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Из-за коронавируса закрыт городок Неменчине в Вильнюсском районе /дополнено/



Из-за угрозы распространения коронавируса с утра четверга закрыт городок Неменчине в Вильнюсском районе.

Въезд в Неменчине будет разрешен только проживающим и работающим в этом городке, а во всех остальных случаях нужно будет иметь специальное разрешение Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

Выехать можно будет только тем, кто работает в других местах, и тем, кто должен это сделать по состоянию здоровья. В самом городке не будет запрещено передвижение на автомобилях.

Представитель по связям с общественностью Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил BNS, что на некоторых дорогах будут установлены посты дорожной полиции, часть из них будет заблокирована, в некоторых местах будут установлены знаки, запрещающие движение.
По данным полиции, на въездах в Неменчине установлены три пункта проверки, движение транспорта осуществляется только через них.

Кроме того, полиция будет использовать и технические средства, позволяющие устанавливать движение транспортных средств и лиц.

Жителей просят иметь при себе документы или прочую информацию, которая бы подтверждала цель их поездки. Это могут быть и бумажные документы, и фотографии документов на электронных носителях.

Должностные лица также будут контролировать лиц, которые должны соблюдать изоляцию.

Эти меры принимаются после того, как на швейном предприятии Vilnika в Неменчине установлен 21 случай коронавируса.

Один случай, вызывающий наибольшее беспокойство, установлен и находящемся поблизости доме престарелых Senevita – дом престарелых в среду сообщил, что начинает проверять персонал и около 200 подопечных, в общей сложности это более 350 человек.

Неменчине, находящемся в 20 км от Вильнюса, проживают 5 тыс. человек.

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Поскольку в четверг утром в связи с распространением коронавируса был закрыт городок Неменчине, что в Вильнюсском районе Литвы, началось массовое тестирование работников одного предприятия и постояльцев дома престарелых, рассматривается также и возможность проверки на коронавирус всех жителей городка, сообщила министр внутренних дел Рита Тамашунене.

"Сегодня в комитете по COVID-19 было решено провести тесты у большего числа жителей, прежде всего, начнут с работников предприятия Vilnika, где имеется очаг коронавируса, а также социальных учреждений, которых достаточно много у Неменчине и в Неменчине. Но позднее будут тестироваться все жители Неменчине, они смогут сами убедиться, есть ли у них вирус, или нет", – заявила министр на пресс-конференции в четверг.

"Да, сегодня в комитете рассматривалась возможность максимально обследовать жителей Неменчине, конечно, с симптомами, с признаками, но их проверят, но мы говорим о том, что будет проверять гораздо шире", – добавила она, отвечая на вопрос о том, будут ли потом проверять всех жителей.

По ее словам, на территории Vilnika уже оборудован мобильный пункт проверки.

Директор администрации Вильнюсского района Люцина Котловская сказала, уже в среду были проверены 70 работников дома престарелых Senevita, оставшиеся будут проверены. Всего в этом доме опеки около 200 пожилых людей и около 150 работников. Эта проверка осуществляется потому, что у одного из работников был обнаружен коронавирус.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 16 апреля, 14:02

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