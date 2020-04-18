Главная >> Новости >> образование >> О праве детей на учёбу

О праве детей на учёбу



После того, как Министерство просвещения Литвы объявило, что школы в условиях карантина переходят к дистанционному способу обучения, как грибы после дождя вдруг стали появляться ученики, у которых, как выясняется, нет возможности учиться по-новому.

На этот факт в заметке «Куда смотрят защитники прав ребёнка?» обратила внимание газета «Vakaro žinios».

Оказалось, что у 35 тысяч семей в Литве, известной далеко за пределами своих границ достижениями именно в области информационных технологий, нет компьютеров (есть ли у них доступ к интернету, это уже отдельный вопрос).

Приходится, стыдливо наклонив голову, признавать, что обычный для политической элиты атрибут для очень многих детей Литвы является лишь мечтой.
И в очередной раз выяснилось, что власти требуют от людей того, чего последние просто не могут выполнить, замечает «Vakaro žinios».

- И куда смотрят защитники прав детей? Может, ушли в отпуск из-за карантина или работают из дому? – задаётся вопросом корреспондент литовской газеты.

«Vakaro žinios» напоминает, что в первичном проекте Закона об основах защиты прав ребёнка, называемого ещё реформой Матукаса, было вписано такое понятие – «финансовая нищета». Если бы это понятие осталось и в окончательном варианте, то сегодня у специалистов по защите детских прав было бы немало работы.

Куда и как пристроить столько «безкомпьютерных» детей? Может, автобусами свозить к дому инициатора реформы Довиле Шакалене, как беженцев, которых к дому Ангелы Меркель выслал один из баварских мэров.

Нынешняя ситуация позорно обнажила правду, что в Литве живут дети, чьи права постоянно ущемляются.
«Vakaro žinios»
Категории: образование
Ключевые слова: школа
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214
статья прочитана 145 раз
добавлена сегодня, 18 апреля, 14:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка