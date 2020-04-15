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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Из запланированных 1, 5 млрд евро Литва уже позаимствовала 250 млн евро
Из обеспеченных в начале апреля кредитов международных банков в 1,5 млрд евро Литва уже использовала 250 млн евро. Все заимствованные средства планируется использовать в апреле и мае, по потребности.
По данным Министерства финансов, во вторник было взято 200 млн евро из предоставленного Северным инвестиционным банком (СИБ) кредита в 400 млн евро, а на минувшей неделе было использовано 50 млн евро из кредита Банка развития Совета Европы (БРСЕ) на общую сумму в 400 млн евро.
Двадцатого апреля планируется использовать еще 50 млн евро из кредита БРСЕ, а 23 апреля – оставшуюся часть кредита СИБ в 200 млн евро.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил Литве 700 млн евро, а СИБ и БРСЕ – по 400 млн евро.
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: сейм, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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