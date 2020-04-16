Армения начала электронное слежение для определения связей инфицированных COVID-19 🔊 Воспроизвести



10 апреля поэту Карену Анташяну позвонили из комендатуры по режиму чрезвычайного положения (ЧП) Армении. Звонивший оповестил Анташяна, что, согласно данным автоматизированной системы абонентов, он находился вблизи гражданина, инфицированного COVID-19.



Такой звонок удивил и насторожил господина Анташяна, так как, по его словам, он с 16 марта (со дня введения чрезвычайного положения в Армении) выходил из дому только в ближайший продуктовый магазин, и то не каждый день. К сожалению, работник комендатуры не смог ответить ему, насколько точно система определяет время и местность возможных стыковок абонентов. Других звонков из комендатуры Анташян не получал. Пока! Но как законопослушный гражданин, он со своей семьей продолжает сохранять режим самоизоляции. 10 апреля поэту Карену Анташяну позвонили из комендатуры по режиму чрезвычайного положения (ЧП) Армении. Звонивший оповестил Анташяна, что, согласно данным автоматизированной системы абонентов, он находился вблизи гражданина, инфицированного COVID-19.Такой звонок удивил и насторожил господина Анташяна, так как, по его словам, он с 16 марта (со дня введения чрезвычайного положения в Армении) выходил из дому только в ближайший продуктовый магазин, и то не каждый день. К сожалению, работник комендатуры не смог ответить ему, насколько точно система определяет время и местность возможных стыковок абонентов. Других звонков из комендатуры Анташян не получал. Пока! Но как законопослушный гражданин, он со своей семьей продолжает сохранять режим самоизоляции.



По мнению правительства, граждане имеют право знать, что контактировали с инфицированным человеком



«В данной ситуации для нас главным является здоровье граждан, и они имеют право знать, что имели контакты с инфицированным человеком», – заявил вице-премьер во время своего выступления перед депутатами парламента, уверяя присутствующих, что определение круга контактировавших будет осуществляться автоматически с помощью компьютерной программы.



По официальным данным, с 1 марта по 12 апреля в Армении выявлено 1039 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 14 закончились летальным исходом, а 211 – выздоровлением.



Изменения в законы были приняты в течение суток на 15-й день после введения режима чрезвычайного положения в стране. На первом внеочередном заседании из-за отсутствия нескольких депутатов от самой правящей партии для принятия поправок не хватило двух голосов. Недобор был восполнен на повторно созванном внеочередном заседании по тому же вопросу, и закон был благополучно принят 71 голосом «за» без присутствия оппозиции.



Во время парламентских выступлений для поддержки инициативы правительства по использованию электронных данных выступавшие приводили примеры Сингапура и Южной Кореи, где с введением подобной «электронной слежки» количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 стало сокращаться.



Министр юстиции Армении Рустам Бадасян уверял, что на основе полученных данных технически невозможно организовать прослушку телефонных разговоров. Он также отметил, что на эти меры не потребуются дополнительные средства из госбюджета, так как технические средства и программы предоставлены бесплатно. Но кем именно, не уточнил.



По словам Лилит Макунц, руководителя правящей фракции «Мой шаг», срочность принятия этих изменений в законы важна, поскольку данные инструменты нужны правительству, в частности, комендатуре для неотложного принятия мер.



Оппозиция заявила, что данные изменения нарушают основные права человека, а предложенные инструменты не оправдывают цель



Оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» приняли участие только в дискуссиях первого внеочередного заседания, бойкотировав само голосование. Оппозиция заявила, что данные изменения нарушают основные права человека, а предложенные инструменты не оправдывают цель. Хотя пару недель назад по вопросу введения режима ЧП в стране ни одна фракция не выступила против.



Таким образом, в закон «О правовом чрезвычайном положении» были внесены два пункта, в одном из которых говорится, что в режиме чрезвычайной ситуации, введенной из-за эпидемии, операторы коммуникационных сетей обязаны предоставить необходимую информацию для определения местонахождения (геолокации) абонентов.



Согласно второму пункту, операторы мобильных сетей должны также предоставить номера телефонов всех абонентов, прямо или косвенно связанных с номером телефона абонента, необходимые данные для определения даты, начала и окончания телефонного разговора, а также в случае переадресации или передачи телефонного звонка данные о номере телефона, на который был передан звонок.



Нужны гарантии, что персональные данные не попадут в третьи руки, например, на рекламный рынок, или в третьи страны



«Да, надо бороться с эпидемией, но надо быть максимально прозрачным и дать возможность общественности проконтролировать этот процесс», – говорит Мовсес Акопян, юрист по информационному праву, руководитель юридической компании «Гранд Лекс».



По его словам, нужны какие-то гарантии, что эти данные не попадут в третьи руки, например, на рекламный рынок, или в третьи страны.



«Я высоко ценю то, что в законе есть пункт об уничтожении всех собранных данных в течение месяца после снятия режима ЧП, чего требует и международная практика. Но нам неизвестно, какая часть персональных данных доступна той организации, которая мониторит информацию, и как организована защита этих данных», – говорит господин Акопян.



