Суд наказал жителя Вильнюса за публичное отрицание преступлений СССР 🔊 Воспроизвести



В среду Генпрокуратура Литвы сообщила, что Каунасский окружной суд назначил в виде наказания жителю Вильнюса Г. Ш., обвиненному в публичном отрицании преступлений СССР против Литовской Республики и в грубом их принижении, ограничение свободы сроком на 10 месяцев.



Мужчину обязали начать работать и зарегистрироваться на бирже труда, в период ограничения свободы он также должен будет безвозмездно проработать 40 часов в учреждениях здравоохранения, опеки и патронажа, или в неправительственных организациях.



Суд указал осужденному удалить с администрируемого им интернет-сайта статьи, в которых отрицаются или грубо принижаются преступления СССР в отношении Литовской Республики или ее жителей.



Судейская коллегия, рассматривавшая дело, констатировала, что в 2013 году на администрируемом Г. Ш. интернет-сайте он публиковал статьи, целью которых было принизить нынешнюю Литовскую Республику как государство, представив его как ничтожное и в негативных красках. В среду Генпрокуратура Литвы сообщила, что Каунасский окружной суд назначил в виде наказания жителю Вильнюса Г. Ш., обвиненному в публичном отрицании преступлений СССР против Литовской Республики и в грубом их принижении, ограничение свободы сроком на 10 месяцев.Мужчину обязали начать работать и зарегистрироваться на бирже труда, в период ограничения свободы он также должен будет безвозмездно проработать 40 часов в учреждениях здравоохранения, опеки и патронажа, или в неправительственных организациях.Суд указал осужденному удалить с администрируемого им интернет-сайта статьи, в которых отрицаются или грубо принижаются преступления СССР в отношении Литовской Республики или ее жителей.Судейская коллегия, рассматривавшая дело, констатировала, что в 2013 году на администрируемом Г. Ш. интернет-сайте он публиковал статьи, целью которых было принизить нынешнюю Литовскую Республику как государство, представив его как ничтожное и в негативных красках. Суд указал, что публикациями в публичном пространстве обвиняемый искажал исторические факты и принижал действия партизан в борьбе с советской оккупацией, и ее значение для Литвы.



В другой опубликованной статье Г. Ш. в оскорбительном тоне и грубо принижал факт агрессии СССР против Литвы, осуществленной 13 января 1991 года, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные во время агрессии.



Судейская коллегия установила, что эти действия Г. Ш. были совершены сознательно и с пониманием опасности собственной деятельности.



Участковый суд города Вильнюса 25 апреля 2018 года оправдал Г. Ш. по обвинения в разжигании ненависти и публичного отрицания преступлений СССР против Литовской Республики, в их грубом нарушении. Этот приговор суда обжаловал как обвиняемый, так и государственный обвинитель.



В жалобе на решение суда низшей инстанции Г. Ш. просил признать выводы суда необоснованными, а прокурор стремился признать подсудимого виновным.



Каунасский окружной суд, рассмотревший дело в апелляционном порядке, частично удовлетворил просьбу прокурора и признал Г. Ш. виновным только по поводу отрицания и принижения преступлений СССР в отношении Литвы. BNS Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: суд, оккупация, отрицание, ущерб, подсчет География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии