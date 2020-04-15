Загрузка... Международная политика за 14 апреля 🔊 Воспроизвести Charles Platiau | Reuters



Огонь Нотр-Дама: год спустя, китайские письма в Лондон, НАТО на удалёнке, Европа в поисках выхода из карантина



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Собор Парижской Богоматери: когда и как его восстановят?



Ровно год назад, 15 апреля 2019, пожаром был почти уничтожен Собор Парижской Богоматери — один из самых знаменитых символов Парижа, да и всей Франции. Эта трагедия вызвала настоящий шок не только у французов, но и у жителей многих других стран мира. Собор Парижской Богоматери: когда и как его восстановят?Ровно год назад, 15 апреля 2019, пожаром был почти уничтожен Собор Парижской Богоматери — один из самых знаменитых символов Парижа, да и всей Франции. Эта трагедия вызвала настоящий шок не только у французов, но и у жителей многих других стран мира. * * *



“Карте — место”: Пекин не хочет дать Лондону шанс отыграть назад



Китайская высокотехнологичная компания Huawei предупредила Великобританию, что попытка отказа от монтажа сетей быстрой передачи данных 5G окажет Соединённому Королевству медвежью услугу.



В январе 2020 года правительство Великобритании дало “добро” Huawei на создание новых сетей передачи данных в стране. Но уже в марте внутри правящей Консервативной партии под давлением внешних сил (США) возникли разногласия по этому вопросу — часть политиков находила обоснованным беспокойство Белого дома, который заявлял: “Пуская китайцев к себе, вы ставите под угрозу безопасность страны”.



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“Не было ни гроша, да вдруг алтын”: австралиец стал миллионером на ровном месте



Двадцатилетний житель Аделаиды (Австралия) в полной мере может своим примером подтвердить справедливость поговорки “никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь”. Совсем недавно в его жизни началась чёрная полоса: из-за эпидемии коронавируса предприятие, где он работал, закрылось. Перспектив на получение пособия по безработице не было, а у него на руках — молодая жена и недавно родившийся ребенок, которых элементарно надо кормить. Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 169 раз Комментарии