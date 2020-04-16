Главная >> Новости >> экономика, общество >> В Литве открылись магазины бытовых товаров и стройматериалов

В Литве открылись магазины бытовых товаров и стройматериалов

фото: delfi.lt


Поскольку в среду правительство Литвы разрешило возобновить деятельность торговцам, у которых есть отдельный выход на улицу, в четверг начали работать магазины стройматериалов и бытовых товаров. Вскоре планируется открыться и мебельный торговый центр Ikea.

Сеть Ermitazas сообщила BNS, что в четверг открыла магазины в Клайпеде, Шяуляй и других городах, где уже оборудованы все меры безопасности, в Вильнюсе и Каунасе магазины Ermitazas откроются до субботы.

Торговая сеть Senukai в четверг откроет двери покупателям в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и в других городах Литвы, где центры соответствуют требованиям безопасности.

На сайте магазина отделочных и строительных материалов Depo сообщается, что с четверга магазины Depo также возобновляют работу.
Магазины шведского концерна Ikea в Литве планируется открыть в субботу, информировала BNS представитель Ikea по связям с общесвтенностью Ренате Данте.

После месячного запрета правительство Литвы разрешило некоторым видам бизнеса возобновить работу. Вновь смогут открыться магазины не пищевых товаров, за исключением тех, что находятся в крупных торговых центрах, а также мелкие мастерские по ремонту, компании бытовых услуг, у которых есть отдельный вход с улицы.

Послабления для бизнеса будут действовать при условии соблюдения мер безопасности, в противном случае предусматриваются санкции, а ограничения могут вернуться.

Решением правительства, магазины и мастерские должны обеспечить 10 кв. метров площади на одного человека или обслуживать одновременно только одного покупателя, а в компаниях услуг прямые контакты с клиентом должны длиться не более 20 минут.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: контроль, магазины, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 2080 раз
добавлена сегодня, 16 апреля, 10:53

Комментарии

Имя
16 апреля, 11:43
#
компаниях услуг прямые контакты с клиентом должны длиться не более 20 минут.

Ага... А на 21ой минуте вирус начинает действовать
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка