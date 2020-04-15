Премьер Литвы - о ситуации с коронавирусом и карантине 🔊 Воспроизвести Премьер Литвы Саулюс Сквернялис



В ближайшие дни магазины, находящиеся в крупных торговых центрах, также смогут начать работать с условием наличия входа с улицы, ограничения потока людей и соблюдения прочих мер безопасности, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Если будут отвечать требованиям, то можно будет предоставлять услуги в таких торговых заведениях", – заявил премьер в среду после заседания правительства.



"Существенным в отношении этих магазинов и услуг, находящихся в крупных торговых центрах, которые концентрируют достаточно большой спектр услуг, являет то, что от торговли до питания, ограничения призваны не создавать скопления людей", – добавил он.



Президент Ассоциации торговых компаний Рута Вайнене подтвердила, что правительство разрешило возобновить деятельность всех торговцев, у которых есть вход с улицы, независимо от их размера. По ее словам, это означает, что вновь смогут работать Senukai, Ermitazas, Depo (магазины строительных и бытовых товаров), отдельные магазины одежды, обуви, и прочие – как маленькие, так и крупные магазины. В ближайшие дни магазины, находящиеся в крупных торговых центрах, также смогут начать работать с условием наличия входа с улицы, ограничения потока людей и соблюдения прочих мер безопасности, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис."Если будут отвечать требованиям, то можно будет предоставлять услуги в таких торговых заведениях", – заявил премьер в среду после заседания правительства."Существенным в отношении этих магазинов и услуг, находящихся в крупных торговых центрах, которые концентрируют достаточно большой спектр услуг, являет то, что от торговли до питания, ограничения призваны не создавать скопления людей", – добавил он.Президент Ассоциации торговых компаний Рута Вайнене подтвердила, что правительство разрешило возобновить деятельность всех торговцев, у которых есть вход с улицы, независимо от их размера. По ее словам, это означает, что вновь смогут работать Senukai, Ermitazas, Depo (магазины строительных и бытовых товаров), отдельные магазины одежды, обуви, и прочие – как маленькие, так и крупные магазины. После действовавших месяц ограничений в среду правительство разрешило некоторым видам бизнеса возобновить деятельность. Послабления для бизнеса будут действовать при условии соблюдения мер безопасности, в противном случае предусматриваются санкции, а ограничения могут вернуться.



Деятельность может быть возобновлена, если будут регулироваться потоки клиентов, одновременно могут обслуживать лишь одного человека. Предприятия должны соблюдать все требования безопасности, которые установит Министерство здравоохранения.



Решением правительства, магазины и ремонтные мастерские должны обеспечить 10 кв. метров площади на одного человека или обслуживать одновременно только одного покупателя, а в компаниях услуг прямые контакты с клиентом должны длиться не более 20 минут.



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На коронавирус будут проверять каждого, кто может создать угрозу работе правительства и парализовать его, заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис.



Он также реагировал на вопрос о том, как он оценивает проверку в порядке исключения советника премьера Гедрюса Сурплиса, хотя при звонке в горячую линию по номеру 1808 он не получил разрешения на анализ.



"Правило действовало, действует и будет действовать в будущем: каждый, кто может создать риск работы правительства, то есть если из-за этого лица могло бы выпасть правительство, отдельный министр или несколько министров, то оно будет проверяться. Вы прекрасно понимаете, что если правительство станет недееспособным, или окажется в самоизоляции, либо если заболеет большинство членов правительства, жизнь государства будет парализована", – заявил на пресс-конференции С. Сквернялис.



Он подчеркнул, что правительство "никто не может заменить, разве что другое правительство", а министра может заменять лишь другой министр.



"Поэтому оцениваются все риски: от работника охраны до премьер-министра, если он попадает в зону риска, где можно заразиться вирусом или вызвать правительственный кризис. Всех их будут проверять", – добавил он.



Министр здравоохранения Аурелиюс Верига на минувшей неделе рекомендовал руководству страны еженедельно в превентивных целях проверяться на коронавирус, до этого анализ на коронавирусную инфекцию был проведен у всего кабинета министров. Еще до этой рекомендации тест был взят у премьер-министра.



Во вторник Г. Сурплис сказал, что у него был взят анализ на коронавирус в правительстве, хотя у него не было симптомов, а при звонке на номер 1808 он не получил разрешения на анализ. Он также сказал, что не может вспомнить, когда точно был проведен анализ. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество Ключевые слова: премьер, работа, предприятия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии