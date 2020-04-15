Женщина, которая поет 🔊 Воспроизвести



В этот день, 15 апреля 1949 года, родилась примадонна отечественной эстрады Алла Борисовна Пугачева. Сегодня ей исполняется 71 год. В репертуар артистки входит больше 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите и других языках. А общий тираж ее дисков превышает 250 миллионов!



Поздравляем примадонну с днем рождения!



Оооочень интересный материал В этот день, 15 апреля 1949 года, родилась примадонна отечественной эстрады Алла Борисовна Пугачева. Сегодня ей исполняется 71 год. В репертуар артистки входит больше 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите и других языках. А общий тираж ее дисков превышает 250 миллионов!Поздравляем примадонну с днем рождения!Оооочень интересный материал здесь инф."Обзор" Категории: общество, культура, история Ключевые слова: день рождения, поздравления, Пугачева — статья прочитана 167 раз Комментарии