Куда обращаться больным во время карантина? 🔊 Воспроизвести



После введения в Литве карантина появилось очень много жалоб от пациентов, которые больны не коронавирусом, а другими болезнями, кому-то надо снять швы, кому-то сделать операцию, которую желательно не откладывать. Однако медицинской помощи они не получили – им было сказано ждать окончания карантина.



Во многих больницах, многие узкоспециализированные отделения, после 16 марта были закрыты по причине того, что надо освобождать места для больных коронавирусом.



Самим врачам, как не раз доводилось слышать от разных пациентов, строго-настрого запрещено давать направления к специалистам. Так что же делать и куда обращаться людям, которые остались один на один со своими болячками?



Нам удалось поговорить с жительницей Вильнюса, которой вовремя не оказали необходимую медицинскую помощь. В начале марта в Лаздинайской больнице ей сделали операцию в области носоглотки и гортани. На 23 марта ей дали направление в ту же больницу для снятия швов. Во многих больницах, многие узкоспециализированные отделения, после 16 марта были закрыты по причине того, что надо освобождать места для больных коронавирусом.Самим врачам, как не раз доводилось слышать от разных пациентов, строго-настрого запрещено давать направления к специалистам. Так что же делать и куда обращаться людям, которые остались один на один со своими болячками?Нам удалось поговорить с жительницей Вильнюса, которой вовремя не оказали необходимую медицинскую помощь. В начале марта в Лаздинайской больнице ей сделали операцию в области носоглотки и гортани. На 23 марта ей дали направление в ту же больницу для снятия швов.



24 марта она приехала в Лаздинайскую больницу, но в отделение её не пустили: «У нас карантин, отделение узкоспециализированное и закрыто, как и все узкоспециализированные отделения».



Не помогло даже направление, которое ей выписал её лечащий врач, и упоминание о том, что операцию делали именно в этой больнице – хирурга не было. Хирург, которая оперировала женщину, позвонила на следующий день и сказала, что не примет её, так как хирургическое отделение Лаздинайской больницы закрыто. А также, что «по протоколу из Министерства здравоохранения никого нельзя принимать». По телефону же хирург ей сказала: «Вы сами можете вытянуть нитки. Я скажу как». Однако самой вытащить их пациентке не удалось – раны разрывались, гной тёк всё сильнее. Неделю ей никто не помогал. По прошествии недели и спустя месяц после операции пациентке удалось попасть в cвою поликлинику.



Едва врач-отоларинголог (ЛОР) увидела её швы, она пришла в ужас, потому что состояние швов было плохое, в любой момент могло начаться заражение. Швы пришлось резать, буквально пилить скальпелем. Снимая швы, медик попутно заявила, что самостоятельно эти швы пациентка не сняла бы никогда, так как швы были глубоко внутри, и снять их мог только специалист.



На вопрос «Доктор, а чем всё могло закончиться?» врач ответила, что «могло случиться самое плохое, и всё списали бы на карантин».



Но и это ещё не всё. У женщины нашли опухоль в горле, есть разрастания надгортанника. В любой момент она может задохнуться. Ей срочно нужен магнитный резонанс (МРТ) и операция, но министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, если судить по имеющейся информации, запретил проводить плановые обследования и другие исследования, необходимые для такой операции.



С ноября у пациентки сильные приступы удушья. Именно с целью прекратить их ей и провели первую операцию, но прооперировали только нос. Надгортанник, который регулирует поступление воздуха и пищи, не выполняет своей функции и в любой момент может опуститься и перекрыть доступ воздуха в лёгкие, а это гарантированная смерть.



Со дня на день мы можем потерять ещё одного человека, и не из-за коронавируса, однако врачи просто советуют ждать конца карантина. А когда карантин закончится, никто не знает.



И это всего лишь один случай из нескольких десятков подобных.



Мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой пояснить, могут ли люди, которые больны раком, эпилепсией, которым надо снять швы или провести плановую операцию, рассчитывать на помощь врачей во время карантина?



На наш вопрос ответила старший специалист пресс-службы Министерства здравоохранения Литвы Камиле Каткуте. По её словам, в соответствии с указом министра здравоохранения, процедуры необходимой помощи должны предоставляться в обязательном порядке.



Когда же мы рассказали ей вышеприведённую историю, госпожа Камиле сказала, что не может отвечать за действия тех или иных врачей. Однако, если пациент столкнулся с таким обращением, то ему, для начала, следует обратиться с жалобой в администрацию того лечебного учреждения, где ему не оказали помощь.



