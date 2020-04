Коронавирус вскрыл тайны вербовки российских детей Госдепом 🔊 Воспроизвести Фото: GEORGE NIKITIN/AP/ТАСС



Несколько лет Соединенные Штаты тайно увозили к себе десятки российских подростков – без ведома Москвы осуществляя так называемые программы обмена. Теперь, во время эпидемии коронавируса, оказавшихся в США детей по сути выкидывают на улицу, и только благодаря этому секретная спецоперация Госдепа всплыла наружу. Как же все это произошло?



Семьдесят четыре российских старшеклассника выехали в США минувшей осенью по программе Secondary School Student Program. Дети из разных регионов должны были в течение нескольких месяцев (возможно, года) учиться в американских школах. Российские власти об этом ничего не знали. Теперь же, пояснила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в Госдепартаменте заявили, что учебная программа сворачивается из-за эпидемии. Но при этом американцы не представили никакой конкретной информации – ни фамилий, ни названий учебных заведений, ни контактных данных тех, кто отвечает за пребывание детей в США. Иначе говоря, российское государство ничего не знает о том, где именно и даже какие именно российские школьники находятся сегодня в Соединенных Штатах. Несколько лет Соединенные Штаты тайно увозили к себе десятки российских подростков – без ведома Москвы осуществляя так называемые программы обмена. Теперь, во время эпидемии коронавируса, оказавшихся в США детей по сути выкидывают на улицу, и только благодаря этому секретная спецоперация Госдепа всплыла наружу. Как же все это произошло?Семьдесят четыре российских старшеклассника выехали в США минувшей осенью по программе Secondary School Student Program. Дети из разных регионов должны были в течение нескольких месяцев (возможно, года) учиться в американских школах. Российские власти об этом ничего не знали. Теперь же, пояснила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в Госдепартаменте заявили, что учебная программа сворачивается из-за эпидемии. Но при этом американцы не представили никакой конкретной информации – ни фамилий, ни названий учебных заведений, ни контактных данных тех, кто отвечает за пребывание детей в США. Иначе говоря, российское государство ничего не знает о том, где именно и даже какие именно российские школьники находятся сегодня в Соединенных Штатах.



Мария Захарова подчеркнула, что наш МИД не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз школьников в США. По словам Захаровой, еще в 2014 году Москва была вынуждена отказаться от участия в курируемой Госдепартаментом программе школьных обменов FLEX: «Это произошло из-за неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой. Нам пришлось пресечь подобные мероприятия, но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком».



Выясняет информацию о российских школьниках и Министерство просвещения. Там подтвердили, что программы школьных обменов с США давно свернуты. Регионы «не информировали министерство о подобных поездках в Штаты, такие сигналы не поступали и от школ. Кто эти школьники, из каких регионов, были ли это частные инициативы родителей учащихся – в настоящее время выясняется».



Чтобы стало окончательно понятно: «программы обмена» школьников и студентов с США, в том числе и курируемые Госдепартаментом США, были официально прекращены в России еще в 2014 году. Организации, этим занимавшиеся, объявлены иноагентами. В России данные американские организации были зарегистрированы, как НКО, под эгидой представительства «Американских советов по международному образованию». Отвечал за эту работу лично тогдашний посол США в Москве Джон Теффт. Перерегистрировать НКО после 2014 года американцы или не смогли, или не захотели. Посол Теффт «глубоко сожалел», что программа была закрыта, ведь она «выстраивала глубокие и прочные связи между нашими народами».



И вот сейчас неожиданно выяснилось, что «программы обмена» на деле свернуты не были, а посольство США в России и Госдеп нелегально продолжили отбор и вывоз российских школьников для «программы обмена». В Соединенные Штаты их вывозили по частным визам, то есть скрывая реальную цель поездки. В разведке это называется «легендирование». Сотрудники посольства, а порой и лично бывший посол Теффт, посещали регионы РФ (по данным газеты ВЗГЛЯД, например, Екатеринбург), чтобы курировать эту незаконную и тайную операцию. В результате в США было вывезено, по разным данным, от 51 до 74 российских подростков.



