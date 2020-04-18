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Молодёжный театр завершает сезон



Завершить сезон планировалось в мае долгожданной премьерой - постановкой «Аустерлиц» режиссёра Кристиана Лупы по роману В.Г.Себальда. Но…

Как сказал в своём обращении руководитель театра Аудронис Люга, никто не знает, как изменится мир после пандемии, авторы разнообразных прогнозов и догадок единодушно признают, что он уже не будет прежним. Что это значит для современного искусства вообще и для сценического искусства в частности? Какие творческие идеи, их художественное содержание и выражение будут интересовать людей, желающих собраться под крышей театра? Это станет вызовом в недалёком будущем.

Но сейчас Молодёжный театр уже закрывает свой 55-й сезон, и спектаклей, запланированных на май и июнь, не будет. Даже если объявленный в стране карантин отменят раньше, театр не смог бы продолжать запланированную деятельность, не рискуя здоровьем зрителей.
Однако это отнюдь не означает, что работа прекратится. В апреле большинство сотрудников театра будет находиться в отпуске или в вынужденном простое. За это время будет подготовлен проект осеннего репертуара, на более поздние даты будут перенесены другие творческие проекты театра, сформирован план работы театра на 2021 год (новые постановки), и для его осуществления подана заявка в государственную Национальную программу. Соответственно, с мая будут подготовлены рекомендации и задачи для работников театра в разных секторах для выполнения их непосредственной работы дистанционным путём, если карантин будет продлён.

Коллектив Молодёжного театра надеется, что ранней осенью сможет пригласить зрителей на мероприятия своего 56-го сезона и желает всем здоровья.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Молодёжный театр
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214
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добавлена сегодня, 18 апреля, 09:00

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