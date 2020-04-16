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Об этом «Обзор» писал год назад: «В Литве еще две жертвы гриппа»
13 февраля 2019 года,
BNS
Грипп в Литве унес еще две жизни, в целом от гриппа и вызванных их осложнений скончались уже 20 человек.
Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Центра инфекционных заболеваний и профилактики СПИДа Зигмас Нагис, последние две смерти по причине осложнений гриппа были зарегистрированы в Каунасском округе, обе скончавшиеся женщины были старше 80 лет. Они не были привиты, как и другие скончавшиеся от этой болезни люди.
Большинство скончавшихся от гриппа людей – пожилые, страдавшие и от хронических заболеваний.
Центр напоминает, что прививки – наиболее эффективная мера защиты от гриппа и его осложнений.
Эпидемия гриппа до сих пор была объявлена в 31 из 60 самоуправлений Литвы.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
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