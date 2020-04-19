Здоровая информация

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Оговорка «в первую очередь» в данном случае нужна только потому, что рикошетом досталось и Китаю, но всё же, если верить глашатаям борьбы за информационную чистоту и здоровье, речь в данном случае идёт исключительно о «российских фейках».



Между тем автору этих строк вспоминается публикация, появившаяся на свет за пару-тройку месяцев до пандемии, задолго до первых упоминаний о коронавирусе.



На довольно-таки серьёзном интернет-ресурсе рассказывалось о некоторых простых людях, практически профессионально занимающихся производством фальшивых новостей, ныне более известных под термином фейк. В последнее время, уже в разгар борьбы с коронавирусом, мы стали свидетелями настоящего информационного залпа, прозвучавшего, как по команде, и направленного, в первую очередь, на Россию как «производителя фейков».Оговорка «в первую очередь» в данном случае нужна только потому, что рикошетом досталось и Китаю, но всё же, если верить глашатаям борьбы за информационную чистоту и здоровье, речь в данном случае идёт исключительно о «российских фейках».Между тем автору этих строк вспоминается публикация, появившаяся на свет за пару-тройку месяцев до пандемии, задолго до первых упоминаний о коронавирусе.На довольно-таки серьёзном интернет-ресурсе рассказывалось о некоторых простых людях, практически профессионально занимающихся производством фальшивых новостей, ныне более известных под термином фейк.



Меня тогда поразило, что рассказ этот подан в абсолютно нейтральном виде, как, скажем, про какого-нибудь сапожника или плотника, честно выполняющих свою работу (сапожники и плотники, простите меня за то, что я сравнил вас с каким-то фейкомётчиком!).



По мнению автора той публикации, это просто бизнес, ведь выдуманные новости за долгую историю человечества - ещё до появления интернета и возможности заработать на посещаемости своей страницы (аккаунта, сайта) - были частью пропагандистской войны с врагом, независимо от подоплёки – религиозной, идеологической, националистической и проч.



Но в сегодняшней жизни фейки настолько укоренились в обществе, что воспринимаются практически всеми как обычное явление, вроде дождя и ветра.



Существует целая индустрия по производству фейков: зайдите в интернет и в поисковике наберите, к примеру, слова «как сделать фейк». Уверяю вас – в ответ вы получите очень много ссылок.



Некоторые интернет-ресурсы очень даже неплохо живут исключительно за счёт высосанных из пальцев новостей. При этом они даже не скрывают, что хотели бы видеть на своих страницах как можно более сногсшибательную ложь. Впрочем, слово «ложь» они, конечно же, не используют.



Нередко всё это подаётся как «шутка юмора». Но сколько в ней шутки и юмора, это уже пусть разбирается дотошный потребитель.



В том залпе, что прозвучал недавно, понятное дело, ничего не говорится, что фейками балуются нынче все кому не лень (посещаемость – она и в Африке ценится).



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сокрушаясь по поводу того, что злонамеренный восточный сосед пытается посеять смуту в крепком евросоюзном сообществе, отважно борющемся с коронавирусом, также не стал озираться на свой собственный огород и утверждать, что у нас, в Литве, никто не выдаёт не совсем, мягко говоря, правдивую информацию о ситуации с коронавирусом в других государствах.



Возможно, это только потому, что нынешние рамки определения, что такое фейк, а что – лишь выражение чьего-то личного мнения, очень расплывчаты, как и то, что регулируется правилом «хайли лайкли» (вполне возможно). Оно же регулируется, не правда ли?



Вот, скажем, на самом крупном новостном портале Литвы некто Aleks Koss ещё 24 марта в одном из своих комментариев написал: «В касапии уже от 130 000 до 180 000 заражённых человек. Путин… приказал всеми методами и угрозами не сообщать о путинском коронавирусе! Готовятся отряды боевиков, которые будут без сожаления уничтожать всех, кто посмел быть независимым в своём мышлении» (орфография автора приведена в более удобочитаемый вид).











Спустя три недели после этого комментария, в понедельник, 13 апреля, после рекордного воскресного всплеска (2558), в России было зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом.



Можно ли считать упомянутый выше комментарий фейком и потому предосудительным?



Ну, это я так, чисто риторически!



А хотелось бы, знаете ли, чтобы мир излечился не только от коронавируса, но и стал более критически относиться ко всем фейкам, независимо от места их «высасывания».



Во время карантина времени для мечтаний много… Причём, и это я хочу подчеркнуть особо, это были представители так называемой западной цивилизации.Меня тогда поразило, что рассказ этот подан в абсолютно нейтральном виде, как, скажем, про какого-нибудь сапожника или плотника, честно выполняющих свою работу (сапожники и плотники, простите меня за то, что я сравнил вас с каким-то фейкомётчиком!).По мнению автора той публикации, это просто бизнес, ведь выдуманные новости за долгую историю человечества - ещё до появления интернета и возможности заработать на посещаемости своей страницы (аккаунта, сайта) - были частью пропагандистской войны с врагом, независимо от подоплёки – религиозной, идеологической, националистической и проч.Но в сегодняшней жизни фейки настолько укоренились в обществе, что воспринимаются практически всеми как обычное явление, вроде дождя и ветра.Существует целая индустрия по производству фейков: зайдите в интернет и в поисковике наберите, к примеру, слова «как сделать фейк». Уверяю вас – в ответ вы получите очень много ссылок.Некоторые интернет-ресурсы очень даже неплохо живут исключительно за счёт высосанных из пальцев новостей. При этом они даже не скрывают, что хотели бы видеть на своих страницах как можно более сногсшибательную ложь. Впрочем, слово «ложь» они, конечно же, не используют.Нередко всё это подаётся как «шутка юмора». Но сколько в ней шутки и юмора, это уже пусть разбирается дотошный потребитель.В том залпе, что прозвучал недавно, понятное дело, ничего не говорится, что фейками балуются нынче все кому не лень (посещаемость – она и в Африке ценится).Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сокрушаясь по поводу того, что злонамеренный восточный сосед пытается посеять смуту в крепком евросоюзном сообществе, отважно борющемся с коронавирусом, также не стал озираться на свой собственный огород и утверждать, что у нас, в Литве, никто не выдаёт не совсем, мягко говоря, правдивую информацию о ситуации с коронавирусом в других государствах.Возможно, это только потому, что нынешние рамки определения, что такое фейк, а что – лишь выражение чьего-то личного мнения, очень расплывчаты, как и то, что регулируется правилом «хайли лайкли» (вполне возможно). Оно же регулируется, не правда ли?Вот, скажем, на самом крупном новостном портале Литвы некто Aleks Koss ещё 24 марта в одном из своих комментариев написал: «В касапии уже от 130 000 до 180 000 заражённых человек. Путин… приказал всеми методами и угрозами не сообщать о путинском коронавирусе! Готовятся отряды боевиков, которые будут без сожаления уничтожать всех, кто посмел быть независимым в своём мышлении» (орфография автора приведена в более удобочитаемый вид).Спустя три недели после этого комментария, в понедельник, 13 апреля, после рекордного воскресного всплеска (2558), в России было зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом.Можно ли считать упомянутый выше комментарий фейком и потому предосудительным?Ну, это я так, чисто риторически!А хотелось бы, знаете ли, чтобы мир излечился не только от коронавируса, но и стал более критически относиться ко всем фейкам, независимо от места их «высасывания».Во время карантина времени для мечтаний много… Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 165 раз Комментарии