Пособия по болезни в связи с карантином уже выплачиваются 🔊 Воспроизвести



Фонд обязательного медицинского страхования («Содра») начал выплачивать пособия по болезни жителям Литвы, которые получили справки о нетрудоспособности в связи с чрезвычайной ситуацией или карантином, сообщает пресс-служба фонда.



До Пасхи «Содра» выплатила пособия по болезни примерно 30 тысячам бенефициаров (почти половине), она будет продолжать выплачивать их последовательно без задержки.



Указанные пособия предоставляются по болезни, самоизоляции или уходу за детьми, когда учебные заведения закрыты из-за карантина, а также по уходу за инвалидами и лицами пенсионного возраста, которым была предоставлена ​​дневная или кратковременная социальная помощь в социальных учреждениях (центрах дневного проживания) до карантина. До Пасхи «Содра» выплатила пособия по болезни примерно 30 тысячам бенефициаров (почти половине), она будет продолжать выплачивать их последовательно без задержки.Указанные пособия предоставляются по болезни, самоизоляции или уходу за детьми, когда учебные заведения закрыты из-за карантина, а также по уходу за инвалидами и лицами пенсионного возраста, которым была предоставлена ​​дневная или кратковременная социальная помощь в социальных учреждениях (центрах дневного проживания) до карантина. Лица, получившие справку о нетрудоспособности в марте и имеющие право на пособие, должны получить его до конца апреля, а сроки выплаты пособия также зависят от того, когда и на какой период было выдано свидетельство о нетрудоспособности, и от того, получены ли все необходимые данные и документы.



По словам представителя «Содры» Римантаса Миткявичюса, пособия назначаются и выплачиваются в течение 17 рабочих дней после окончания периода нетрудоспособности и после получения всех необходимых документов. В случае если период нетрудоспособности был продлён, деньги выплачиваются в течение 17 рабочих дней после окончания 14-го дня больничного.



По данным «Содры», в марте из-за эпидемиологической ситуации было выдано 125 тысяч справок о нетрудоспособности. Из них 22 тысячи были выданы по болезни и около 103 тысяч – родителям детей, школы которых были закрыты из-за карантина.



Пособие по болезни составляет 62,06 процента от зарплаты получателя – его с третьего дня нетрудоспособности начинает выплачивать «Содра», первые два дня оплачивает работодатель.



Пособие по уходу за детьми, инвалидами или лицами пенсионного возраста составляет 65,94 процента от заработной платы получателя пособия.



Минимальное пособие по болезни составляет 7,43 евро за рабочий день, а максимальное – 79,22 евро. При уходе за членом семьи максимальная сумма пособия не может превышать 84,17 евро за рабочий день.



Средний размер пособия по болезни составляет около 30 евро за рабочий день. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 187 раз Комментарии