Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести Апрель 1970 года



На этой фотографии запечатлён важный момент литовской истории – делегация Литовской ССР во главе с Первым секретарём ЦК Компартии Литвы Антанасом Снечкусом (первый справа) бурными аплодисментами встречает доклад Генсека ЦК КПСС Л.И.Брежнева на торжественном заседании, посвящённом 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.



Литва, как и вся страна, отметила эту знаменательную дату. К ней в трудовых коллективах было развёрнуто социалистическое соревнование, готовились трудовые подарки; повсеместно проходило изучение жизни и деятельности Ленина, его теоретического наследия и воспоминаний о нём современников; проведение фестивалей и конкурсов, смотров и олимпиад, экскурсий по ленинским местам.



В честь юбилея выпущена памятная медаль, и ею были награждены тысячи тружеников Литвы; в Каунасе открыт памятник Ленину работы скульптора Н.Петрулиса, а на вокзалах Вильнюса и Кибартай, где бывал Ленин, установлены памятные знаки. Финалом всех мероприятий стало торжественное заседание ЦК КПСС и Верховного Совета СССР в Кремлёвском Дворце съездов. На этой фотографии запечатлён важный момент литовской истории – делегация Литовской ССР во главе с Первым секретарём ЦК Компартии Литвы Антанасом Снечкусом (первый справа) бурными аплодисментами встречает доклад Генсека ЦК КПСС Л.И.Брежнева на торжественном заседании, посвящённом 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.Литва, как и вся страна, отметила эту знаменательную дату. К ней в трудовых коллективах было развёрнуто социалистическое соревнование, готовились трудовые подарки; повсеместно проходило изучение жизни и деятельности Ленина, его теоретического наследия и воспоминаний о нём современников; проведение фестивалей и конкурсов, смотров и олимпиад, экскурсий по ленинским местам.В честь юбилея выпущена памятная медаль, и ею были награждены тысячи тружеников Литвы; в Каунасе открыт памятник Ленину работы скульптора Н.Петрулиса, а на вокзалах Вильнюса и Кибартай, где бывал Ленин, установлены памятные знаки. Финалом всех мероприятий стало торжественное заседание ЦК КПСС и Верховного Совета СССР в Кремлёвском Дворце съездов. ● ● ●



Близится к завершению строительство Вильнюсского Дворца спорта. На днях группа проектировщиков из конструкторского бюро Министерства станкоинструментальной промышленности СССР разработала техническое решение для изготовления сцены дворца – её вес будет достигать пятидесяти тонн, и с помощью специальных механизмов сцену можно будет поднять в вертикальное положение и разместить вдоль стен. На это уйдёт 20-25 минут, столько же времени потребуется и для приведения сцены в рабочее положение. Зал дворца, площадью около двух тысяч квадратных метров, предназначен как для проведения спортивных мероприятий, так и концертов.



● ● ●



На Панявежском заводе «Экранас» зажжён факел стекловаренной печи, а это значит, что новая технологическая линия выдаст высококачественное стекло для телевизионных кинескопов.



● ● ●



Более полугода находилась в колхозе «Ленино кяляс» Тяльшяйского района научная экспедиция местного краеведческого музея: за это время её сотрудники собрали обширный материал и более 500 экспонатов, рассказывающих о двадцатилетнем пути первого колхоза в районе. Они и легли в основу новой экспозиции, открывшейся в музее.



● ● ●



Новый весенний сезон открыли мелиораторы Литвы – им предстоит сдать в эксплуатацию 131 тысячу гектаров осушенных земель, произвестковать 115 тысяч гектаров кислых почв, на площади 40 тысяч гектаров заложить культурные луга и пастбища, выполнить другие технические работы на 120 миллионов рублей. Мелиораторы хорошо подготовились к новому сезону: обеспечено финансирование запланированных объёмов работ, на линейку готовности поставлена техника, значительно обновлены основные фонды, организованы ремонтные и диспетчерские службы; сформирована более чем сорокатысячная армия мелиораторов. И каждый из них хорошо понимает, что осушенный гектар переувлажнённых земель сегодня – это весомая добавка к урожаю завтра.



● ● ●



Дипломами Выставки достижений народного хозяйства СССР награждены три посёлка республики – они признаны лучшими в стране по застройке и благоустройству. Это центральный посёлок колхоза «Драугисте» Радвилишкского района, Мешкучяй - посёлок колхоза «Раудонойи велява» Шяуляйского района и Байсогала – центр научно-исследовательского института животноводства.



● ● ●



Заведующий кафедрой общей хирургии медицинского факультета Вильнюсского госуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Альгимантас Марцинкявичюс отбыл на трёхмесячную стажировку в США. Он побывает в крупнейших кардиологических клиниках, ознакомится с методами работы лучших специалистов по протезированию сердечных клапанов и проведению других сложных операций на сердце.



● ● ●



Солистка Государственного академического театра оперы и балета Литовской ССР Нийоле Амбразайтите стала лауреатом Всесоюзного конкурса молодых вокалистов, посвящённого 100–летию со дня рождения В.И.Ленина. Жюри также признало лучшей из песен, посвящённых В.И.Ленину и исполненных на конкурсе, песню В.Кайрюкштиса «Ленину» (слова В.Шульцайте), исполненной Н.Амбразайтите. Подготовил Яков ПРОХОРОВ, специально для «Обзора» , По материалам газет «Советская Литва», «Тiesa» и «Кomjaunimo tiesa» Категории: история Ключевые слова: Советская Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 186 раз Комментарии