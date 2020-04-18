ЛГСО представляет новый сезон 🔊 Воспроизвести



Пока карантин заставил умолкнуть сцены и закрыть двери концертных залов, Литовский государственный симфонический оркестр (ЛГСО) под управлением художественного руководителя и главного дирижёра маэстро Гинтараса Ринкявичюса не дремлет - на этой неделе он представил концерты нового сезона.



Осенью поклонников оркестра ждёт настоящий праздник классической музыки: Эдгарас Монтвидас, Асмик Григорян, Костас Сморигинас, Александр Князев, Давид Герингас – это лишь несколько самых ярких имён нового концертного сезона.



Правда, в этом году свой новый сезон ЛГСО начнёт чуть позднее обычного - 1 октября, поскольку 19 сентября с Лиепайским симфоническим оркестром будет играть на концерте открытия сезона этого симфонического оркестра. Маэстро Гинтарас Ринкявичюс, который руководит обоими оркестрами, приглашает приехать в Лиепаю и слушателей из Литвы – во впечатляющем лиепайском концертном зале «Большой янтарь» 19 сентября прозвучат величественная «Альпийская симфония» Р.Штрауса и фортепианные аккорды Лукаса Гянюшаса. Осенью поклонников оркестра ждёт настоящий праздник классической музыки: Эдгарас Монтвидас, Асмик Григорян, Костас Сморигинас, Александр Князев, Давид Герингас – это лишь несколько самых ярких имён нового концертного сезона.Правда, в этом году свой новый сезон ЛГСО начнёт чуть позднее обычного - 1 октября, поскольку 19 сентября с Лиепайским симфоническим оркестром будет играть на концерте открытия сезона этого симфонического оркестра. Маэстро Гинтарас Ринкявичюс, который руководит обоими оркестрами, приглашает приехать в Лиепаю и слушателей из Литвы – во впечатляющем лиепайском концертном зале «Большой янтарь» 19 сентября прозвучат величественная «Альпийская симфония» Р.Штрауса и фортепианные аккорды Лукаса Гянюшаса. Свой собственный 32-й концертный сезон ЛГСО начнёт 1 октября в Вильнюсском Дворце конгрессов, исполнив для публики не менее впечатляющую Девятую симфонию Л.ван Бетховена. 2 октября эта симфония прозвучит в Каунасской государственной филармонии. Полное надежды произведение вместе с ЛГСО исполнят солисты Агне Станчикайте (сопрано), Юстина Грингите (меццо-сопрано), Кристиан Бенедикт (тенор), Тадас Гирининкас (бас) и Каунасский государственный хор (рук. Пятрас Бингялис), дирижирует маэстро Г.Ринкявичюс.



Билеты можно приобрести в системе «Tiketа». Литовский государственный симфонический оркестр также предлагает обменять билеты на отменённые концерты – на любые другие мероприятия оркестра, которые состоятся до 31 декабря 2020 г. Подробная информация – на сайте www.lvso.lt. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Литовский государственный симфонический оркестр Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 114 раз Комментарии