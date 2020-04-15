Премьер Литвы: из-за угрозы распространения коронавируса будет закрыт город Неменчине /уточнение/ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Из-за угрозы распространения коронавируса будет закрыт городок Неменчине в Вильнюсском районе, сообщил в среду премьер Саулюс Сквернялис.



По его словам, во вносимом в правительстве постановлении предлагается разрешить въезд только проживающим и работающим в этом городке, а во всех остальных случаях нужно будет иметь специальное разрешение Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).



"Выехать можно будет только тем, кто работает в других местах, и тем, кто должен это сделать по состоянию здоровья", - сообщил в фейсбуке премьер.



С. Сквернялис подчеркнул, что передвижение товаров и грузов ограничено не будет, однако полиция будет проводить строгий контроль мер карантинного режима в отношении жителей, а их несоблюдение будет наказуемо. Также, по его словам, будет осуществляться пристальный контроль за лицами, которые обязан соблюдать режим самоизоляции. Из-за угрозы распространения коронавируса будет закрыт городок Неменчине в Вильнюсском районе, сообщил в среду премьер Саулюс Сквернялис.По его словам, во вносимом в правительстве постановлении предлагается разрешить въезд только проживающим и работающим в этом городке, а во всех остальных случаях нужно будет иметь специальное разрешение Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ)."Выехать можно будет только тем, кто работает в других местах, и тем, кто должен это сделать по состоянию здоровья", - сообщил в фейсбуке премьер.С. Сквернялис подчеркнул, что передвижение товаров и грузов ограничено не будет, однако полиция будет проводить строгий контроль мер карантинного режима в отношении жителей, а их несоблюдение будет наказуемо. Также, по его словам, будет осуществляться пристальный контроль за лицами, которые обязан соблюдать режим самоизоляции. "Меня заверили и в том, что недостатка продуктов у жителей Неменчине точно не будет, магазинов достаточно, их работа прекращена не будет", - сказал глава правительства.



Эти меры принимаются после того, как на швейном предприятии Vilnika в Неменчине установлено около 20 случаев коронавируса. Один случай установлен и находящемся поблизости доме престарелых Senevita – дом престарелых в среду сообщил, что начинает проверять персонал и около 200 подопечных, в общей сложности это более 350 человек.



С. Сквернялис утверждает, что необходимо проверить и всех работников Vilnika, однако, по его словам, ситуация осложнена тем, что компания приняла "своевременное и очень правильное решение" остановить деятельность.



"Однако это будет сделано. Я только напоминаю руководству предприятия, в этой ситуации им рекомендуется объявить простой и получить государственные субсидии в установленном размере для работников. Что касается действующего в Неменчине дома престарелых Senevita – будут проверены все, кто там работает. В случае необходимости - и все подопечные", - подчеркнул он.



По словам премьера, специалисты НЦОЗ также проведут эпидемиологическую диагностику и в этом, и в других домах престарелых, учреждениях по длительному уходу.



С. Сквернялис обещает и мобильный пункт проверки "или его аналог", чтобы проверять всех, кто каждый день ездит в Вильнюс, а позже - и других жителей Неменчине.



В Литве пока установлен 1091 случай коронавируса, умерли 29 человек, 138 человек выздоровели.



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Въезд в Неменчине будет разрешен только проживающим и работающим в этом городке, а во всех остальных случаях нужно будет иметь специальное разрешение Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). Выехать можно будет только тем, кто работает в других местах, и тем, кто должен это сделать по состоянию здоровья. В самом городке будет разрешено ездить на автомобилях. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 2335 раз Комментарии