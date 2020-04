Великолепные семь чудес 🔊 Воспроизвести «Видел я стены твои, Вавилон, на которых просторно



И колесницам; видал Зевса в Олимпии я,



Чудо висячих садов Вавилона, колосс Гелиоса



И пирамиды – дела многих и тяжких трудов;



Знаю Мавсола гробницу огромную. Но лишь увидел



Я Артемиды чертог, кровлю вознёсший до туч,



Всё остальное померкло пред ним... Вне пределов Олимпа



Солнце не видит нигде равной ему красоты».



Антипатр из Сидона (III век до н.э.)







Кому не известно сегодня выражение – семь чудес света?! Их относят, прежде всего, к чудесам Древнего мира. Наиболее продвинутые даже смогут назвать некоторые из них, а может даже, и все.



Но почему же именно семь, а не десять или пять, или сколько-нибудь там ещё?



Из глубокой древности к нам пришло особое отношение к некоторым числам. Число 7 – одно из них. Какое-то трепетное отношение к нему ощущается и сегодня. Одни считают, что 7 – число дней смены каждой из фаз лунного месяца (четверть, половина, полная и новолуние, а все вместе – 28). Другие утверждают, что 7 – это число видимых на небосклоне планет (Меркурий, Сатурн, Марс, Юпитер, Венера плюс Солнце и Луна). Третьи же убеждены, что всё намного проще и куда более научно и прозаично, поскольку почти каждое земное млекопитающее имеет 7 шейных позвонков, о чём уже сотни тысяч лет назад прекрасно знали даже древние люди, которым приходилось делить добытую пищу среди членов своего племени… Но почему же именно семь, а не десять или пять, или сколько-нибудь там ещё?Из глубокой древности к нам пришло особое отношение к некоторым числам. Число 7 – одно из них. Какое-то трепетное отношение к нему ощущается и сегодня. Одни считают, что 7 – число дней смены каждой из фаз лунного месяца (четверть, половина, полная и новолуние, а все вместе – 28). Другие утверждают, что 7 – это число видимых на небосклоне планет (Меркурий, Сатурн, Марс, Юпитер, Венера плюс Солнце и Луна). Третьи же убеждены, что всё намного проще и куда более научно и прозаично, поскольку почти каждое земное млекопитающее имеет 7 шейных позвонков, о чём уже сотни тысяч лет назад прекрасно знали даже древние люди, которым приходилось делить добытую пищу среди членов своего племени…



Хотя первый известный нам вариант списка чудес света появился в V веке до н.э. у «отца истории» Геродота. Он описал тогда лишь три рукотворных чуда на греческом острове Самос. Это был километровый акведук в виде тоннеля, снабжавший город чистой водой.



Вторым сооружением была гигантская дамба вокруг гавани, а третьим - величайший из известных нам храмов Геры.



Дебютная идея Геродота оказалась настолько продуктивной, что позже, уже примерно в III веке до н.э., когда активные морские и не только путешествия стали выходить за рамки лишь эллинского мира, стали появляться всё новые перечни чудес. В ряде сочинений в них входили стены Вавилона, Александрийская библиотека, Пергамский алтарь Зевса, дворец Кира в Персеполе, «поющие» статуи Мемнона близ египетских Фив, статуя Асклепия в Эпидавре, а в римский период ещё Колизей и Капитолий.



Впоследствии список в разных комбинациях дополняли также храм Соломона, Ноев ковчег, Вавилонская башня, храм Софии в Константинополе и так далее. А канонический и дошедший до нас список Семи чудес Древнего мира прежде всего связывают с империей Александ­ра Македонского, на бескрайней территории которой все они и находились. Вот на них и остановимся, определяя и год их создания, и нынешнее расположение.



Пирамида Хеопса (Египет, 2540 год до н.э.)







Единственное из Семи чудес света Древнего мира, сохранившееся практически нетронутым до наших дней. В пригороде столицы Египта, Каира, этот памятник был спроектирован и построен в качестве усыпальницы самого известного фараона Хеопса и признан самым высоким сооружением своего времени.



