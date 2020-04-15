Кабмин Литвы разрешил открыть часть магазинов /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



После месячного запрета правительство Литвы разрешило некоторым видам бизнеса возобновить работу. Вновь смогут открыться магазины не пищевых товаров, за исключением тех, что находятся в крупных торговых центрах, а также мелкие мастерские по ремонту, компании бытовых услуг, у которых есть отдельный вход с улицы.



"Мы видим возможность для постепенно ослабления ограничений для определенных секторов бизнеса – поэтому, не откладывая, это и делаем. Конечно, задействованные в них люди обязаны будут строго соблюдать установленные правила безопасности", – отметил в пресс-релизе правительства премьер Саулюс Сквернялис.



Он подчеркнул, что послабления для бизнеса будут действовать при условии соблюдения мер безопасности, в противном случае предусматриваются санкции, а ограничения могут вернуться. После месячного запрета правительство Литвы разрешило некоторым видам бизнеса возобновить работу. Вновь смогут открыться магазины не пищевых товаров, за исключением тех, что находятся в крупных торговых центрах, а также мелкие мастерские по ремонту, компании бытовых услуг, у которых есть отдельный вход с улицы."Мы видим возможность для постепенно ослабления ограничений для определенных секторов бизнеса – поэтому, не откладывая, это и делаем. Конечно, задействованные в них люди обязаны будут строго соблюдать установленные правила безопасности", – отметил в пресс-релизе правительства премьер Саулюс Сквернялис.Он подчеркнул, что послабления для бизнеса будут действовать при условии соблюдения мер безопасности, в противном случае предусматриваются санкции, а ограничения могут вернуться. Во вторник премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщал, что деятельность может быть возобновлена, если будут регулироваться потоки клиентов, одновременно могут обслуживать лишь одного человека. Предприятия должны соблюдать все требования безопасности, которые установит Министерство здравоохранения.



Решением правительства, магазины и мастерские должны обеспечить 10 кв. метров площади на одного человека или обслуживать одновременно только одного покупателя, а в компаниях услуг прямые контакты с клиентом должны длиться не более 20 минут, заявил на заседании министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Магазины не пищевых торов, действующие в торговых центрах, а также салоны красоты, уличные кафе и спортклубы пока еще не смогут открыться. Их деятельность возобновиться позднее.



В Литве 16 марта был введен карантин с целью замедления распространения коронавируса, он действует до 27 апреля включительно. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 244 раза Комментарии