Что это вообще такое? И зачем сотрудники посольства и Госдепа прочесывали российские регионы в поисках перспективных подростков?



Начиналось все еще в конце 1980-х годов. Тогда выезд в США «по обмену» воспринимался как нечто среднее между манной небесной и главным шансом в жизни. Отношение к США и так в массе своей было чрезмерно восторженным, а попасть туда бесплатно с проживанием в настоящей американской семье считалось невероятной удачей. И действительно, это было удачей, поскольку тогдашние советские подростки попадали в эти программы во многом по воле случая. Вчера ты носил красный галстук, а сегодня ты живешь в Чаттануге и ешь гамбургер.



В 1992 году система была упорядочена и создана программа FLEX – Future Leaders Exchange, «обмен будущими лидерами», что само по себе говорящее название для понимания ее целей.



Сотрудники FLEX работали в Москве и столицах других стран СНГ, отбирая способных подростков в возрасте от 15 до 16,5 лет (эти возрастные рамки жестко регламентированы, видимо, психологи определили именно этот возраст как наиболее восприимчивый для формирования идеологических основ мышления), и отправляли их на год, бесплатно, в специально отобранные семьи в США. По официальной версии, там они просто учились в американских школах со своими сверстниками из «принимающих семей» и «совершенствовали английский язык». На практике же это была не обучающая или образовательная программа, а чисто воспитательная.



Через год дети возвращались на Родину с абсолютно промытыми мозгами, искренне верующими в американские жизненные ценности, иногда даже больше верующими, чем сами американцы. Эту истерию поддерживали и родители, особенно в глубинке. Со временем из программы исчезло даже понятие «обмена». Случаи приезда американских детей в Россию или другие страны постсоветского пространства единичны и стремятся к нулю.



Со временем детки подрастали. И вот уже многие из них теперь – известные журналисты, преподаватели престижных вузов, сотрудники правозащитных и экологических организаций, социологи, школьные учителя, «лидеры общественного мнения».



Здесь даже не важна численность тех, кто прошел через программу FLEX или ей подобные. Важно, что таким образом Соединенными Штатами в других странах эффективно создается «альтернативная элита», который со временем естественным «поколенческим» образом становится важным игроком на политической, образовательной, культурной и научной сценах.



Россия и страны постсоветского пространства – не единственный объект такой «селекции». Нечто подобное происходит на Балканах, в Латинской Америке.



Часто выпускники программы FLEX восторженно комментируют свой жизненный опыт и пребывание в США, что в рамках американской пропагандистской системы считается очень важным. Как свидетельские показания.



Вот хотя бы одно из них. Говорит Федор Кабанов – в 2014 году студент ВШЭ, участник программы FLEX в 2012 году: «Поездка в США очень помогла мне переоценить свои жизненные взгляды и разрушить много стереотипов – не только свои собственные, но и стереотипы американцев о России. Многие из нас стали толерантнее, перестали предвзято относиться к людям и событиям. Именно FLEX воспитала во мне настоящего патриота своей страны. И мне захотелось прославлять Россию и остаться на Родине.



Все было оплачено Госдепартаментом США, каждому выделялся большой грант (примерно 30 тысяч долларов в 2012 году). Вообще, за всю поездку мы оплатили только нотариальную доверенность. Семьи подбирали по нашим анкетам координаторы принимающих организаций. Все они оказались очень разными, но везде с нами хорошо обращались. Семьи обеспечивали трехразовым питанием, а Госдеп выделял каждому из нас 125 долларов в месяц.



Конечно, мы были поражены высоким уровнем жизни, так как многие были из провинциальных городов. Америка дала нам множество возможностей: мы фотографировали, рисовали, пели и играли в музыкальных группах, лепили из глины, занимались спортом и многим другим. Мы встретили в Америке очень много людей, и большинство из участников программы дружат до сих пор. Мы поступили в один из лучших российских вузов – Высшую школу экономики, и теперь даже вместе живем в общежитии».



Особенно интересен тот факт, что Госдеп США до сих пор отрицает, что он имеет какое-то отношение к программе FLEX. И сейчас, напомним, он якобы тоже ни при чем. И неважно, что реклама программы FLEX висит на его сайте.



