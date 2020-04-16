Трамп заявил, что США прошли пик заражения новым коронавирусом

Администрация США намерена 16 апреля обнародовать рекомендации по снятию санитарных ограничений в стране, сообщает ТАСС.
Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.
"Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша решительная стратегия работает и очень хорошо работает. Число новых случаев заражения снижается в нью-йоркской городской агломерации, количество случаев в городских агломерациях Детройта и Денвера остается на одном уровне, а в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе видны значительные признаки прогресса, число новых случае в Хьюстоне и Новом Орлеане снижается", - сказал он. "Борьба [с пандемией] продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям [заражения]", - подчеркнул американский лидер.
"Надеюсь, что эта [тенденция] продолжится, и мы будем дальше добиваться большого успеха", - добавил Трамп.
Администрация США намерена 16 апреля обнародовать рекомендации для властей штатов относительно снятия санитарных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, пик распространения которого пройден, сообщил Трамп.
"Это... [позволяет нам] завершить рекомендации для штатов, чтобы вновь открыть страну, мы объявим, мы будем говорить об этом завтра [в четверг], завтра у нас будет пресс-конференция... мы объявим рекомендации", - сказал Трамп.
По словам главы вашингтонской администрации, в четверг у него запланирован разговор с губернаторами штатов. "Мы обсудим процедуры. Сегодня я говорил с лидерами многих наиболее известных компаний и организаций нашей страны относительно того, как добиться полного возрождения американской экономики Мы хотим, чтобы наша страна снова открылась, мы хотим, чтобы наши спортивные лиги были открыты, вы хотите смотреть спортивные [состязания], это важно, мы скучаем по спорту, мы скучаем по всему", - продолжил глава Белого дома.
"Мы хотим нашу страну назад, и мы собираемся добиться этого. Мы намерены сделать это скоро", - подытожил Трамп.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 632 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 27 тыс. человек.
Администрация США намерена 16 апреля обнародовать рекомендации для властей штатов относительно снятия санитарных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, пик распространения которого пройден, сообщил Трамп.
"Это... [позволяет нам] завершить рекомендации для штатов, чтобы вновь открыть страну, мы объявим, мы будем говорить об этом завтра [в четверг], завтра у нас будет пресс-конференция... мы объявим рекомендации", - сказал Трамп.
По словам главы вашингтонской администрации, в четверг у него запланирован разговор с губернаторами штатов. "Мы обсудим процедуры. Сегодня я говорил с лидерами многих наиболее известных компаний и организаций нашей страны относительно того, как добиться полного возрождения американской экономики Мы хотим, чтобы наша страна снова открылась, мы хотим, чтобы наши спортивные лиги были открыты, вы хотите смотреть спортивные [состязания], это важно, мы скучаем по спорту, мы скучаем по всему", - продолжил глава Белого дома.
"Мы хотим нашу страну назад, и мы собираемся добиться этого. Мы намерены сделать это скоро", - подытожил Трамп.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 632 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 27 тыс. человек.