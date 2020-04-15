Суд оправдал Р. Паксаса и Г. Вайнаускаса /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Экс-президент Литвы Роландас Паксас



В среду Вильнюсский окружной суд оправдал обвиняемых в торговле влиянием бывшего лидера партии "Порядок и справедливость" Роландаса Паксаса, главу медиагруппы Lietuvos rytas Гедвидаса Вайнаускаса, предпринимателя Антанаса Юозаса Забулиса.



Об этом в среду BNS сообщила представитель суда по связям с общественностью Лина Немейкайте.



По ее словам, рассматривавший дело суд постановил, что обвиняемые не совершили деяний, имеющих признаки преступления или уголовного проступка.



Суд также отменил применявшуюся в отношении А. Ю Забулиса меру пресечения – подписку о невыезде.



В длившемся четыре года процессе Р. Паксас и Г. Вайнаускас, а также предприниматель А.Й. Забулис обвинялись в торговле влиянием. Они отрицали вину и просили об оправдании. В среду Вильнюсский окружной суд оправдал обвиняемых в торговле влиянием бывшего лидера партии "Порядок и справедливость" Роландаса Паксаса, главу медиагруппы Lietuvos rytas Гедвидаса Вайнаускаса, предпринимателя Антанаса Юозаса Забулиса.Об этом в среду BNS сообщила представитель суда по связям с общественностью Лина Немейкайте.По ее словам, рассматривавший дело суд постановил, что обвиняемые не совершили деяний, имеющих признаки преступления или уголовного проступка.Суд также отменил применявшуюся в отношении А. Ю Забулиса меру пресечения – подписку о невыезде.В длившемся четыре года процессе Р. Паксас и Г. Вайнаускас, а также предприниматель А.Й. Забулис обвинялись в торговле влиянием. Они отрицали вину и просили об оправдании. Прокуроры предлагали наказать Г. Вайнаускаса лишением свободы сроком на 3 года и отсрочкой наказания на два года, а также штрафом в размере более 26 тыс. евро. Р. Паксасу было предложено назначить три года и два месяца лишения свободы с отсрочкой наказания на два года и два месяца. В следующем эпизоде дела о торговле влиянием прокурор предложил оштрафовать обвиняемого бизнесмена Антанаса Юозаса Забулиса более чем на 24 тыс. евро.



Р. Паксас и Г. Вайнаускас обвиняются в том, что в 2015 году за взятку размером 15 тыс. евро политик пообещал повлиять на инспектора по строительству, чтобы тот выдал разрешение на использование магазина в Пренай. Г. Вайнаускас говорил, что проводил журналистское расследование, в то время как Паксас утверждал, что дело направлено на исключение его из сферы политики.



Политик и предприниматель назвали дело политическим и пиар-спектаклем правоохранительных органов, а также связали его с влиянием экс-президента Дали Грибаускайте.



Правоохранительные органы также подозревали, что Вайнаускас мог воспользоваться своим влиянием для того, чтобы Служба расследования финансовых преступлений прекратила расследование одного дела о мошенничестве.



Постановление этого суда в течение 20 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, влияние, Паксас, Вайнаускас География: Литва — статья прочитана 256 раз Комментарии