Дефицита не будет 🔊 Воспроизвести



Эксперт банка «Luminor Lietuva» Жигимантас Маурицас заявил, что Литва производит столько продуктов питания, что этого достаточно как для самой страны, так и для того, чтобы часть отправлять на экспорт.



На своей странице в соцсети Facebook он подчеркнул, что торговый баланс Литвы в сфере продовольственных товаров - положительный и составляет почти один миллиард евро. При этом большую часть излишков составляют зерновые продукты и зерно, однако даже если исключить эту категорию товаров, то республика всё равно останется чистым экспортёром продовольствия.



Между тем во вторник газета «Vakaro žinios» опубликовала статью «Власти обсуждают, будет ли что поесть». Впрочем, речь в ней идёт о том, что члены Сейма обсуждают предложение председателя социал-демократической партии Гинтаутаса Палуцкиса внести в Стратегию национальной безопасности положение о том, что государство должно позаботиться о соответствующих производственных мощностях, чтобы в трудный час обеспечить себя продовольствием самостоятельно, без посторонней помощи. На своей странице в соцсети Facebook он подчеркнул, что торговый баланс Литвы в сфере продовольственных товаров - положительный и составляет почти один миллиард евро. При этом большую часть излишков составляют зерновые продукты и зерно, однако даже если исключить эту категорию товаров, то республика всё равно останется чистым экспортёром продовольствия.Между тем во вторник газета «Vakaro žinios» опубликовала статью «Власти обсуждают, будет ли что поесть». Впрочем, речь в ней идёт о том, что члены Сейма обсуждают предложение председателя социал-демократической партии Гинтаутаса Палуцкиса внести в Стратегию национальной безопасности положение о том, что государство должно позаботиться о соответствующих производственных мощностях, чтобы в трудный час обеспечить себя продовольствием самостоятельно, без посторонней помощи. О том, что над идеей самодостаточности в деле самообеспечения продуктами питания в общегосударственном масштабе надо бы хорошенько подумать, в понедельник упомянул и президент Литвы Гитанас Науседа. При этом он подчеркнул, что реализовать такую идею государство могло бы, сотрудничая с частным бизнесом.



Обсуждение властями дальней перспективы лишь подтверждает правоту слов Ж.Маурицаса, говорящего о ближайшем будущем. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 179 раз Комментарии