После вступления закона в силу 12 правозащитных организаций Армении в сфере медиа и свободы слова призвали правительство Республики Армения и комендатуру должным образом предоставить обществу информацию об учреждении и методах использования и защиты личных данных граждан.



«Настоящим мы заявляем, что правительство подотчетно общественности даже в условиях чрезвычайного положения и не освобождается от ответственности за свои действия. К сожалению, парламентские дебаты по вышеупомянутому законопроекту не дали однозначных ответов на ряд ключевых вопросов, представляющих общественный интерес», – отмечено в заявлении.



Один из инициаторов этого заявления, соучредитель CyberHub, консультант по компьютерной безопасности Артур Папян говорит, что первая реакция на закон была положительной, но потом его начало настораживать отсутствие ответов на вопросы о защите данных в процессе их использования и отсутствие общественного контроля.



«Важно эффективное использование данных в рамках, необходимых для борьбы с эпидемией, и защита этих данных от злоупотреблений», – говорит Артур Папян.



По его словам, на эффективность мониторинга может повлиять то, что немало абонентов перешли в мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal, посчитав их более защищенными от «слежки» и безопасными для коммуникации. А для правительства это означает, что данная часть общества, может, и небольшая, автоматически выбывает из целевой группы мониторинга, что может негативно повлиять на выявление круга общения с инфицированными.



Для предотвращения негативного развития событий важно создать доверие между государством и обществом, максимально открыто предоставив информацию о самом процессе осуществления мониторинга



По мнению эксперта, для предотвращения негативного развития событий очень важно создать доверие между государством и обществом, максимально открыто предоставив информацию о самом процессе осуществления мониторинга.



Насколько прозрачным, подотчетным будет организован мониторинг и защищенными останутся данные, покажет время. По крайней мере, сегодня, по заверениям первых лиц страны, у представителей власти нет интереса переходить тонкую грань между свободой гражданина и государственным контролем.



Президент страны Армен Саргсян после подписания принятых законов в своем заявлении отметил, что «хотя законы предусматривают существенные ограничения прав человека, эти ограничения должны применяться правительством в качестве исключительной меры и только во время чрезвычайного положения… Главной предпосылкой применения законов и единственной целью должно стать спасение человеческой жизни и защита общественного здоровья».



В Армении режим чрезвычайного положения продлен еще на месяц, до 14 мая. Но решением правительства сняты ограничения в работе СМИ, а также на некоторые виды экономической деятельности, такие как производство табака, стройматериалов и т.д. Процесс мониторинга данных, предоставленных операторами коммуникационных сетей, будет продолжен на весь период режима ЧП.



Электронное слежение в борьбе с пандемией COVID-19 во многих странах в последние месяцы используется все шире. В связи с этим в начале апреля более 100 международных правозащитных организаций и организаций гражданского общества разных стран, таких как Amnesty International, ARTICLE 19, Access Now и других, подписали совместное заявление с призывом к защите данных и предоставлению гарантий, что персональные данные используются исключительно в целях борьбы с COVID-19.



