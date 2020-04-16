В Литве создана Спецкомиссия по проекту синхронизации ЛЭП 🔊 Воспроизвести



В среду литовское правительство создало специальную комиссию по проекту синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) с континентальной Европой, которая будет обеспечивать координацию работ на высшем уровне.



Министерство энергетики сообщило, что комиссию возглавит премьер. В работе комиссии также будут участвовать министры энергетики, окружающей среды, финансов, иностранных дел, сельского хозяйства, руководители энергокомпаний Litgrid и Epso-g.



"Реализация этого проекта охватывает много комплексных сфер – от вопросов сельского хозяйства, сложных технических решений до политических соглашений с другими странами. Новая комиссия усилит надзор за проектом и позволит быстрее двигаться вперед с необходимыми решениями", – отметил в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. В среду литовское правительство создало специальную комиссию по проекту синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) с континентальной Европой, которая будет обеспечивать координацию работ на высшем уровне.Министерство энергетики сообщило, что комиссию возглавит премьер. В работе комиссии также будут участвовать министры энергетики, окружающей среды, финансов, иностранных дел, сельского хозяйства, руководители энергокомпаний Litgrid и Epso-g."Реализация этого проекта охватывает много комплексных сфер – от вопросов сельского хозяйства, сложных технических решений до политических соглашений с другими странами. Новая комиссия усилит надзор за проектом и позволит быстрее двигаться вперед с необходимыми решениями", – отметил в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. План синхронизации ЛЭП Литвы был утвержден в сентябре прошлого года.



В пятницу Государственная служба регулирования энергетики примет окончательное решение о затратах на второй этап синхронизации, которые в Литве должны составить 474 млн евро. После решений регуляторов всех Балтийских стран и Польши операторы систем ЛЭП подадут до конца марта заявку на финансирование в Еврокомиссию.



Страны Балтии до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и зависят от диспетчерской в Москве, а также от российских энергосетей. До 2025 года они планируют синхронизировать сети с сетями материковой Европы. Категории: экономика, технологии Ключевые слова: энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ География: Литва — статья прочитана 81 раз Комментарии