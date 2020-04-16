В Литве открылись магазины бытовых товаров и стройматериалов 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Поскольку в среду правительство Литвы разрешило возобновить деятельность торговцам, у которых есть отдельный выход на улицу, в четверг начали работать магазины стройматериалов и бытовых товаров. Вскоре планируется открыться и мебельный торговый центр Ikea.



Сеть Ermitazas сообщила BNS, что в четверг открыла магазины в Клайпеде, Шяуляй и других городах, где уже оборудованы все меры безопасности, в Вильнюсе и Каунасе магазины Ermitazas откроются до субботы.



Торговая сеть Senukai в четверг откроет двери покупателям в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и в других городах Литвы, где центры соответствуют требованиям безопасности.



На сайте магазина отделочных и строительных материалов Depo сообщается, что с четверга магазины Depo также возобновляют работу. Поскольку в среду правительство Литвы разрешило возобновить деятельность торговцам, у которых есть отдельный выход на улицу, в четверг начали работать магазины стройматериалов и бытовых товаров. Вскоре планируется открыться и мебельный торговый центр Ikea.Сеть Ermitazas сообщила BNS, что в четверг открыла магазины в Клайпеде, Шяуляй и других городах, где уже оборудованы все меры безопасности, в Вильнюсе и Каунасе магазины Ermitazas откроются до субботы.Торговая сеть Senukai в четверг откроет двери покупателям в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и в других городах Литвы, где центры соответствуют требованиям безопасности.На сайте магазина отделочных и строительных материалов Depo сообщается, что с четверга магазины Depo также возобновляют работу. Магазины шведского концерна Ikea в Литве планируется открыть в субботу, информировала BNS представитель Ikea по связям с общесвтенностью Ренате Данте.



После месячного запрета правительство Литвы разрешило некоторым видам бизнеса возобновить работу. Вновь смогут открыться магазины не пищевых товаров, за исключением тех, что находятся в крупных торговых центрах, а также мелкие мастерские по ремонту, компании бытовых услуг, у которых есть отдельный вход с улицы.



Послабления для бизнеса будут действовать при условии соблюдения мер безопасности, в противном случае предусматриваются санкции, а ограничения могут вернуться.



Решением правительства, магазины и мастерские должны обеспечить 10 кв. метров площади на одного человека или обслуживать одновременно только одного покупателя, а в компаниях услуг прямые контакты с клиентом должны длиться не более 20 минут. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: контроль, магазины, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 2080 раз Комментарии