная мера защиты от гриппа и его осложнений.Эпидемия гриппа до сих пор была объявлена в 31 из 60 самоуправлений Литвы. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, грипп, эпидемия — статья прочитана 159 раз Комментарии