Сложно поверить, но высота этого чуда искусства – почти 147 метров и сложена из 2 300 000 глыб известняка, каждая из которых весом около двух тонн. Только представьте себе - пять девятиэтажек, установленных друг на друга!



Изначально пирамида занимала площадь даже большую, чем семь футбольных полей, а длина одной из сторон её основания составляла свыше 230 метров.



Пирамиды служили усыпальницами царям Египта и строились задолго до их смерти в течение многих лет. Как это происходило всё же доподлинно неизвестно. Чтобы создать это поистине невероятное чудо, потребовались совместные усилия 120 тысяч человек. Согласно расчётам археологов, работы продолжались порядка двадцати лет. Как бы то ни было, работа гигантская и удивительно точная: блоки сложены так, что между соседними не втиснется и лезвие ножа. Попасть же внутрь этой искусственной горы можно через естественный вход, находящийся на высоте около 15 метров, или через искусственный, который был пробит в 820 году. С точки зрения современного человека, пирамиды бессмысленны, зато величественны, прекрасны и совершенны.



Висячие сады Семирамиды (Ирак, 600 год до н.э.)







Сооружены по приказу вавилонского царя Навуходоносора II для его жены, мидийской принцессы Амитис. В дальнейшем её и стали называть по-ассирийски - Семирамида. Это гигантское четырёхэтажное здание, по форме напоминавшее пирамиду, ярусы которой, удерживающиеся мощными колоннами, были одновременно и балконами, и террасами.



Свисающие уникальные растения в сочетании с фонтанами и водоёмами превращали вавилонское сооружение в настоящий оазис. Основание ярусов-террас было сложено из каменных блоков, покрытых слоем камыша и залитых асфальтом. Затем шёл двойной слой кирпича, ещё выше – свинцовые пластины, предотвращающие просачивание поливной воды. Поверх этой конструкции был уложен плодородный слой почвы, на котором выращивали деревья, пальмы и цветы.



Особого внимания заслуживает орошение висячих садов. В середине одной из колонн располагалась труба, по которой вода попадала в сад. Рабы каждый день крутили колесо, по периметру которого висели ведра. Они черпали воду из реки или, как считают некоторые исследователи, из подземных колодцев. Вода сначала поступала на верхний ярус пирамиды, откуда по каналам стекала на нижние этажи.



Такая сложная система требовала тщательного ухода и непрерывной работы рабов. Именно поэтому висячие сады Семирамиды вскоре после гибели Навуходоносора II пришли в упадок. После того как Александр Македонский захватил Вавилон, сделал дворец царя собственной резиденцией и непосредственно здесь скончался, искусственная система орошения перестала функционировать, и прекрасные растения погибли. Вскоре из-за наводнений ближайшей реки размылся фундамент, плиты упали, и от висячих садов остались лишь воспоминания. Довершили дело частые землетрясения.



Сегодня каменные развалины садов неподалёку от Багдада могут впечатлить туристов разве что своей масштабностью.



Статуя Зевса в Олимпии (Греция, 435 год до н.э.)







Статуя Зевса в Олимпии была создана греческим скульптором Фидием на территории нынешней Греции. Место было выбрано не случайно - именно в Олимпии, в храме Зевса, ежегодно проводились Олимпийские игры.



Десять лет потребовалось скульп­тору и его подмастерьям, чтобы мир увидел это чудо света. Храм целиком был выполнен из мрамора. По его периметру были установлены колонны, изготовленные из известняка. На стенах храма красовались живописные барельефы, изображавшие Зевса и двенадцать подвигов Геракла.



Двадцатиметровая фигура громовержца, названная Цицероном «воплощением мужской красоты», была изготовлена из дерева, поверх которого наклеивались пластины из слоновой кости, имитирующей верхнюю обнажённую часть тела Зевса.



Одежда и обувь бога покрыты золотом. В левой руке Зевс держал скипетр с орлом, а в правой – статую богини победы. Он величественно восседал на троне, вырезанном из чёрного дерева и покрытом чеканными золотыми пластинами, и почти касался потолка храма.



Существует легенда о том, что когда Фидий закончил свой труд, то подошёл к статуе и спросил: «Ну что, Зевс, ты доволен?» В этот момент раздался удар грома, и по мраморному полу перед троном пробежала трещина.



