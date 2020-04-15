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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Депутат из ФРГ ополчился на газ из США и вступился за «Северный поток — 2»
В парламенте Германии ополчились на газ из США и вступились за проект «Северный поток — 2». Немцы считают его важным для страны, а американское топливо называют некачественным, сообщает news.ru.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста. По его словам, новая труба позволит Европе получать больше природного российского газа. Американское сырьё, которое добывается методом гидроразрыва пласта и продвигается США в регионе, не может быть альтернативой российскому из-за высокой стоимости и меньшей экологичности, добавил Эрнст.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию.
Глава США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
«Северный поток — 2» построен примерно на 93% от своей проектной трассы. На данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, писал NEWS.ru.
Ключевые слова: «Северный поток — 2»
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