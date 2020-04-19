В сетях аферистов – «денежные мулы» 🔊 Воспроизвести Пандемия коронавируса бросает жестокие вызовы системе здравоохранения, экономике и обществу страны. Увы, находятся люди, которые в корыстных целях используют озабоченность населения по поводу завтрашнего дня: мошенники действуют ещё активнее.



Замечено, что в аферах всё чаще прибегают к помощи так называемых денежных мулов, соглашаясь на оказание которой люди, позарившиеся на лёгкий заработок, позднее нередко и сами становятся пострадавшими.



О такой опасности предупреждает директор департамента превенции банка «SEB» Аудрюс Шапола, чьи слова приводятся в пресс-релизе банка.



В период карантина люди чаще пользуются услугами электронной торговли. Предложения по низкой цене приобрести защитные маски, респираторы, санитайзеры или одноразовые перчатки сразу же удостаиваются очень большого внимания. Как с неба свалившееся предложение приобрести желаемый товар по привлекательной цене подталкивает к незамедлительному оформлению покупки. Замечено, что в аферах всё чаще прибегают к помощи так называемых денежных мулов, соглашаясь на оказание которой люди, позарившиеся на лёгкий заработок, позднее нередко и сами становятся пострадавшими.О такой опасности предупреждает директор департамента превенции банка «SEB» Аудрюс Шапола, чьи слова приводятся в пресс-релизе банка.В период карантина люди чаще пользуются услугами электронной торговли. Предложения по низкой цене приобрести защитные маски, респираторы, санитайзеры или одноразовые перчатки сразу же удостаиваются очень большого внимания. Как с неба свалившееся предложение приобрести желаемый товар по привлекательной цене подталкивает к незамедлительному оформлению покупки. Многие решаются и на более серьёзные приобретения – например, на покупку компьютера для учёбы или игр детей. Они переводят деньги на указанный в сообщении банковский счёт мнимого продавца, но обещанного товара так и не получают. Лжепродавец не отвечает по телефону, не реагирует на сообщения в социальной сети. В конце концов, блокирует покупателя или просто убирает учётную запись.



Очевидно, что здесь мы имеем дело с аферистами. В последнее время в банк в день обращается по нескольку клиентов, видимо, попавших в лапы таких обманщиков. Вернуть переведённые аферистам деньги очень сложно, дело в том, что преступники используют так называемых денежных мулов.



Денежный мул – это человек за вознаграждение позволивший мошенникам воспользоваться своим счётом. Задача денежного мула состоит в том, чтобы как можно быстрее обналичить поступившие на его счёт деньги и передать их аферисту или его пособнику. Ничего преступного, обыкновенная услуга – именно так мошенники формулируют задание для денежных мулов.



Из вымышленных аферистами историй могла бы получиться целая книга, но чаще всего обманщики объясняют своим жертвам, что несправедливо обижены приставами, счёт арестован из-за досадной ошибки или пандемии COVID–19. Услуга им нужна безотлагательно, поэтому за оперативную помощь предлагается 50, 100 или даже 200 евро вознаграждения.



Чаще всего соблазняются лёгким заработком и становятся денежными мулами молодые люди с небольшими доходами или социально уязвимые лица, например, одинокие матери, люди, внезапно лишившиеся работы. Аферисты без зазрения совести пользуются чужими трудностями, сложным положением, царящей в обществе тревогой, чтобы убедить человека не упускать случай дополнительно заработать.



В условиях экономического кризиса количество социально уязвимых людей увеличивается – на предприятиях объявляются простои, начинаются увольнения, а уехать на заработки за границу люди, лишившиеся источника доходов, не могут. Вот поэтому у ищущих денежных мулов аферистов появится больше шансов.



Люди, соглашающиеся стать денежными мулами, иногда просто не могут критически оценить обманное предложение, потому что чувствуют себя загнанными в угол, когда приходится искать ответы на вопросы, где завтра взять деньги на еду, оплату коммунальных счетов.



Поэтому они и разрешают незнакомым лицам воспользоваться своим счётом и соглашаются обналичить деньги, как только поступают переводы. Аферистов устраивает и банковский счёт, и виртуальный кошелёк в другой платёжной системе, главное для них – получить на руки обналиченные деньги. Как только денежный мул приносит или переводит деньги, аферистов и след простыл.



Спустя некоторое время такие посредники попадают в поле зрения полиции. Начинается вереница неприятностей, поскольку счёт «мулов» был важной частью мошеннической схемы и последней поддающейся выяснению точкой, через которую средства отправлялись к преступникам. Вот так якобы простая услуга оборачивается серьёзными подозрениями, а человек, одолживший свой счёт за вознаграждение, становится козлом отпущения.



Банк ответственно реагирует на такие нарушения. Если на счёт клиента попадают деньги, украденные посредством мошенничества, и устанавливается, что счёт был использован в сомнительных целях, сразу же блокируется возможность пользоваться им, прекращаются отношения с клиентом, задействованным в мошеннической схеме. Денежный мул уже не может больше пользоваться платёжной картой, электронным банкингом.



Справиться с этой угрозой помогут только бдительность, осмотрительность, чувство ответственности и критическая оценка предложений лёгкого заработка. Инф. «Обзора» Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 159 раз Комментарии