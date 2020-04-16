Стоимость единиц пенсионных фондовой второй ступени в Литве упала почти на 15% 🔊 Воспроизвести



В первом квартале этого года стоимость единиц Пенсионных фондов жизненного цикла второй ступени, действующих в Литве с начала 2019 года, в среднем упала на 14,75%, однако с начала деятельности они генерировали положительную отдачу, составляющую 1,83%.



В наименьшей степени спад, вызванный коронавирусом, затронул участников пенсионных фондов более старшей возрастной группы – изменения их единиц пенсионных фондов за последние 15 месяцев были положительными, сообщил Банк Литвы (БЛ, Центробанк).



В наибольшей степени спад, вызванный COVID-19, затронул участников пенсионных фондов самой молодой возрастной группы – в среднем отдача пенсионных фондов в этой группе сократилась на 16,67–17,33%.



Сокращение отдачи пенсионных фондов в группе участников 1961–1967 годов рождения было минус 11,62%, в группе 1954–1960 годов – 6,12%. Стоимость имущества, накопленного в пенсионных фондах населения, сократилась на 4,92%.



При этом пенсионные фонды жизненного цикла с начала деятельности в группах более пожилых клиентов генерировали положительную отдачу, которая колебалась от 1,25 до 2,21%. В первом квартале этого года стоимость единиц Пенсионных фондов жизненного цикла второй ступени, действующих в Литве с начала 2019 года, в среднем упала на 14,75%, однако с начала деятельности они генерировали положительную отдачу, составляющую 1,83%.В наименьшей степени спад, вызванный коронавирусом, затронул участников пенсионных фондов более старшей возрастной группы – изменения их единиц пенсионных фондов за последние 15 месяцев были положительными, сообщил Банк Литвы (БЛ, Центробанк).В наибольшей степени спад, вызванный COVID-19, затронул участников пенсионных фондов самой молодой возрастной группы – в среднем отдача пенсионных фондов в этой группе сократилась на 16,67–17,33%.Сокращение отдачи пенсионных фондов в группе участников 1961–1967 годов рождения было минус 11,62%, в группе 1954–1960 годов – 6,12%. Стоимость имущества, накопленного в пенсионных фондах населения, сократилась на 4,92%.При этом пенсионные фонды жизненного цикла с начала деятельности в группах более пожилых клиентов генерировали положительную отдачу, которая колебалась от 1,25 до 2,21%. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: пенсионеры, фонды География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии