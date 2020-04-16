Трамп заявил, что США прошли пик заражения новым коронавирусом 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © EPA-EFE/Stefani Reynolds / POOL



Администрация США намерена 16 апреля обнародовать рекомендации по снятию санитарных ограничений в стране, сообщает



Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.



"Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша решительная стратегия работает и очень хорошо работает. Число новых случаев заражения снижается в нью-йоркской городской агломерации, количество случаев в городских агломерациях Детройта и Денвера остается на одном уровне, а в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе видны значительные признаки прогресса, число новых случае в Хьюстоне и Новом Орлеане снижается", - сказал он. "Борьба [с пандемией] продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям [заражения]", - подчеркнул американский лидер. Администрация США намерена 16 апреля обнародовать рекомендации по снятию санитарных ограничений в стране, сообщает ТАСС Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме."Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша решительная стратегия работает и очень хорошо работает. Число новых случаев заражения снижается в нью-йоркской городской агломерации, количество случаев в городских агломерациях Детройта и Денвера остается на одном уровне, а в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе видны значительные признаки прогресса, число новых случае в Хьюстоне и Новом Орлеане снижается", - сказал он. "Борьба [с пандемией] продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям [заражения]", - подчеркнул американский лидер. "Надеюсь, что эта [тенденция] продолжится, и мы будем дальше добиваться большого успеха", - добавил Трамп.



Администрация США намерена 16 апреля обнародовать рекомендации для властей штатов относительно снятия санитарных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, пик распространения которого пройден, сообщил Трамп.



"Это... [позволяет нам] завершить рекомендации для штатов, чтобы вновь открыть страну, мы объявим, мы будем говорить об этом завтра [в четверг], завтра у нас будет пресс-конференция... мы объявим рекомендации", - сказал Трамп.



По словам главы вашингтонской администрации, в четверг у него запланирован разговор с губернаторами штатов. "Мы обсудим процедуры. Сегодня я говорил с лидерами многих наиболее известных компаний и организаций нашей страны относительно того, как добиться полного возрождения американской экономики Мы хотим, чтобы наша страна снова открылась, мы хотим, чтобы наши спортивные лиги были открыты, вы хотите смотреть спортивные [состязания], это важно, мы скучаем по спорту, мы скучаем по всему", - продолжил глава Белого дома.



"Мы хотим нашу страну назад, и мы собираемся добиться этого. Мы намерены сделать это скоро", - подытожил Трамп.



Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 632 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 27 тыс. человек. ТАСС Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: США, контроль, Трамп, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 115 раз Комментарии