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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Стоимость единиц пенсионных фондовой второй ступени в Литве упала почти на 15%
В первом квартале этого года стоимость единиц Пенсионных фондов жизненного цикла второй ступени, действующих в Литве с начала 2019 года, в среднем упала на 14,75%, однако с начала деятельности они генерировали положительную отдачу, составляющую 1,83%.
В наименьшей степени спад, вызванный коронавирусом, затронул участников пенсионных фондов более старшей возрастной группы – изменения их единиц пенсионных фондов за последние 15 месяцев были положительными, сообщил Банк Литвы (БЛ, Центробанк).
В наибольшей степени спад, вызванный COVID-19, затронул участников пенсионных фондов самой молодой возрастной группы – в среднем отдача пенсионных фондов в этой группе сократилась на 16,67–17,33%.
Сокращение отдачи пенсионных фондов в группе участников 1961–1967 годов рождения было минус 11,62%, в группе 1954–1960 годов – 6,12%. Стоимость имущества, накопленного в пенсионных фондах населения, сократилась на 4,92%.
При этом пенсионные фонды жизненного цикла с начала деятельности в группах более пожилых клиентов генерировали положительную отдачу, которая колебалась от 1,25 до 2,21%.
Ключевые слова: пенсионеры, фонды
География: Литва
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