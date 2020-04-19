Юбилей шахматного маэстро 🔊 Воспроизвести 17 апреля 2020 года исполняется 110 лет со дня рождения знаменитого литовского шахматиста, заслуженного мастера спорта СССР Владаса Микенаса.



Родился Владас Микенас в Эстонии, в Таллине, 17 апреля 1910 года. Там же закончил русскую частную гимназию.



С юных лет увлёкся игрой в шахматы, работал шахматным журналистом.



В 1930 году стал чемпионом Эстонии по шахматам.



В Литву переехал жить в 1931 году. В 1931-м, 1933, 1935-1937 и в 1939 годах в качестве члена сборной Литвы участвовал в шахматных олимпиадах мира.



Во время Великой Отечественной войны жил в эвакуации в г. Казани.



В 1933-м, 1934, 1937, 1938, 1945, 1947, 1948, 1965, 1970 годах завоёвывал звание чемпиона Литвы.



10 раз выступал в финалах первенств СССР по шахматам. Родился Владас Микенас в Эстонии, в Таллине, 17 апреля 1910 года. Там же закончил русскую частную гимназию.С юных лет увлёкся игрой в шахматы, работал шахматным журналистом.В 1930 году стал чемпионом Эстонии по шахматам.В Литву переехал жить в 1931 году. В 1931-м, 1933, 1935-1937 и в 1939 годах в качестве члена сборной Литвы участвовал в шахматных олимпиадах мира.Во время Великой Отечественной войны жил в эвакуации в г. Казани.В 1933-м, 1934, 1937, 1938, 1945, 1947, 1948, 1965, 1970 годах завоёвывал звание чемпиона Литвы.10 раз выступал в финалах первенств СССР по шахматам. Имел на своём счету победы над чемпионами мира: А.Алёхиным, М.Ботвинником, Т.Петросяном, В.Смысловым, М.Талем.



Считался игроком комбинационного стиля.



Звания международного мастера по шахматам (ФИДЕ) удостоен в 1950 году. В этом же году стал Заслуженным мастером спорта СССР.



В 1987 году удостоен звания почётного гроссмейстера (ФИДЕ).



Заслуженный деятель физической культуры и спорта Литовской ССР (1966 г.). Судья всесоюзной (1964 г.) и международной (1968 г.) категорий.



Был главным судьёй на матчах за звание чемпиона мира:



Г.Каспаров – А.Белявский,



Г.Каспаров – В.Смыслов,



Г.Каспаров – А.Карпов.



Награждён орденом «Знак почёта».



Автор книг: «Учебник шахматной игры» (1932 г.), «Основы шахматной игры» (1950 г.), «35 лет у шахматной доски (1961 г.), «Шахматы» (1968 г.).



Скончался Владас Микенас 3 ноября 1992 года в Вильнюсе. Похоронен на Антакальнисском кладбище. Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Владас Микенас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 127 раз Комментарии