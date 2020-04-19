Стали известны фавориты «Проекта реновации года» 🔊 Воспроизвести Победители конкурса «Проект реновации 2020» в Мариямполе, Вильнюсе и Пабраде. Фото из архива ВЕТА



Во время выборов «Проекта реновации 2020», которые традиционно организует Агентство энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra – BETA), в этом году были отмечены три многоквартирных дома, которые находятся в Мариямполе, Вильнюсе и Пабраде.



Всем участникам голосования в этом году было рекомендовано как можно лучше ознакомиться с представленными проектами, не отдавать свой голос, основывая решение только по привлекательной фотографии.



«За последние шесть-семь лет в Литве было обновлено почти 2500 многоквартирных домов. Мы считаем, что реновация этих домов не только уменьшила их энергопотребление и счета жителей за отопление, но и способствовала созданию более комфортной жилой среды, изменению общего вида города, положительно сказалась на экологии. Обновление жилого дома – это не только утеплённые, заново окрашенные стены или застеклённый балкон – это мероприятие, кардинально изменяющее качество жизни», – говорит директор ВЕТА Валюс Сербента. Всем участникам голосования в этом году было рекомендовано как можно лучше ознакомиться с представленными проектами, не отдавать свой голос, основывая решение только по привлекательной фотографии.«За последние шесть-семь лет в Литве было обновлено почти 2500 многоквартирных домов. Мы считаем, что реновация этих домов не только уменьшила их энергопотребление и счета жителей за отопление, но и способствовала созданию более комфортной жилой среды, изменению общего вида города, положительно сказалась на экологии. Обновление жилого дома – это не только утеплённые, заново окрашенные стены или застеклённый балкон – это мероприятие, кардинально изменяющее качество жизни», – говорит директор ВЕТА Валюс Сербента. Наибольших симпатий удостоился многоквартирный жилой дом № 7 по улице Яунимо в Мариямполе, который благодаря продолжавшейся всего три месяца модернизации был реновирован до основания. Этот многоквартирный дом, кроме того, что в нём преобразованы инженерные системы, отличается ещё и своей архитектурой, эстетическим видом, современной цветовой гаммой и другими продуманными решениями.



«Жители были очень позитивно настроены на перемены: добровольно участвовали в работах, а благодаря наличию общего согласия строительные работы были выполнены очень быстро, за неполных 3 месяца. Всё осуществлялось очень быстро именно потому, что гладко проходило сотрудничество между жителями, администратором и подрядчиком», – рассказывает Донатас Янкявичюс, специалист, заботами которого обеспечивался должный ход работ по реновации этого дома.



Обновление многоквартирных домов способствует изменению всего квартала



Реновация многоквартирного дома, расположенного в Жверинасе, престижном микрорайоне Вильнюса, также получила большую поддержку. Проект дома по ул. Мицкявичяус, 32 – это пример соотношения высокого качества и сроков работ по реновации – в течение полугода было задействовано более 10 инструментов реновации, которые на 67 проц. повысили энергоэффективность здания.



Сегодня жителей этого дома радует не только его привлекательный вид, гармонирующий с хорошеющим Жверинасом, но и повысившееся качество жизни.



Удостоен внимания и реновированный многоквартирный дом № 108В по ул. Вильняус в Пабраде, модернизация которого была частью комплексной реновации, затронувшей не только отдельные дома, но и жилую среду в целом: были приведены в порядок стоянки автомобилей, детские площадки, оборудованы зоны отдыха, баскетбольные площадки и т. д.



«Одна из основных целей этого уже не в первый раз состоявшегося конкурса – показать людям, что реновация кардинально меняет качество жизни. Надеемся, что нам удалось достигнуть её и в этом году. Все три дома, победившие в этом конкурсе, могут стать прекрасными примерами и ясным ответом на всё ещё возникающий вопрос, почему нужно реновировать свой многоквартирный дом», – говорит директор ВЕТА.



По словам В.Сербенты, после окончания карантина в стране, будут вручены награды всем трём победителям конкурса «Проект реновации 2020». "Обзор" Категории: экономика Ключевые слова: реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 170 раз Комментарии