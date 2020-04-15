В России предложили ввести продуктовые карточки 🔊 Воспроизвести АГН «Москва» © Сергей Киселев



В организациях производителей и поставщиков продовольствия выступили с призывом восстановить замороженный проект Министерства промышленности и торговли о раздаче продуктовых карточек малообеспеченным гражданам в России.



Об этом информирует



Указывается, что в том числе заявление подписали глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.



По мнению авторов инициативы, в число получателей карточек нужно включить граждан, потерявших работу или доход в связи с ситуацией с распространением коронавирусом.



В заявлении говорится, что карточки на сумму 10 тыс. рублей ежемесячно могли бы получать 10 млн граждан.



При этом авторы идеи считают, что финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребует 800 млрд рублей.



В феврале 2017 года сообщалось, что Минпромторг совместно с Минфином планирует запустить программу продовольственной помощи. В организациях производителей и поставщиков продовольствия выступили с призывом восстановить замороженный проект Министерства промышленности и торговли о раздаче продуктовых карточек малообеспеченным гражданам в России.Об этом информирует RT со ссылкой на РБК и заявление, которое подписали руководители ряда организаций.Указывается, что в том числе заявление подписали глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.По мнению авторов инициативы, в число получателей карточек нужно включить граждан, потерявших работу или доход в связи с ситуацией с распространением коронавирусом.В заявлении говорится, что карточки на сумму 10 тыс. рублей ежемесячно могли бы получать 10 млн граждан.При этом авторы идеи считают, что финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребует 800 млрд рублей.В феврале 2017 года сообщалось, что Минпромторг совместно с Минфином планирует запустить программу продовольственной помощи. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, экономика Ключевые слова: продукты, контроль, малоимущие, карантин, карточки, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 167 раз Комментарии