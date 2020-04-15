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В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество летальных исходов составляет 25,9 тыс., из них в штате Нью-Йорк — 7,9 тыс. умерших.
Общее число заболевших коронавирусом в США превысило 600 тыс., это мировой рекорд заболеваемости. Более 48 тыс. человек выздоровело. В Испании заболело 174 тыс. человек, в Италии — 162 тыс., в Германии — 132 тыс, во Франции — 131 тыс.
В России зафиксирована 21 102 случая заражения, умер 181 человек, выздоровело 1694.
Источник: kommersant.ru
Категории: в мире
Ключевые слова: США, коронавирус
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