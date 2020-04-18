Как правильно хранить крупу 🔊 Воспроизвести Это актуально







Роскачество рекомендует хранить крупу в герметичных банках на нижних полках шкафов, недоступных солнечным лучам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение российского государственного ведомства, контролирующего вопросы качества товаров и услуг в России.



«Когда речь идёт про обычную кухню, то достаточно стабильной комнатной температуры, сухого воздуха, отсутствия прямого солнечного света и соблюдения срока годности», - говорится в сообщении. Кроме того, на верхних полках шкафов температура воздуха выше.



Информация же о сроках хранения должна быть указана производителем на упаковке, а если продукция приобретается в магазине на развес, то там должен висеть информационный листок с данными о продукте и хранении. «Когда речь идёт про обычную кухню, то достаточно стабильной комнатной температуры, сухого воздуха, отсутствия прямого солнечного света и соблюдения срока годности», - говорится в сообщении. Кроме того, на верхних полках шкафов температура воздуха выше.Информация же о сроках хранения должна быть указана производителем на упаковке, а если продукция приобретается в магазине на развес, то там должен висеть информационный листок с данными о продукте и хранении. По данным Роскачества, для хранения лучше использовать герметичные закрытые ёмкости (например, банки), но никак не тонкие полиэтиленовые пакеты, которые с лёгкостью прогрызаются вредителями. Эксперты также советуют постоянно проверять крупы: они не должны странно пахнуть и иметь посторонний привкус.



«Если у вас очень большие запасы и вы переживаете, что они испортятся, то вы можете прогреть крупу, будь это просо, пшено, гречка, рис или другие крупы. Для этого распределите её тонким слоем по противню и отправьте в духовку на две-пять минут при температуре примерно 80 градусов», - рекомендуют эксперты.



Как отмечают специалисты, такая обработка уничтожит невидимые глазу личинки так называемых вредителей хлебных запасов, если они есть. Исключение составляет мука.



Сроки хранения



Кроме того, Роскачество советует хранить зерно при одинаковой температуре, не перемещая банку. Примерные сроки хранения круп составляют для овсяных хлопьев и толокна четыре месяца, для шлифованного пшена - девять месяцев, для манной, кукурузной и овсяной круп - 10 месяцев, для ячневой крупы - 10 месяцев, для пшеничной крупы - 14, для дроблёного риса - 16 месяцев, для гречневого продела, перловой крупы и шлифованного риса - 18 месяцев, для гречневой ядрицы и шлифованного колотого гороха - 20 месяцев, для целого шлифованного гороха - 24 месяца.



Срок хранения импортных быстроразваривающихся круп в зависимости от используемой технологии и упаковки может быть от шести до 12 месяцев.



Муку эксперты советуют хранить в сухом прохладном месте, поскольку её влажность может меняться в зависимости от влажности воздуха. Оптимальная температура для хранения влажной муки составляет примерно 10 градусов.



Мука сухая и средней сухости из нормального зерна при комнатной температуре может сохранять качество и не изменять своих свойств в течение шести-восьми месяцев.



Условия хранения пищевых концентратов, в том числе бульонных кубиков, сухих завтраков, кукурузных палочек, общие для всех продуктов переработки зерна - помещение должно быть чистым, без посторонних запахов, сухим, место хранения не должно быть заражённым вредителями, продукт нужно хранить в герметичной ёмкости при комнатной температуре, максимум - 12 месяцев. По материалам зарубежных СМИ Категории: дом и быт Ключевые слова: продукты, хранение, карантин, крупы Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 67 раз Комментарии