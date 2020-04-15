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Женщина, которая поет



В этот день, 15 апреля 1949 года, родилась примадонна отечественной эстрады Алла Борисовна Пугачева. Сегодня ей исполняется 71 год. В репертуар артистки входит больше 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите и других языках. А общий тираж ее дисков превышает 250 миллионов!

Поздравляем примадонну с днем рождения!

Оооочень интересный материал здесь
инф."Обзор"
Категории: общество, культура, история
Ключевые слова: день рождения, поздравления, Пугачева
статья прочитана 167 раз
добавлена сегодня, 15 апреля, 14:09

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