Нам ли быть в печали!.. 🔊 Воспроизвести Слово «самоизоляция», прочно вошедшее в нашу нынешнюю жизнь, в очередной раз подтвердило, что интернет и социальные сети – это такое место, где каждый может найти то, что больше всего отвечает его характеру, отношению к миру.



Да, интернет – это огромная помойка, если для вас интересна возможность подсмотреть в замочную скважину и поделиться кухонными сплетнями, если вас привлекает вариант, когда можно безнаказанно оскорблять неизвестного вам человека.



Но если ваши интересы более позитивны, то и здесь интернет будет не лишним. Вот, например, во время карантина в социальной сети Facebook появилась любопытная группа «Изоизоляция», не имеющая национальных и государственных границ. И возрастных, кстати, тоже.



Суть идеи заключается в следующем: нужно в домашних условиях исключительно при помощи подручных средств воссоздать какую-нибудь картину известного художника. Впрочем, не обязательно известного. Да, интернет – это огромная помойка, если для вас интересна возможность подсмотреть в замочную скважину и поделиться кухонными сплетнями, если вас привлекает вариант, когда можно безнаказанно оскорблять неизвестного вам человека.Но если ваши интересы более позитивны, то и здесь интернет будет не лишним. Вот, например, во время карантина в социальной сети Facebook появилась любопытная группа «Изоизоляция», не имеющая национальных и государственных границ. И возрастных, кстати, тоже.Суть идеи заключается в следующем: нужно в домашних условиях исключительно при помощи подручных средств воссоздать какую-нибудь картину известного художника. Впрочем, не обязательно известного.



Например, бывшая жительница Украины, а ныне жительница Германии Ирина Бамберг предложила на суд интернет-сообщества уже вторую картину, выполненную с участием матери Ирины.



«Спасибо всем, кто написал такие добрые слова о моей мамочке. Такой счастливой я давно её не видела, - написала И.Бамберг в соцсети. - И мы решили попробовать ещё раз. Выбрали картину Рембрандта «Старушка». При помощи мамочки, а ей - 94 года, двух одеял, шали и платка, постарались попасть в колорит».



Как итог – более 57 тысяч человек одобрили новое творение, более 2800 комментариев, исключительно позитивных.



Евгения Коноплёва, например, написала: «Ваша мама лучше картины Рембрандта. Дай ей Бог здоровья!». И народ начал буквально фонтанировать идеями.Например, бывшая жительница Украины, а ныне жительница Германии Ирина Бамберг предложила на суд интернет-сообщества уже вторую картину, выполненную с участием матери Ирины.«Спасибо всем, кто написал такие добрые слова о моей мамочке. Такой счастливой я давно её не видела, - написала И.Бамберг в соцсети. - И мы решили попробовать ещё раз. Выбрали картину Рембрандта «Старушка». При помощи мамочки, а ей - 94 года, двух одеял, шали и платка, постарались попасть в колорит».Как итог – более 57 тысяч человек одобрили новое творение, более 2800 комментариев, исключительно позитивных.Евгения Коноплёва, например, написала: «Ваша мама лучше картины Рембрандта. Дай ей Бог здоровья!». Инф. «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: Изоизоляция Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 192 раза Комментарии