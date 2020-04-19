Юбилей шахматного маэстро

Родился Владас Микенас в Эстонии, в Таллине, 17 апреля 1910 года. Там же закончил русскую частную гимназию.
С юных лет увлёкся игрой в шахматы, работал шахматным журналистом.
В 1930 году стал чемпионом Эстонии по шахматам.
В Литву переехал жить в 1931 году. В 1931-м, 1933, 1935-1937 и в 1939 годах в качестве члена сборной Литвы участвовал в шахматных олимпиадах мира.
Во время Великой Отечественной войны жил в эвакуации в г. Казани.
В 1933-м, 1934, 1937, 1938, 1945, 1947, 1948, 1965, 1970 годах завоёвывал звание чемпиона Литвы.
10 раз выступал в финалах первенств СССР по шахматам.
Имел на своём счету победы над чемпионами мира: А.Алёхиным, М.Ботвинником, Т.Петросяном, В.Смысловым, М.Талем.
Считался игроком комбинационного стиля.
Звания международного мастера по шахматам (ФИДЕ) удостоен в 1950 году. В этом же году стал Заслуженным мастером спорта СССР.
В 1987 году удостоен звания почётного гроссмейстера (ФИДЕ).
Заслуженный деятель физической культуры и спорта Литовской ССР (1966 г.). Судья всесоюзной (1964 г.) и международной (1968 г.) категорий.
Был главным судьёй на матчах за звание чемпиона мира:
Г.Каспаров – А.Белявский,
Г.Каспаров – В.Смыслов,
Г.Каспаров – А.Карпов.
Награждён орденом «Знак почёта».
Автор книг: «Учебник шахматной игры» (1932 г.), «Основы шахматной игры» (1950 г.), «35 лет у шахматной доски (1961 г.), «Шахматы» (1968 г.).
Скончался Владас Микенас 3 ноября 1992 года в Вильнюсе. Похоронен на Антакальнисском кладбище.
Считался игроком комбинационного стиля.
Звания международного мастера по шахматам (ФИДЕ) удостоен в 1950 году. В этом же году стал Заслуженным мастером спорта СССР.
В 1987 году удостоен звания почётного гроссмейстера (ФИДЕ).
Заслуженный деятель физической культуры и спорта Литовской ССР (1966 г.). Судья всесоюзной (1964 г.) и международной (1968 г.) категорий.
Был главным судьёй на матчах за звание чемпиона мира:
Г.Каспаров – А.Белявский,
Г.Каспаров – В.Смыслов,
Г.Каспаров – А.Карпов.
Награждён орденом «Знак почёта».
Автор книг: «Учебник шахматной игры» (1932 г.), «Основы шахматной игры» (1950 г.), «35 лет у шахматной доски (1961 г.), «Шахматы» (1968 г.).
Скончался Владас Микенас 3 ноября 1992 года в Вильнюсе. Похоронен на Антакальнисском кладбище.