Уже в V веке нашей эры пожар уничтожил дворец императора Феодосия, где находилась статуя. Но по сохранившимся свидетельствам тех времён, рисункам и записям учёные смогли узнать, как всё же выглядело гениальное творение Фидия, просуществовавшее почти тысячелетие.



Храм Артемиды в Эфесе (Турция, V век до н.э.)







Инициатором и «спонсором» храма Артемиды в тогда греческом городе Эфесе был Александр Македонский. Постройка этого чуда света площадью более 6000 кв. метров из известняка и мрамора, продолжалась 120 лет.



«Изюминкой» храма стали 127 гигантских колонн высотой 18 метров, установленных в девять рядов. Внутри храма было всё: и дивные статуи, выполненные лучшими зодчими, и прекрасные картины известных художников. А в центре этого великолепия возвышалась выполненная из золота и слоновой кости пятнадцатиметровая статуя богини Артемиды – богини плодородия, охоты и целомудрия.



Увы, простояло это потрясающее здание не более ста лет. В 356 году до нашей эры житель Эфеса Герострат поджёг храм, решив таким образом увековечить имя своё в истории. Святилище Артемиды было жителями Эфеса вновь отстроено заново.



В 263 году нашей эры готские племена захватили город и разграбили храм. В византийский период его мраморную облицовку разобрали, чтобы использовать как строительный материал, а речные наносы похоронили остатки фундамента. Лишь в XIX веке английские археологи на шестиметровой глубине открыли вновь следы некогда великого сооружения.



Отличительной особенностью храма от других античных чудес света является то, что его частично удалось сохранить - руины храма с одной единственной колонной стоят и по сей день.



Мавзолей в Галикарнасе (Турция, 353 год до н.э.)







Античный город Галикарнас, в котором родился «отец истории» Геродот, был известен своими архитектурными красотами. Но настоящей «жемчужиной» Галикарнаса стала усыпальница царя Мавсола.



Кстати, само слово мавзолей и происходит от имени Мавсола. Этот правитель города в Малой Азии, известный в истории лишь своей жадностью, решил, как и египетские фараоны, заранее позаботиться о своей гробнице. Он приказал построить мавзолей, который должен был одновременно стать храмом, где Мавсолу воздавались бы божеские почести.



Над большим прямоугольным трёхъярусным зданием шириной 66 метров, длиной 77 и высотой 46 метров трудились лучшие архитекторы того времени Пифей и Сатирос. Историки и писатели древности единодушно описывали гробницу Мавсола как необыкновенно прекрасное сооружение.



Мраморные колонны и статуи, выложенные белым мрамором ступени, поднимающиеся в зал для жертвоприношений. Строительство затянулось, а полностью здание было закончено лишь при внуке Мавсола.



Мавзолей простоял около 1800 лет, хотя частые землетрясения его изрядно повредили. Окончательно разрушили же чудо света не силы природы, а крестоносцы, захватившие в XV веке побережье Малой Азии.



О великом творении древних ваятелей сегодня напоминают лишь плиты с античными барельефами у турецкого города Бодрум да фрагменты статуй, хранящиеся в Британском музее.



Колосс Родосский (Греция, 292-280 гг. до н.э.)







Ещё одним чудом света считается статуя Колосса Родосского. В честь одержанной победы над Диметрием, который пытался захватить остров, родосцы решили возвести гигантскую статую бога Гелиоса, которого считали покровителем острова.



Проект был уникален тем, что статую решили делать из бронзы. Существовавшая тогда технология бронзового литья шедеврами похвастаться не могла. Но родосский скульптор Харес сумел сделать невероятное. Он отлил частями, а потом собрал гиганта высотой в 36 метров, слава о котором мгновенно разнеслась по всему Средиземноморью.



Стройный юноша-бог, изваянный в полный рост, держал в руке факел. Между ног статуи проплывали корабли. На строительство ушло 12 лет и десятки тонн бронзы.



