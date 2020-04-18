Золотоносные пираты 🔊 Воспроизвести



Актёр Ли Аренберг, исполнивший роль лысого пирата Пинтела в фильмах «Пираты Карибского моря», рассказал о планах кинокомпании «Disney» снять шестую картину франшизы.



В беседе с Comicbook он заявил, что в студии всерьёз обсуждают съёмки нового приключенческого фильма о пиратах.



Последняя на данный момент часть франшизы под названием «Мертвецы не рассказывают сказки» вышла в прокат в 2017 году.



Ранее стало известно, что во франшизу может вернуться Джонни Депп.



Хотя год назад Forbes рассказывал, как «Disney» сэкономила на Джонни Деппе, не пригласив его сниматься в новой части франшизы. Его последним фильмом киносерии стала картина «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».



Впрочем, причиной тогдашнего отказа кинокомпании от голливудской знаменитости могла послужить не скупость «Disney», а разборки в семье Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. В беседе с Comicbook он заявил, что в студии всерьёз обсуждают съёмки нового приключенческого фильма о пиратах.Последняя на данный момент часть франшизы под названием «Мертвецы не рассказывают сказки» вышла в прокат в 2017 году.Ранее стало известно, что во франшизу может вернуться Джонни Депп.Хотя год назад Forbes рассказывал, как «Disney» сэкономила на Джонни Деппе, не пригласив его сниматься в новой части франшизы. Его последним фильмом киносерии стала картина «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».Впрочем, причиной тогдашнего отказа кинокомпании от голливудской знаменитости могла послужить не скупость «Disney», а разборки в семье Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Напомним, в 2016 году актриса обвинила бывшего мужа в применении физического насилия. По словам Джонни Деппа из-за этого он лишился главной роли в продолжении сериала «Пираты Карибского моря» (а это гарантированный доход в 20 млн долларов), что сказалось на его карьере. Впоследствии выяснилось, что женщина, на чью сторону вначале встала американская общественность, во время брака изменяла мужу, избивала его, кидалась в Деппа бутылками и сковородками, а чтобы суд и общество поддержали её, с помощью макияжа и грима изображала синяки и ссадины.



Лишь спустя 4 года начало открываться истинное положение дел.



И теперь актрисе Эмбер Хёрд грозит 3 года тюрьмы за ложное обвинение бывшего мужа. По материалам зарубежных СМИ Категории: культура Ключевые слова: пираты карибского моря Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 93 раза Комментарии