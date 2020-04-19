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Юбилей шахматного маэстро

17 апреля 2020 года исполняется 110 лет со дня рождения знаменитого литовского шахматиста, заслуженного мастера спорта СССР Владаса Микенаса.

Родился Владас Микенас в Эстонии, в Таллине, 17 апреля 1910 года. Там же закончил русскую частную гимназию.

С юных лет увлёкся игрой в шахматы, работал шахматным журналистом.

В 1930 году стал чемпионом Эстонии по шахматам.

В Литву переехал жить в 1931 году. В 1931-м, 1933, 1935-1937 и в 1939 годах в качестве члена сборной Литвы участвовал в шахматных олимпиадах мира.

Во время Великой Отечественной войны жил в эвакуации в г. Казани.

В 1933-м, 1934, 1937, 1938, 1945, 1947, 1948, 1965, 1970 годах завоёвывал звание чемпиона Литвы.

10 раз выступал в финалах первенств СССР по шахматам.
Имел на своём счету победы над чемпионами мира: А.Алёхиным, М.Ботвинником, Т.Петросяном, В.Смысловым, М.Талем.

Считался игроком комбинационного стиля.

Звания международного мастера по шахматам (ФИДЕ) удостоен в 1950 году. В этом же году стал Заслуженным мастером спорта СССР.

В 1987 году удостоен звания почётного гроссмейстера (ФИДЕ).

Заслуженный деятель физической культуры и спорта Литовской ССР (1966 г.). Судья всесоюзной (1964 г.) и международной (1968 г.) категорий.

Был главным судьёй на матчах за звание чемпиона мира:

Г.Каспаров – А.Белявский,

Г.Каспаров – В.Смыслов,

Г.Каспаров – А.Карпов.

Награждён орденом «Знак почёта».

Автор книг: «Учебник шахматной игры» (1932 г.), «Основы шахматной игры» (1950 г.), «35 лет у шахматной доски (1961 г.), «Шахматы» (1968 г.).

Скончался Владас Микенас 3 ноября 1992 года в Вильнюсе. Похоронен на Антакальнисском кладбище.
Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс, специально для «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Владас Микенас
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214
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добавлена сегодня, 19 апреля, 12:20

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