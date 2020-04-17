Вкусная еда на время карантина: печь, чтобы успокоиться 🔊 Воспроизвести Елена ЧЕКАЛОВА,



Телеведущая, гастрономический обозреватель,



автор трех книг-бестселлеров о мировой кухне



Источник: ТАСС



Елена Чекалова делится рецептами простых, но ярких блюд, которые скрасят вынужденную изоляцию. Сегодня — лакомства, которые принесут кулинарное наслаждение и отвлекут от тревожных мыслей



Удивительное дело: с тех пор как мы все сели дома для самоизоляции, мои "френдессы" по Facebook и Instagram публикуют все больше выпечки. Фото тортов, печенья и пирогов размещают в соцсетях даже те, от кого я не ожидала ничего подобного: серьезные бизнесвумен, журналистки, писательницы, дамы экономистки, искусствоведы и политологи. Я уж не говорю обо всех прочих леди, которые любой готовке всегда предпочитают тортики. Удивительное дело: с тех пор как мы все сели дома для самоизоляции, мои "френдессы" по Facebook и Instagram публикуют все больше выпечки. Фото тортов, печенья и пирогов размещают в соцсетях даже те, от кого я не ожидала ничего подобного: серьезные бизнесвумен, журналистки, писательницы, дамы экономистки, искусствоведы и политологи. Я уж не говорю обо всех прочих леди, которые любой готовке всегда предпочитают тортики.



Больше обычного пекут сегодня во всем мире, охваченном стрессом и страхом коронавируса. Для этого явления даже придумали особый термин — procrastibaking



© Zadorozhna Natalia/Shutterstock/FOTODOM



Прокрастибейкинг — это скрещивание двух слов: прокрастинация, откладывание дел на потом, и бейкинг, выпечка. Термин возник года три назад, хотя само явление известно со времен американской Великой депрессии, когда появились "пироги отчаяния" (например, знаменитый "сумасшедший торт" без яиц и масла). В последние годы этим явлением всерьез занялась психологическая наука. Я суммировала объяснения самих прокрастибейкеров и психологов — и вот что получилось.



Чтобы пережить стрессы повседневной жизни, нужно попытаться отодвинуть их на задний план: воспаленному мозгу нужна возможность переключиться на что-то приятное. Выпечка — отличный способ отвлечься от беспокоящих мыслей. Во-первых, она требует сосредоточенности. Психологи всего мира считают, что концентрация внимания на деталях какого-то почти механического процесса — один из лучших способов борьбы с тревогой и депрессией. Во-вторых, выпечку, особенно "кондитерку", если уж начал, нельзя прерывать — иначе взбитые яичные белки упадут, темперированный шоколад затвердеет, пирог не поднимется. Твои руки все время заняты, поэтому ты меньше разговариваешь по телефону и не зацикливаешься на тревожных новостях. В-третьих, процесс выпечки завораживает какой-то мистикой: ты смешиваешь одни вещества, а потом они совершенно видоизменяются, превращаются в другие материи.



Одно из последствий стрессовых ситуаций, с которыми сразу трудно справиться: ты начинаешь чувствовать себя почти лузером. Хорошо испеченный пирог, особенно размещенный в соцсетях и собравший много лайков, возвращает уверенность в себе: да, ты не решил жизненно важные проблемы, но сделал стоящую вещь, которую оценили. Не случайно хештег #procrastibaking сегодня, в период пика пандемии, так популярен в Instagram.



© Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM



Успокаивает и сам аромат кондитерских специй, особенно ванили. Ведь запахи напрямую связаны с теми областями мозга, которые включают эмоции и память. Аромат сладкой выпечки в доме напоминает о детстве и безопасной жизни под родительским крылом. Кроме того, в результате мы получаем именно то, что подсознательно хотим больше всего: быстрые углеводы — они нужны для энергии, которую высасывает стресс. Вы сами наверняка замечали: когда работы слишком много, начинает хотеться сладкого. Например, академик Ландау рассказывал, что, сидя в лаборатории дни напролет, он мог держаться на одном шоколаде.



Важно, что рецепты для procrastibaking не должны требовать от вас поисков каких-то замысловатых продуктов: уж какие сейчас походы по магазинам, да и доставка теперь дело не быстрое. Все ингредиенты должны быть из тех, что всегда есть в холодильнике, стенном шкафу или в ближайшем к дому магазине. Ничто не должно разрушить спонтанное желание сделать своими руками что-то не обязательное, но приятное.



