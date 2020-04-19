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Нам ли быть в печали!..

Слово «самоизоляция», прочно вошедшее в нашу нынешнюю жизнь, в очередной раз подтвердило, что интернет и социальные сети – это такое место, где каждый может найти то, что больше всего отвечает его характеру, отношению к миру.

Да, интернет – это огромная помойка, если для вас интересна возможность подсмотреть в замочную скважину и поделиться кухонными сплетнями, если вас привлекает вариант, когда можно безнаказанно оскорблять неизвестного вам человека.

Но если ваши интересы более позитивны, то и здесь интернет будет не лишним. Вот, например, во время карантина в социальной сети Facebook появилась любопытная группа «Изоизоляция», не имеющая национальных и государственных границ. И возрастных, кстати, тоже.

Суть идеи заключается в следующем: нужно в домашних условиях исключительно при помощи подручных средств воссоздать какую-нибудь картину известного художника. Впрочем, не обязательно известного.
И народ начал буквально фонтанировать идеями.

Например, бывшая жительница Украины, а ныне жительница Германии Ирина Бамберг предложила на суд интернет-сообщества уже вторую картину, выполненную с участием матери Ирины.

«Спасибо всем, кто написал такие добрые слова о моей мамочке. Такой счастливой я давно её не видела, - написала И.Бамберг в соцсети. - И мы решили попробовать ещё раз. Выбрали картину Рембрандта «Старушка». При помощи мамочки, а ей - 94 года, двух одеял, шали и платка, постарались попасть в колорит».

Как итог – более 57 тысяч человек одобрили новое творение, более 2800 комментариев, исключительно позитивных.

Евгения Коноплёва, например, написала: «Ваша мама лучше картины Рембрандта. Дай ей Бог здоровья!».
Инф. «Обзора»
Категории: общество
Ключевые слова: Изоизоляция
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214
статья прочитана 192 раза
добавлена сегодня, 19 апреля, 10:20

Комментарии

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19 апреля, 10:24
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