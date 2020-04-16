МЭА ожидает рекордного падения спроса на нефть в мире из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Felix Marquez



В отчете Международного энергетического агентства говорится, что в апреле спрос сократится до самого низкого с 1995 года уровня, сообщает



Спрос на нефть в мире в 2020 году снизится из-за распространения коронавирусной инфекции на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки. В апреле спрос сократится на 29 млн баррелей в сутки - до самого низкого с 1995 года уровня, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).



"Даже предположив, что ограничения на передвижения будут сняты во втором полугодии 2020 года, мы ожидаем, что спрос на нефть в мире в 2020 году снизится на 9,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, остановив почти десятилетний рост показателя", - сообщают эксперты агентства. В отчете Международного энергетического агентства говорится, что в апреле спрос сократится до самого низкого с 1995 года уровня, сообщает ТАСС Спрос на нефть в мире в 2020 году снизится из-за распространения коронавирусной инфекции на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки. В апреле спрос сократится на 29 млн баррелей в сутки - до самого низкого с 1995 года уровня, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА)."Даже предположив, что ограничения на передвижения будут сняты во втором полугодии 2020 года, мы ожидаем, что спрос на нефть в мире в 2020 году снизится на 9,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, остановив почти десятилетний рост показателя", - сообщают эксперты агентства. "Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней. Восстановление спроса на нефть во II полугодии будет плавным, в декабре он все еще будет на 2,7 млн баррелей в сутки ниже уровня годом ранее", - отмечается в документе.



На этом фоне также существенно сократился объем переработки нефти. По прогнозам аналитиков МЭА, в 2020 году показатель снизится на 7,6 млн баррелей в сутки в годовом выражении - до 74,3 млн баррелей в сутки. При этом агентство отмечает, что наряду с сокращением нефтепереработки ожидается увеличение запасов нефтепродуктов.



"Во втором полугодии 2020 года нефтеперерабатывающая деятельность будет постепенно восстанавливаться на фоне перехода рынка к дефициту сырья", - отмечается в отчете МЭА.



Дефицит на рынке



Падение добычи нефти в странах-экспортерах, не входящих в альянс ОПЕК+, в ближайшие месяцы может достичь 3,5 млн баррелей в сутки, а в совокупности с соглашением ОПЕК+ общее снижение добычи в мире может привести к дефициту предложения во втором полугодии 2020 года, следует из отчета.



"Общее снижение объемов предложения с учетом сокращений в ОПЕК+ переведет рынок в состояние дефицита во втором полугодии 2020 года, что наконец положит конец росту запасов в хранилищах и позволит вернуть рынок в нормальные условия", - отмечается в документе.



"Если добыча начнет падать резко, а некоторые объемы будут перемещены в стратегические резервы, и спрос начнет восстанавливаться, то спрос превысит предложение", - считают эксперты МЭА.



Эффективная квота по сокращению



Эффективная квота по сокращению добычи нефти в ОПЕК+ на фоне высоких показателей по добыче в апреле составит 10,7 млн баррелей в сутки, говорится в отчете МЭА.



Эффективная квота по сокращению добычи нефти у Саудовской Аравии в мае - июне 2020 года составит 3,5 млн баррелей в сутки, у России - 1,9 млн баррелей в сутки. Существенное сокращение также ожидается в ОАЭ - 1,55 млн баррелей в сутки, в Ираке - 1 млн баррелей в сутки.



Сокращение добычи прогнозируется и в других странах, самое существенное - в США и Канаде. "Общее сокращение добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, в четвертом квартале 2020 года может составить 5,2 млн баррелей в сутки. В целом по году добыча нефти в странах "не ОПЕК" упадет на 2,3 млн баррелей в сутки в годовом выражении", - отмечается в документе.



Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи нефти в мае-июне. Итоговая квота снижения добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн баррелей в сутки, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу на равные доли - 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки.



Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже подпадают 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.



Инвестиции в отрасль



Период падения цен на нефть заставит нефтяные компании сократить инвестиции в разведку и добычу по всему миру. В 2020 году этот показатель может опуститься до минимального значения за 13 лет - $335 млрд, считают в Международном энергетическом агентстве.



"Глобальные капитальные затраты на разведку и добычу в 2020 году снизятся на 32% против уровня 2019 года - до $335 млрд, что является самым низким показателем за 13 лет", - говорится в отчете.



Как следствие, компании могут переориентировать часть средств в производство более чистых источников энергии, полагают в МЭА.



Существенное падение мировых цен на нефть произошло в связи со снижением мирового спроса на энергоносители в связи с принятыми многими странами мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Стоимость нефти падала до $22 за баррель, что является самым низким уровнем за последние 18 лет. ТАСС Категории: экономика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 155 раз Комментарии