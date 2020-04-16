Кабмин Литвы: позднее будет разрешено открыть уличные кафе, музеи, салоны красоты 🔊 Воспроизвести глава Минэнерго Жигимантас Вайчюнас



В среду правительство Литвы рассмотрело и дальнейшие возможные этапы смягчения карантина. Однако точной даты этого пока нет.



Временно выполняющий обязанности министра экономики глава Минэнерго Жигимантас Вайчюнас сказал, что на втором этапе может быть разрешена деятельность предприятий, где контакт с людьми будет более длительным, например, учреждения культуры – библиотеки, музеи, оздоровительные учреждения, проводящие плановые процедуры, парикмахерские, косметологические кабинеты и другие.



Также будет разрешена деятельность уличных кафе, ресторанов, спецобучение, которое не может проходить удаленно (курсы вождения, авиации), торгово-развлекательных центров, рынков с ограничением доступа людей. В среду правительство Литвы рассмотрело и дальнейшие возможные этапы смягчения карантина. Однако точной даты этого пока нет.Временно выполняющий обязанности министра экономики глава Минэнерго Жигимантас Вайчюнас сказал, что на втором этапе может быть разрешена деятельность предприятий, где контакт с людьми будет более длительным, например, учреждения культуры – библиотеки, музеи, оздоровительные учреждения, проводящие плановые процедуры, парикмахерские, косметологические кабинеты и другие.Также будет разрешена деятельность уличных кафе, ресторанов, спецобучение, которое не может проходить удаленно (курсы вождения, авиации), торгово-развлекательных центров, рынков с ограничением доступа людей. "Третий этап связан с завершением карантина, это именно учреждения общественного питания, услуги по оздоровлению, спорту, развлечения, и другая деятельность, связанная со школами, детскими садами, центрами дневной занятости детей и взрослых. Четвертый этап – массовые мероприятия. Период для этого пока не установлен", – сказал Ж. Вайчюнас.



"План лишь ориентационный, мы точно не можем говорить ни о каких датах.(...) Этот план действительно нужен, но чтобы бизнес-сектора думали, с какой этапностью им можно будет вернуться к нормальной жизни государства", – заявил на совещании премьер Саулюс Сквернялис.



В Литве 16 марта был введен карантин с целью замедления распространения коронавируса, он действует до 27 апреля включительно. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 279 раз Комментарии