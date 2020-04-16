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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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О заболеваемости коронавирусом в Литве на 16 апреля
В Литве выявлено более 1120 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сайт правительства, посвященный борьбе с COVID-19.
По данным четверга, зафиксировано 37 новых случаев. Таким образом, общее число выявленных заболевших составляет 1128.
Также, по данным властей, выздоровели от коронавируса 178 человек, 30 пациентов умерли.
За среду в республике провели 3860 тестов. За все время было взято 48537 анализов.
Накануне стало известно, что власти с четверга закрывают на неделю въезд и выезд из города Неменчине в Вильнюсском районе из-за быстрого распространения там коронавируса.
Вспышка заболевания произошла среди сотрудников компании Vilnika, а также был зафиксированы случаи заражения в местном доме престарелых.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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