С 1992 года в США «по обмену» побывало 22 тысячи российских подростков. Учебный год 2014/15 был пиковым – тогда на обучение в США выехало 800 российских старшеклассников. Никто из них в США не остался, все до единого возвращались в Россию. Остаться в США – это не вариант, это строго запрещается американскими законами. Система FLEX не обладает грантами на дальнейшее проживание детей в США. Она заточена только под то, чтобы возвращать готовый социальный продукт на историческую Родину.



Но в 2014 году 16-летний подросток из России вдруг решил остаться в США. Один-единственный. Согласно официальной версии событий, он был помещен на проживание в семью пожилых геев, бывших военных в штате Мичиган. Немного подумав, он заявил, что он теперь тоже гомосексуалист (в документах посольства это называлось «попал под влияние»), в Россию возвращаться не будет, поскольку его там будут преследовать, потребовал эмансипации (то есть досрочного предоставления ему гражданских прав до достижения 21-летнего возраста) и предоставления ему вида на жительство в США. Несмотря на то, что все его требования категорически противоречат американским миграционным законам, Госдеп пошел ему навстречу, и его дело было решено положительно.



Именно эта история считается формальным поводом для запрета программы FLEX в России. По факту же в 2014 году настало понимание, что все это надо как-то прекращать. Одновременно с американскими «программами обмена» закрыли аналогичные британские, немецкие и испанские. Но в 2018 году посольство США запустило новую программу – YEAR, Year of Exchange in America for Russians. Она копировала программу FLEX, только называлась по-другому и финансировалась целиком посольством США в РФ.



Цитата из еще одного восторженного отзыва: «В течение первого месяца программы участники проживают в принимающих американских семьях, которые предоставляют им питание, оказывают необходимую поддержку, а также знакомят с американской культурой (во время прохождения FLEX ребята жили в принимающих семьях весь период программы – прим. ВЗГЛЯД). К концу первого месяца участники программы переезжают в студенческие общежития. В течение учебного года участники изучают предметы по своей основной специальности, американистике, а также ряд других предметов по выбору (FLEX давал возможность учебы в американских школах, YEAR показывает всю особенность обучения в университете). Помимо учебы, они участвуют в различного рода общественных и профессиональных мероприятиях».



К участию в программе YEAR допускались граждане РФ, родившиеся с 20 июня 1997-го по 1 июля 2000 года (то есть в том числе уже и студенты первых курсов), демонстрирующие высокую успеваемость и соответствующие критериям выдачи американской визы. По окончании программы обучения все ее участники обязаны вернуться в Россию. Финансировалась эта программа целиком и полностью посольством, то есть Госдепом.



Сейчас Государственный департамент США говорит, что он официально никогда не имел никакого отношения к программам обмена. Позиция Госдепа такова: мы только посредники, а само обучение проводится частными школами. Задача Госдепа только в выборе посредников и дипломатической поддержке. Мол, откуда берутся деньги – неважно. Обучение по частным программам в США сейчас стоит для россиян до 7000 долларов за семестр в государственной школе, в частных – заметно больше. По программам Госдепа – бесплатно.



То есть американское посольство в 2018 году по факту возобновило деятельность, ранее прикрытую российской стороной, только не регистрируя новую НКО. Сейчас представители Госдепа (в интервью Русской службе BBC) утверждают, что в США находится 51 российский школьник, и все они прилетели в Америку только по программам частного финансирования.



Деятельность посольства США в этом контексте выглядит как вмешательство во внутренние дела РФ и проведение тайной операции. Но у них наверняка найдется серьезная группа поддержки из числа все тех же бывших выпускников американских программ разных лет или разного рода персонажей, учившихся в США в разные годы.



Но есть сакраментальный вопрос. Как так получилось, что два года посольство США осуществляло по всем канонам тайной операции программу, запрещенную в России? Несколько десятков несовершеннолетних граждан России из нее уезжают, и никто ни сном ни духом. И теперь МИД РФ должен их вывозить.



