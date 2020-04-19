Посиделки в четырёх стенах 🔊 Воспроизвести



Миллионы людей внезапно оказались заперты в четырёх стенах. И что же они там делают?



«Обзор» собрал в этом материале информацию о самых распространённых занятиях во время карантина. Для этого корреспондент газеты опросила пользователей социальных сетей.



Без интернета никуда



Самым распространённым занятием стало, естественно, проведение времени за компьютерами и мобильными устройствами. И это вполне объяснимо. Большинство дел сегодня можно решить с помощью интернета, не выходя из дома. Также людям приходится работать дома или же учиться. Но и развлечения никто не отменял.



Сейчас появилось огромное количество времени для просмотра фильмов, сериалов, чтения книг. Последнее не обязательно при помощи всё того же компьютера – кое-где ещё сохранились и бумажные книги. Да и социальные сети сейчас один из способов общения с друзьями и родственниками. «Обзор» собрал в этом материале информацию о самых распространённых занятиях во время карантина. Для этого корреспондент газеты опросила пользователей социальных сетей.Самым распространённым занятием стало, естественно, проведение времени за компьютерами и мобильными устройствами. И это вполне объяснимо. Большинство дел сегодня можно решить с помощью интернета, не выходя из дома. Также людям приходится работать дома или же учиться. Но и развлечения никто не отменял.Сейчас появилось огромное количество времени для просмотра фильмов, сериалов, чтения книг. Последнее не обязательно при помощи всё того же компьютера – кое-где ещё сохранились и бумажные книги. Да и социальные сети сейчас один из способов общения с друзьями и родственниками. Некоторые заметили, что стали чаще общаться с помощью интернета, так как в реальности это сделать на данный момент сложно: «Ещё мы регулярно играем в онлайн-викторину, в игру для знатоков «МэдХэд», это настоящий заряд позитива. И с друзьями сами организуем посиделки онлайн, готовим вопросы и играем в «Что? Где? Когда?». При дефиците общения это очень помогает».



Холодильник – лучший друг?



Кроме полезных свойств, еда ещё и доставляет нам удовольствие. Особенно сейчас, когда люди находятся постоянно рядом с холодильником, они стали чаще в него заглядывать. Благо, завсегдатаи ресторанов могут заказать уже готовые блюда домой, да и в магазинах продуктов для готовки пока хватает.



Многие рады тому, что, наконец, есть время приготовить всё, что пожелает душа. А кому-то готовка уже в тягость, так как все домашние всё время дома и приходится готовить чаще.



Домашние дела



В связи с появившимся временем люди стали доделывать давно начатое. Правда, некоторые с удовольствием, а другие просто потому, что так надо: «Доделываю начатые дела, не доставляющие удовольствия».



У каждого эти дела разные: «Вожусь с домашними растениями», «Наконец рассортировала свой гардероб» и т.д.



Здесь перечислены самые популярные в наше время занятия. В Литве карантин продлили до 27 апреля, а это хороший повод научиться чему-то новому, прочитать давно отложенное, изучить мир вокруг, позаниматься спортом и даже посетить театр, правда, только онлайн. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: самоизоляция Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 128 раз Комментарии