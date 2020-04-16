О заболеваемости коронавирусом в Литве на 16 апреля 🔊 Воспроизвести



В Литве выявлено более 1120 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сайт правительства, посвященный борьбе с COVID-19.



По данным четверга, зафиксировано 37 новых случаев. Таким образом, общее число выявленных заболевших составляет 1128.



Также, по данным властей, выздоровели от коронавируса 178 человек, 30 пациентов умерли.



За среду в республике провели 3860 тестов. За все время было взято 48537 анализов.



Накануне стало известно, что власти с четверга закрывают на неделю въезд и выезд из города Неменчине в Вильнюсском районе из-за быстрого распространения там коронавируса.



Вспышка заболевания произошла среди сотрудников компании Vilnika, а также был зафиксированы случаи заражения в местном доме престарелых.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.



В Литве выявлено более 1120 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сайт правительства, посвященный борьбе с COVID-19.По данным четверга, зафиксировано 37 новых случаев. Таким образом, общее число выявленных заболевших составляет 1128.Также, по данным властей, выздоровели от коронавируса 178 человек, 30 пациентов умерли.За среду в республике провели 3860 тестов. За все время было взято 48537 анализов.Накануне стало известно, что власти с четверга закрывают на неделю въезд и выезд из города Неменчине в Вильнюсском районе из-за быстрого распространения там коронавируса.Вспышка заболевания произошла среди сотрудников компании Vilnika, а также был зафиксированы случаи заражения в местном доме престарелых.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 196 раз Комментарии