Колосс возвышался, по одной версии, над входом в гавань, а по другим сведениям, исполинская атлетическая фигура была в центре города. К сожалению, простоял Колосс совсем недолго. Через 56 лет разрушительное землетрясение почти уничтожило весь город. Рухнула, разбилась и гигантская статуя. Обломки её лежали на земле ещё около тысячи лет, пока захватившие Родос арабы не продали их как бронзовый лом заплывшему на остров купцу. Обломки скульптуры перевозили на 900 (!) верблюдах.



Как выглядела бронзовая скульптура, ныне точно неизвестно, хотя сегодня на Родосе туристам предлагают массу вариантов изображений этого легендарного проекта.



Александрийский маяк (Греция, 270 г. до н.э.)







На греческом острове Фарос при входе в порт Александрия воздвигли огромную башню высотой 120 метров, имевшую своей основной целью по ночам направлять в гавань торговые суда, которые зачастую там садились на мель.



Архитектор Сострат Книдский разработал этот необычный проект, и пять лет потребовалось, чтобы создать это здание.



Маяк состоял из нескольких башен, украшенных фигурами богов и морских животных. На самой верхней башне, обрамлённой колоннами, была сконструирована площадка для разжигания костра. Дерево для огня доставляли наверх по винтовой лестнице на телегах, запряжённых мулами.



Ночью маяк, оборудованный бронзовыми отражателями, направлял в море свет, видимый за 60 километров, а днём над ним поднимался столб густого дыма. На башне античные инженеры установили ещё систему увеличивающих зеркал, с помощью которой наблюдатели обнаруживали вражеские корабли задолго до подхода к порту.



Маяк не только указывал путь судам, он был ещё и крепостью, где размещались немалый гарнизон с запасами воды и пищи.



Уходили в историю сменяющие друг друга империи и государства, ветшал и маяк. Окончательно он был разрушен землетрясением в XIV веке нашей эры. Сегодня мы можем только предполагать, как именно выглядело это чудо света, поскольку, кроме словесных описаний современников, иных свидетельств не сохранилось.



В древние времена Земля казалась просто немыслимо огромной. Каждая дошедшая до нас цивилизация полагала себя чуть ли не единственной во всём мире. Древние греки и римляне практически ничего не знали о великих цивилизациях Китая, Индии или Японии. И ни те, ни другие не представляли себе, что на планете ещё существует громадный континент, названный позже Америкой. Поэтому совершенно понятно, что каких-то чудес света этих земель не было и быть не могло в античных списках.



Относительно недавно, уже в третьем тысячелетии, некоммерческий фонд «The New 7 Wonders of the World» с помощью интернета, СМС и телефона провели всемирное голосование по определению других «семи чудес», сохранившихся с древних времён.



В голосовании приняли участие около 100 миллионов (!) человек по всему миру. Результат был объявлен 7 июля 2007 года в Лиссабоне, Португалия. Вот что, по мнению опрошенных, составило эту «новую» семёрку чудес света: Великая Китайская стена (Китай), город Мачу-Пикчу (Перу), скальный город Петра (Иордания), город Чичен-Ица (Мексика), римский Колизей (Италия), статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро (Бразилия), мавзолей Тадж-Махал (Индия).



Ну что ж! Каждое из этих творений бесспорно достойно преклонения перед их создателями и заслуживает отдельного описания, поэтому и говорить о них следует отдельно.



Вот что, по мнению опрошенных, составило эту «новую» семёрку чудес света: Великая Китайская стена (Китай), город Мачу-Пикчу (Перу), скальный город Петра (Иордания), город Чичен-Ица (Мексика), римский Колизей (Италия), статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро (Бразилия), мавзолей Тадж-Махал (Индия).Ну что ж! Каждое из этих творений бесспорно достойно преклонения перед их создателями и заслуживает отдельного описания, поэтому и говорить о них следует отдельно.Занятно было бы узнать, что же войдёт в следующую «семёрку чудес» из времени нынешнего лет так через пятьсот? Суэцкий и Панамский каналы? Статуи Будды в Мьянме и Китае? Плавучие города? Башни-небоскрёбы? Насыпные острова в океане из бытового мусора? Или совершенно иные невероятные проекты, замысел о создании которых ещё только зреет в мозгу новых мировых гениев?