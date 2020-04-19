Нет худа без добра 🔊 Воспроизвести



Кажется, неприятное слово «карантин» становится нашей новой реальностью. Но, как говорится, нет худа без добра. Карантин – отличная возможность приняться за то, на что обычно не хватало времени: можно посмотреть все серии самых длинных сериалов, почитать всевозможные книги. Дело за малым – составить идеальный список для кино- и книжного марафонов.



В компании с хорошими фильмами домашний карантин пройдёт быстро и интересно. «Обзор» провёл небольшое исследование и узнал, какие фильмы и сериалы русскоговорящие жители Литвы чаще всего смотрят «под домашним арестом» и советуют посмотреть другим.



Оказалось, что жителей нашей страны больше всего интересуют ленты, которые помогают отвлечься от грустных мыслей во время вынужденной самоизоля­ции. Это, прежде всего, фильмы комедийного жанра: «День сурка», «Отель «Белград» и так далее, а также юмористические сериалы: «Пёс», «Кухня», «Кухня. Война за отель», «Отель Элеон» и др. В компании с хорошими фильмами домашний карантин пройдёт быстро и интересно. «Обзор» провёл небольшое исследование и узнал, какие фильмы и сериалы русскоговорящие жители Литвы чаще всего смотрят «под домашним арестом» и советуют посмотреть другим.Оказалось, что жителей нашей страны больше всего интересуют ленты, которые помогают отвлечься от грустных мыслей во время вынужденной самоизоля­ции. Это, прежде всего, фильмы комедийного жанра: «День сурка», «Отель «Белград» и так далее, а также юмористические сериалы: «Пёс», «Кухня», «Кухня. Война за отель», «Отель Элеон» и др. С книгами дела обстоят немного по-другому. Не все любят читать, поэтому «юморят», сообщая в ответ, что, кроме состава освежителя воздуха и объявлений на работу, ничего не читают. Другие не читают, так как «начитываются» за то время, пока делают уроки вместе с ребёнком: «Уроки читаем, курс первого класса». А с приближением сезона садоводства-огородничества, многие начинают читать журналы типа «Сад и огород». Напомним, кстати, что практически в каждом номере «Обзора» вы можете найти страницу с советами садоводам и огородникам.



По другую сторону «баррикады» оказались читатели, предпочитающие так называемую серьёзную литературу: «Питер Франкопан. «Шёлковый путь. Дорога тканей, рабов, идей и религий»; Гиппократ. «Клятва. Закон. О враче. Наставления»; Конституция Литвы; Эрих Мария Ремарк. «Том 1. Время жить и время умирать» и др.



В конце концов, все мы ранее много раз встречали вопрос «Какую книгу вы бы взяли на необитаемый остров?». Самоизоляция - неплохой повод проверить свои читательские рефлексы и понять, что нам на самом деле интересно. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: книги, фильмы Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 69 раз Комментарии