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Правительство Литвы намерено немного ослабить карантинные ограничения полётов



Поскольку правительство Литвы планирует сделать некоторые послабления в карантинных ограничениях для бизнеса, намечается разрешить и некоторые пассажирские полёты. Предлагается разрешить выезд гражданам зарубежных стран, а также разрешить выполнять частные полёты малой авиации.

Кабмин должен принять решение на заседании в среду.

Как утверждает Минздрав, ограничения на полёты из Литвы напрямую не влияют на распространение коронавируса, поэтому предлагается их не ограничивать, кроме того, иностранцы и сейчас могут выезжать из Литвы на автомобилях или паромах.

"Граждане других стран могли бы выезжать без ограничений. С учётом этого нецелесообразно рассматривать в каждом случае вопросы репатриационных полётов из Литвы", - говорится в документе.

Также предлагается разрешить без отдельных разрешений частные полёты в Литву, если на законном основании прилетит до пяти пассажиров. Такое же количество людей может приехать на легковом автомобиле из Латвии или на пароме из Киля (Германия).

В Литве воздушное пространство закрыто с 4 апреля, поэтому на пассажирские полёты нужно разрешение литовских ведомств и министра транспорта. Приехать в Литву также можно единственным паромом из Киля в Клайпеду.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 15 апреля, 13:30

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