Если у вас возникнет желание испечь что-то сладкое, не сомневайтесь — пеките! Главное сейчас — сохранить рассудок, даже если после выхода из карантина придется скорректировать размер одежды. Ну а если вы, как, например, я, совсем не готовы к лишним килограммам, пеките в подарок для родных, соседей и друзей — ведь это такой прекрасный способ проявить заботу о тех, кто в ней сейчас нуждается! Тем более скоро Пасха, время сдобной выпечки. Если хотите занять себя всерьез и надолго, испеките мой царский кулич и приготовьте заварную пасху. Для тех, кто хочет попробовать просто немного отвлечься с помощью выпечки, — мои сегодняшние простые и эффектные рецепты.



Быстрый кулич



Этот упрощенный кулич я готовлю по принципу английского заварного кекса, который еще называют пасхальным пирогом последней минуты. Как вы, наверное, знаете, кулич произошел от пасхального хлеба, который бывает из самого разного теста и разных форм. Но чаще всего его делают высоким, украшают крестом, а главное — в тесте должно быть много масла, яиц и сладких добавок, чтобы оно получилось как можно скоромнее и сдобнее. Даже в этот простой пасхальный кекс я добавляю много сухофруктов и орехов. "Хитрая" технология поможет сделать кулич быстро, просто, а главное — вкусно.



© snow toy/Shutterstock/FOTODOM



Что надо:



* мука — 250 г;



* молоко — 120 мл;



* вода — 120 мл;



* сахар — 200 г;



* сливочное масло — 100 г;



* яйца — 2 шт.;



* соль — 0,5 ч. л.;



* смесь сухофруктов (изюм, сушеная вишня, сухая клюква, курага) — 250–300 г;



* пекарский порошок — 1 ч. л.;



* ваниль, цукаты, орехи, шоколадная глазурь (по желанию), бумажная форма для кулича.



Что делать:



* В кастрюле смешать воду, молоко, сахар, соль, масло. Добавить все сухофрукты и ваниль. Довести до кипения и варить 3–5 минут, помешивая. Отставить остывать на полчаса.



* Духовку поставить нагреваться до 180 градусов.



* Взбить яйца до образования легкой светлой массы. Муку смешать с пекарским порошком.



* Понемногу, попеременно и постоянно помешивая, добавлять муку и яйца в остывшую смесь. В этот момент можно доложить еще немного порубленных и подсушенных орехов.



* Вылить тесто в форму и поставить в разогретую духовку приблизительно на 1 час 20 минут (готовность проверить зубочисткой).



* Когда кекс остынет, обмазать его глазурью или шоколадной пастой и посыпать порубленными цукатами, орехами или конфети.



Брауни



Во время пандемии шоколад особенно ценен. Еще племена майя и ацтеки считали какао эликсиром жизни. В Европе с XIX века шоколад утвердился в роли вечного источника молодости и здоровья, который способен исцелять депрессию. "Браун" — по-английски "коричневый", но эта простая американская выпечка готовится и из белого шоколада, и из светлого молочного. По одной из легенд, этот десерт появился в начале ХХ века из-за поварской ошибки: шеф ресторана просто забыл положить в шоколадный торт пекарский порошок. А когда пирог получился плоским и чуть влажноватым, он сказал: ну, так и было задумано. Удобная штука: как ни приготовь, ты всегда в шоколаде. Брауни легко резать на небольшие квадратики и подавать к кофе как печенье.



© Natalia Ruedisueli/Shutterstock/FOTODOM







При выпечке есть одна хитрость: брауни нужно как бы чуть-чуть недодержать, чтобы тесто осталось чуть влажным. Выпекать удобнее в квадратной или прямоугольной форме, которую нужно непременно застелить фольгой или пекарской бумагой так, чтобы ее края свисали. Тогда остывший пирог вы легко за эти края вытащите на разделочную доску. Выбирая размер формы, учитывайте, что оптимальная высота брауни — 3–5 см: слишком тонкий при выпечке высыхает, слишком высокий остается чересчур влажным.



Что надо:



* шоколад (содержание какао — 65–75%) — 220 г;



* сливочное масло — 180 г;



* яйца — 3 шт.;



* сахар — 120 г (или по вкусу);



* ванильный сахар — 1 пакетик;



* соль — 0,5 ч. л.;



* мука — 100 г;



* грецкие орехи (не очень мелко нарезанные) — 1 стакан.