Если же в администрации ему дадут письменный ответ, что лечить его отказываются, тогда пациент должен обратиться к учредителю этого лечебного учреждения. Учредителем может являться как самоуправление, так и Министерство здравоохранения.



Для того чтобы узнать подобную информацию, человеку надо просмотреть документацию лечившего его учреждения, или зайти к ним на сайт.



Если же и учредитель не поможет, тогда следует обратиться в аккредитационную службу, подведомственную Министерству здравоохранения. Эта служба отвечает за качество предоставляемых медицинских услуг. Сайт этой службы – www.vaspvt.gov.lt.



Так что лучше не болейте, и крепкого вам здоровья – только оно, похоже, ваш единственный помощник на период карантина.



К этому моменту из-за занесённой при наложении швов в рану инфекции у женщины началось загноение в области швов.24 марта она приехала в Лаздинайскую больницу, но в отделение её не пустили: «У нас карантин, отделение узкоспециализированное и закрыто, как и все узкоспециализированные отделения».Не помогло даже направление, которое ей выписал её лечащий врач, и упоминание о том, что операцию делали именно в этой больнице – хирурга не было. Хирург, которая оперировала женщину, позвонила на следующий день и сказала, что не примет её, так как хирургическое отделение Лаздинайской больницы закрыто. А также, что «по протоколу из Министерства здравоохранения никого нельзя принимать». По телефону же хирург ей сказала: «Вы сами можете вытянуть нитки. Я скажу как». Однако самой вытащить их пациентке не удалось – раны разрывались, гной тёк всё сильнее. Неделю ей никто не помогал. По прошествии недели и спустя месяц после операции пациентке удалось попасть в cвою поликлинику.Едва врач-отоларинголог (ЛОР) увидела её швы, она пришла в ужас, потому что состояние швов было плохое, в любой момент могло начаться заражение. Швы пришлось резать, буквально пилить скальпелем. Снимая швы, медик попутно заявила, что самостоятельно эти швы пациентка не сняла бы никогда, так как швы были глубоко внутри, и снять их мог только специалист.На вопрос «Доктор, а чем всё могло закончиться?» врач ответила, что «могло случиться самое плохое, и всё списали бы на карантин».Но и это ещё не всё. У женщины нашли опухоль в горле, есть разрастания надгортанника. В любой момент она может задохнуться. Ей срочно нужен магнитный резонанс (МРТ) и операция, но министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, если судить по имеющейся информации, запретил проводить плановые обследования и другие исследования, необходимые для такой операции.С ноября у пациентки сильные приступы удушья. Именно с целью прекратить их ей и провели первую операцию, но прооперировали только нос. Надгортанник, который регулирует поступление воздуха и пищи, не выполняет своей функции и в любой момент может опуститься и перекрыть доступ воздуха в лёгкие, а это гарантированная смерть.Со дня на день мы можем потерять ещё одного человека, и не из-за коронавируса, однако врачи просто советуют ждать конца карантина. А когда карантин закончится, никто не знает.И это всего лишь один случай из нескольких десятков подобных.Мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой пояснить, могут ли люди, которые больны раком, эпилепсией, которым надо снять швы или провести плановую операцию, рассчитывать на помощь врачей во время карантина?На наш вопрос ответила старший специалист пресс-службы Министерства здравоохранения Литвы Камиле Каткуте. По её словам, в соответствии с указом министра здравоохранения, процедуры необходимой помощи должны предоставляться в обязательном порядке.Когда же мы рассказали ей вышеприведённую историю, госпожа Камиле сказала, что не может отвечать за действия тех или иных врачей. Однако, если пациент столкнулся с таким обращением, то ему, для начала, следует обратиться с жалобой в администрацию того лечебного учреждения, где ему не оказали помощь.Если же в администрации ему дадут письменный ответ, что лечить его отказываются, тогда пациент должен обратиться к учредителю этого лечебного учреждения. Учредителем может являться как самоуправление, так и Министерство здравоохранения.Для того чтобы узнать подобную информацию, человеку надо просмотреть документацию лечившего его учреждения, или зайти к ним на сайт.Если же и учредитель не поможет, тогда следует обратиться в аккредитационную службу, подведомственную Министерству здравоохранения. Эта служба отвечает за качество предоставляемых медицинских услуг. Сайт этой службы – www.vaspvt.gov.lt.Так что лучше не болейте, и крепкого вам здоровья – только оно, похоже, ваш единственный помощник на период карантина. Виолетта ГРЕЙЦЮН , "Обзор" Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: больница, больной, пациент, карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 128 раз Комментарии