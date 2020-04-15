Ученые определили день пика и окончания пандемии коронавируса в Литве

Специалисты считают, что количество погибших от коронавируса не превысит 50, а сама эпидемия утихнет к концу мая. Эпидемиологи Литовского университета наук о здоровье (LSMU) и эксперты по математическому моделированию Литовского энергетического института (LEI) спрогнозировали распространение коронавируса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу LSMU.
Исследователи объединились в инициативную группу United4Health.lt и разработали модель, прогнозирующую распространение инфекции COVID-19 в Литве с учетом эффективности карантинных мер.
Согласно исследованию, пик заболеваемости придется на 24 апреля, а конец эпидемии прогнозируется в конце мая. Эксперты предполагают, что число заразившихся на момент пика составит от 1100 до 1500 человек, а в целом число инфицированных за все время эпидемии составит около двух тысяч.
По прогнозам специалистов, количество летальных исходов не превысит 50. По состоянию на 15 апреля в Литве инфицированы 1091 человек. Погибли от коронавирусной инфекции 29 больных, а выздоровели 138 пациентов.
В Литве до 27 апреля введен карантин. Власти рассматривают возможность смягчения его условий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,8 миллиона случаев заражения, более 117 тысяч человек скончались.
В Литве до 27 апреля введен карантин. Власти рассматривают возможность смягчения его условий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,8 миллиона случаев заражения, более 117 тысяч человек скончались.
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