Автор: Сурен Дегерян (Suren Deheryan) – главный редактор сайта Ampop.am по журналистике данных, медиаисследователь и руководитель экспериментальных медиапроектов. С 2000 года работал журналистом в первых новостных интернет-изданиях Армении. Соавтор и редактор шести книг об исследованиях медиа и цифровой среды, преподаватель в Ереванском государственном университете. для С 1 апреля в Армении вступили в силу изменения в законы «О правовом чрезвычайном положении» и «Об электронных коммуникациях», согласно которым разрешается фиксировать телефонные звонки для определения связей инфицированных коронавирусом, их местонахождения и мобильности. По словам вице-премьерa Армении и коменданта по режиму ЧП Тиграна Авиняна, государство получает доступ к персональным данным граждан (их передвижению, кругу телефонных звонков и перепискам) для того, чтобы определять круг контактировавших в течение последних 14 дней с инфицированным лицом.«В данной ситуации для нас главным является здоровье граждан, и они имеют право знать, что имели контакты с инфицированным человеком», – заявил вице-премьер во время своего выступления перед депутатами парламента, уверяя присутствующих, что определение круга контактировавших будет осуществляться автоматически с помощью компьютерной программы.По официальным данным, с 1 марта по 12 апреля в Армении выявлено 1039 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 14 закончились летальным исходом, а 211 – выздоровлением.Изменения в законы были приняты в течение суток на 15-й день после введения режима чрезвычайного положения в стране. На первом внеочередном заседании из-за отсутствия нескольких депутатов от самой правящей партии для принятия поправок не хватило двух голосов. Недобор был восполнен на повторно созванном внеочередном заседании по тому же вопросу, и закон был благополучно принят 71 голосом «за» без присутствия оппозиции.Во время парламентских выступлений для поддержки инициативы правительства по использованию электронных данных выступавшие приводили примеры Сингапура и Южной Кореи, где с введением подобной «электронной слежки» количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 стало сокращаться.Министр юстиции Армении Рустам Бадасян уверял, что на основе полученных данных технически невозможно организовать прослушку телефонных разговоров. Он также отметил, что на эти меры не потребуются дополнительные средства из госбюджета, так как технические средства и программы предоставлены бесплатно. Но кем именно, не уточнил.По словам Лилит Макунц, руководителя правящей фракции «Мой шаг», срочность принятия этих изменений в законы важна, поскольку данные инструменты нужны правительству, в частности, комендатуре для неотложного принятия мер.Оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» приняли участие только в дискуссиях первого внеочередного заседания, бойкотировав само голосование. Оппозиция заявила, что данные изменения нарушают основные права человека, а предложенные инструменты не оправдывают цель. Хотя пару недель назад по вопросу введения режима ЧП в стране ни одна фракция не выступила против.Таким образом, в закон «О правовом чрезвычайном положении» были внесены два пункта, в одном из которых говорится, что в режиме чрезвычайной ситуации, введенной из-за эпидемии, операторы коммуникационных сетей обязаны предоставить необходимую информацию для определения местонахождения (геолокации) абонентов.Согласно второму пункту, операторы мобильных сетей должны также предоставить номера телефонов всех абонентов, прямо или косвенно связанных с номером телефона абонента, необходимые данные для определения даты, начала и окончания телефонного разговора, а также в случае переадресации или передачи телефонного звонка данные о номере телефона, на который был передан звонок.«Да, надо бороться с эпидемией, но надо быть максимально прозрачным и дать возможность общественности проконтролировать этот процесс», – говорит Мовсес Акопян, юрист по информационному праву, руководитель юридической компании «Гранд Лекс».По его словам, нужны какие-то гарантии, что эти данные не попадут в третьи руки, например, на рекламный рынок, или в третьи страны.«Я высоко ценю то, что в законе есть пункт об уничтожении всех собранных данных в течение месяца после снятия режима ЧП, чего требует и международная практика. Но нам неизвестно, какая часть персональных данных доступна той организации, которая мониторит информацию, и как организована защита этих данных», – говорит господин Акопян.После вступления закона в силу 12 правозащитных организаций Армении в сфере медиа и свободы слова призвали правительство Республики Армения и комендатуру должным образом предоставить обществу информацию об учреждении и методах использования и защиты личных данных граждан.«Настоящим мы заявляем, что правительство подотчетно общественности даже в условиях чрезвычайного положения и не освобождается от ответственности за свои действия. К сожалению, парламентские дебаты по вышеупомянутому законопроекту не дали однозначных ответов на ряд ключевых вопросов, представляющих общественный интерес», – отмечено в заявлении.Один из инициаторов этого заявления, соучредитель CyberHub, консультант по компьютерной безопасности Артур Папян говорит, что первая реакция на закон была положительной, но потом его начало настораживать отсутствие ответов на вопросы о защите данных в процессе их использования и отсутствие общественного контроля.«Важно эффективное использование данных в рамках, необходимых для борьбы с эпидемией, и защита этих данных от злоупотреблений», – говорит Артур Папян.По его словам, на эффективность мониторинга может повлиять то, что немало абонентов перешли в мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal, посчитав их более защищенными от «слежки» и безопасными для коммуникации. А для правительства это означает, что данная часть общества, может, и небольшая, автоматически выбывает из целевой группы мониторинга, что может негативно повлиять на выявление круга общения с инфицированными.По мнению эксперта, для предотвращения негативного развития событий очень важно создать доверие между государством и обществом, максимально открыто предоставив информацию о самом процессе осуществления мониторинга.Насколько прозрачным, подотчетным будет организован мониторинг и защищенными останутся данные, покажет время. По крайней мере, сегодня, по заверениям первых лиц страны, у представителей власти нет интереса переходить тонкую грань между свободой гражданина и государственным контролем.Президент страны Армен Саргсян после подписания принятых законов в своем заявлении отметил, что «хотя законы предусматривают существенные ограничения прав человека, эти ограничения должны применяться правительством в качестве исключительной меры и только во время чрезвычайного положения… Главной предпосылкой применения законов и единственной целью должно стать спасение человеческой жизни и защита общественного здоровья».В Армении режим чрезвычайного положения продлен еще на месяц, до 14 мая. Но решением правительства сняты ограничения в работе СМИ, а также на некоторые виды экономической деятельности, такие как производство табака, стройматериалов и т.д. Процесс мониторинга данных, предоставленных операторами коммуникационных сетей, будет продолжен на весь период режима ЧП.Электронное слежение в борьбе с пандемией COVID-19 во многих странах в последние месяцы используется все шире. В связи с этим в начале апреля более 100 международных правозащитных организаций и организаций гражданского общества разных стран, таких как Amnesty International, ARTICLE 19, Access Now и других, подписали совместное заявление с призывом к защите данных и предоставлению гарантий, что персональные данные используются исключительно в целях борьбы с COVID-19.для IPG ipg-journal.io Категории: общество, здоровье, чп и криминал Ключевые слова: Армения, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 89 раз Комментарии