Ученые определили день пика и окончания пандемии коронавируса в Литве 🔊 Воспроизвести



Специалисты считают, что количество погибших от коронавируса не превысит 50, а сама эпидемия утихнет к концу мая. Эпидемиологи Литовского университета наук о здоровье (LSMU) и эксперты по математическому моделированию Литовского энергетического института (LEI) спрогнозировали распространение коронавируса, сообщает



Исследователи объединились в инициативную группу United4Health.lt и разработали модель, прогнозирующую распространение инфекции COVID-19 в Литве с учетом эффективности карантинных мер.



Согласно исследованию, пик заболеваемости придется на 24 апреля, а конец эпидемии прогнозируется в конце мая. Эксперты предполагают, что число заразившихся на момент пика составит от 1100 до 1500 человек, а в целом число инфицированных за все время эпидемии составит около двух тысяч. Специалисты считают, что количество погибших от коронавируса не превысит 50, а сама эпидемия утихнет к концу мая. Эпидемиологи Литовского университета наук о здоровье (LSMU) и эксперты по математическому моделированию Литовского энергетического института (LEI) спрогнозировали распространение коронавируса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу LSMU.Исследователи объединились в инициативную группу United4Health.lt и разработали модель, прогнозирующую распространение инфекции COVID-19 в Литве с учетом эффективности карантинных мер.Согласно исследованию, пик заболеваемости придется на 24 апреля, а конец эпидемии прогнозируется в конце мая. Эксперты предполагают, что число заразившихся на момент пика составит от 1100 до 1500 человек, а в целом число инфицированных за все время эпидемии составит около двух тысяч. По прогнозам специалистов, количество летальных исходов не превысит 50. По состоянию на 15 апреля в Литве инфицированы 1091 человек. Погибли от коронавирусной инфекции 29 больных, а выздоровели 138 пациентов.



В Литве до 27 апреля введен карантин. Власти рассматривают возможность смягчения его условий.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,8 миллиона случаев заражения, более 117 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 278 раз Комментарии