Что делать:



* На совсем маленьком огне (лучше на водяной бане) растопить вместе масло и шоколад.



* Тем временем подсушить орехи, смешать соль с мукой и зажечь духовку — пусть нагревается до 175 градусов.



* Миксером смешать яйца, сахар и ваниль (смесь должна побелеть и заметно увеличиться в объеме).



* Очень медленно добавить шоколадную смесь в яичную, а затем вмешать муку (чтобы не было комочков) и орехи.



* Вылить тесто в смазанную маслом и застеленную пекарской бумагой форму — отправить в духовку и выпекать около получаса. За сладкую выпечку берутся и серьезные мужчины. Казалось бы, в этой идее есть что-то абсурдное — зачем столько мучного и сахара, когда так мало движения? Но это только на первый взгляд.Больше обычного пекут сегодня во всем мире, охваченном стрессом и страхом коронавируса. Для этого явления даже придумали особый термин — procrastibakingПрокрастибейкинг — это скрещивание двух слов: прокрастинация, откладывание дел на потом, и бейкинг, выпечка. Термин возник года три назад, хотя само явление известно со времен американской Великой депрессии, когда появились "пироги отчаяния" (например, знаменитый "сумасшедший торт" без яиц и масла). В последние годы этим явлением всерьез занялась психологическая наука. Я суммировала объяснения самих прокрастибейкеров и психологов — и вот что получилось.Чтобы пережить стрессы повседневной жизни, нужно попытаться отодвинуть их на задний план: воспаленному мозгу нужна возможность переключиться на что-то приятное. Выпечка — отличный способ отвлечься от беспокоящих мыслей. Во-первых, она требует сосредоточенности. Психологи всего мира считают, что концентрация внимания на деталях какого-то почти механического процесса — один из лучших способов борьбы с тревогой и депрессией. Во-вторых, выпечку, особенно "кондитерку", если уж начал, нельзя прерывать — иначе взбитые яичные белки упадут, темперированный шоколад затвердеет, пирог не поднимется. Твои руки все время заняты, поэтому ты меньше разговариваешь по телефону и не зацикливаешься на тревожных новостях. В-третьих, процесс выпечки завораживает какой-то мистикой: ты смешиваешь одни вещества, а потом они совершенно видоизменяются, превращаются в другие материи.Одно из последствий стрессовых ситуаций, с которыми сразу трудно справиться: ты начинаешь чувствовать себя почти лузером. Хорошо испеченный пирог, особенно размещенный в соцсетях и собравший много лайков, возвращает уверенность в себе: да, ты не решил жизненно важные проблемы, но сделал стоящую вещь, которую оценили. Не случайно хештег #procrastibaking сегодня, в период пика пандемии, так популярен в Instagram.Успокаивает и сам аромат кондитерских специй, особенно ванили. Ведь запахи напрямую связаны с теми областями мозга, которые включают эмоции и память. Аромат сладкой выпечки в доме напоминает о детстве и безопасной жизни под родительским крылом. Кроме того, в результате мы получаем именно то, что подсознательно хотим больше всего: быстрые углеводы — они нужны для энергии, которую высасывает стресс. Вы сами наверняка замечали: когда работы слишком много, начинает хотеться сладкого. Например, академик Ландау рассказывал, что, сидя в лаборатории дни напролет, он мог держаться на одном шоколаде.Важно, что рецепты для procrastibaking не должны требовать от вас поисков каких-то замысловатых продуктов: уж какие сейчас походы по магазинам, да и доставка теперь дело не быстрое. Все ингредиенты должны быть из тех, что всегда есть в холодильнике, стенном шкафу или в ближайшем к дому магазине. Ничто не должно разрушить спонтанное желание сделать своими руками что-то не обязательное, но приятное.Если у вас возникнет желание испечь что-то сладкое, не сомневайтесь — пеките! Главное сейчас — сохранить рассудок, даже если после выхода из карантина придется скорректировать размер одежды. Ну а если вы, как, например, я, совсем не готовы к лишним килограммам, пеките в подарок для родных, соседей и друзей — ведь это такой прекрасный способ проявить заботу о тех, кто в ней сейчас нуждается! Тем более скоро Пасха, время сдобной выпечки. Если хотите занять себя всерьез и надолго, испеките мой царский кулич и приготовьте заварную пасху. Для тех, кто хочет попробовать просто немного отвлечься с помощью выпечки, — мои сегодняшние простые и эффектные рецепты.