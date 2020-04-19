Что дальше? 🔊 Воспроизвести А какая судьба ждёт проводимые в Вильнюсе международные фестивали культуры и искусства? Ведь большинство из них относится к тем областям сценического искусства, важнейшей ценностью, содержательностью и сутью которых являются живые выступления, концерты, спектакли? Значит, для таких фестивалей изменить свой формат - это не лучший выход. Поэтому в период карантина организаторы фестивалей должны приложить ещё больше труда и усилий, чтобы найти лучшие из возможных решений и способов.



Например, ближайшим мероприятием в календаре компании «Vilniaus festivaliai» считается фестиваль современного танца «Naujasis Baltijos šokis». Это крупнейшее в Литве мероприятие обычно проводится в первой половине мая. Однако с объявлением повсеместного карантина команда фестиваля была вынуждена срочно предпринять какие-то действия, чтобы его не нужно было отменять и он в этом году состоялся в любом случае. Поэтому совсем недавно было решено перенести фестиваль на позднюю осень, а команде фестиваля за это короткое время придётся выполнить множество организационных работ, чтобы программа фестиваля осуществилась в совершенно иное время. Например, ближайшим мероприятием в календаре компании «Vilniaus festivaliai» считается фестиваль современного танца «Naujasis Baltijos šokis». Это крупнейшее в Литве мероприятие обычно проводится в первой половине мая. Однако с объявлением повсеместного карантина команда фестиваля была вынуждена срочно предпринять какие-то действия, чтобы его не нужно было отменять и он в этом году состоялся в любом случае. Поэтому совсем недавно было решено перенести фестиваль на позднюю осень, а команде фестиваля за это короткое время придётся выполнить множество организационных работ, чтобы программа фестиваля осуществилась в совершенно иное время. Запланированное на июнь ярчайшее мероприятие классической музыки - «Vilniaus festivalis 2020», концерты которого чаще всего проходят в Национальной филармонии, также ищет альтернативные решения, если карантин всё же затянется.



Намеченная на 19 июня «Ночь культуры»(«Kultūros naktis») также готовится к разным сценариям. Не может быть спокоен и фестиваль «Kristupo vasaros festivalis», проводящийся в июле и августе, - в случае затянувшегося карантина команда фестиваля уже сейчас придумала новые интересные решения и внесла изменения в свою объявленную программу, хотя всё же надеется, что они не понадобятся.



Ещё не так скоро выяснится, смогут ли, как обычно, в сентябре, октябре, ноябре состояться мероприятия Дней столицы («Sostinės dienos»), фестивали «Sirenos», «Gaida», «Vilnius Jazz», «Vilnius Mama Jazz», «Banchetto Musicale», – организаторам этих фестивалей уже сейчас надо готовиться к двоякому или даже тройному сценарию, призвав на помощь ещё больше творческих сил.



Организаторам фестивалей и раньше приходилось иногда от чего-то отказываться, сконцентрироваться при создании программ, обдумывать идеи, изучать и углуб­ляться в художественное творчество, внедряя замыслы в содержание мероприятий и т. п. Так что, как говорит руководитель «Vilniaus festivaliai» Ремигиюс Мяркялис, нынешнее заточение в домах не особенно меняет нашу ситуацию, нас больше волнует неизвестность. По его словам, организаторы всех фестивалей прекрасно понимают, что здоровье и жизнь важнее всего. Поэтому никто из них не жалуется на возникшие дополнительные трудности, особенно если отметить, какие проблемы нынче выпали на долю медиков и людей других профессий. Работники культуры стараются поддержать общество, помочь содержательному и осмысленному времяпрепровождению, чтобы и в этот период люди, находясь дома, могли наслаждаться качественными культурными мероприятиями, чтобы посмотрели хороший фильм, познакомились с ещё не знакомыми исполнителями или всемирно известными личностями. Всё это стоит делать уже ради того, чтобы у публики остался и укрепился «аппетит» на живые культурные мероприятия, высококачественные фестивали, которые вернутся, как только это станет возможным, надеется Р.Мяркялис.



В период карантина «Vilniaus festivaliai» готовится предложить обществу немало различных мероприятий, которые люди смогут смотреть на своих домашних экранах. В апреле и мае на сайте «Vilniaus festivaliai» www.vilniusfestivals.lt/naujienos/ и в социальных сетях регулярно будет появляться информация о концертах разных фестивалей, которые можно будет посмотреть дома (как если бы вы просто вечером пришли на концерт). Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Vilniaus festivalis Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 162 раза Комментарии