Этот упрощенный кулич я готовлю по принципу английского заварного кекса, который еще называют пасхальным пирогом последней минуты. Как вы, наверное, знаете, кулич произошел от пасхального хлеба, который бывает из самого разного теста и разных форм. Но чаще всего его делают высоким, украшают крестом, а главное — в тесте должно быть много масла, яиц и сладких добавок, чтобы оно получилось как можно скоромнее и сдобнее. Даже в этот простой пасхальный кекс я добавляю много сухофруктов и орехов. "Хитрая" технология поможет сделать кулич быстро, просто, а главное — вкусно.* мука — 250 г;* молоко — 120 мл;* вода — 120 мл;* сахар — 200 г;* сливочное масло — 100 г;* яйца — 2 шт.;* соль — 0,5 ч. л.;* смесь сухофруктов (изюм, сушеная вишня, сухая клюква, курага) — 250–300 г;* пекарский порошок — 1 ч. л.;* ваниль, цукаты, орехи, шоколадная глазурь (по желанию), бумажная форма для кулича.* В кастрюле смешать воду, молоко, сахар, соль, масло. Добавить все сухофрукты и ваниль. Довести до кипения и варить 3–5 минут, помешивая. Отставить остывать на полчаса.* Духовку поставить нагреваться до 180 градусов.* Взбить яйца до образования легкой светлой массы. Муку смешать с пекарским порошком.* Понемногу, попеременно и постоянно помешивая, добавлять муку и яйца в остывшую смесь. В этот момент можно доложить еще немного порубленных и подсушенных орехов.* Вылить тесто в форму и поставить в разогретую духовку приблизительно на 1 час 20 минут (готовность проверить зубочисткой).* Когда кекс остынет, обмазать его глазурью или шоколадной пастой и посыпать порубленными цукатами, орехами или конфети.Во время пандемии шоколад особенно ценен. Еще племена майя и ацтеки считали какао эликсиром жизни. В Европе с XIX века шоколад утвердился в роли вечного источника молодости и здоровья, который способен исцелять депрессию. "Браун" — по-английски "коричневый", но эта простая американская выпечка готовится и из белого шоколада, и из светлого молочного. По одной из легенд, этот десерт появился в начале ХХ века из-за поварской ошибки: шеф ресторана просто забыл положить в шоколадный торт пекарский порошок. А когда пирог получился плоским и чуть влажноватым, он сказал: ну, так и было задумано. Удобная штука: как ни приготовь, ты всегда в шоколаде. Брауни легко резать на небольшие квадратики и подавать к кофе как печенье.При выпечке есть одна хитрость: брауни нужно как бы чуть-чуть недодержать, чтобы тесто осталось чуть влажным. Выпекать удобнее в квадратной или прямоугольной форме, которую нужно непременно застелить фольгой или пекарской бумагой так, чтобы ее края свисали. Тогда остывший пирог вы легко за эти края вытащите на разделочную доску. Выбирая размер формы, учитывайте, что оптимальная высота брауни — 3–5 см: слишком тонкий при выпечке высыхает, слишком высокий остается чересчур влажным.* шоколад (содержание какао — 65–75%) — 220 г;* сливочное масло — 180 г;* яйца — 3 шт.;* сахар — 120 г (или по вкусу);* ванильный сахар — 1 пакетик;* соль — 0,5 ч. л.;* мука — 100 г;* грецкие орехи (не очень мелко нарезанные) — 1 стакан.* На совсем маленьком огне (лучше на водяной бане) растопить вместе масло и шоколад.* Тем временем подсушить орехи, смешать соль с мукой и зажечь духовку — пусть нагревается до 175 градусов.* Миксером смешать яйца, сахар и ваниль (смесь должна побелеть и заметно увеличиться в объеме).* Очень медленно добавить шоколадную смесь в яичную, а затем вмешать муку (чтобы не было комочков) и орехи.* Вылить тесто в смазанную маслом и застеленную пекарской бумагой форму — отправить в духовку и выпекать около получаса. ТАСС Категории: дом и быт Ключевые слова: карантин, выпечка, кулич — статья прочитана 53 раза Комментарии