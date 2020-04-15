Правительство Литвы намерено немного ослабить карантинные ограничения полётов 🔊 Воспроизвести



Поскольку правительство Литвы планирует сделать некоторые послабления в карантинных ограничениях для бизнеса, намечается разрешить и некоторые пассажирские полёты. Предлагается разрешить выезд гражданам зарубежных стран, а также разрешить выполнять частные полёты малой авиации.



Кабмин должен принять решение на заседании в среду.



Как утверждает Минздрав, ограничения на полёты из Литвы напрямую не влияют на распространение коронавируса, поэтому предлагается их не ограничивать, кроме того, иностранцы и сейчас могут выезжать из Литвы на автомобилях или паромах.



"Граждане других стран могли бы выезжать без ограничений. С учётом этого нецелесообразно рассматривать в каждом случае вопросы репатриационных полётов из Литвы", - говорится в документе.



Также предлагается разрешить без отдельных разрешений частные полёты в Литву, если на законном основании прилетит до пяти пассажиров. Такое же количество людей может приехать на легковом автомобиле из Латвии или на пароме из Киля (Германия).



В Литве воздушное пространство закрыто с 4 апреля, поэтому на пассажирские полёты нужно разрешение литовских ведомств и министра транспорта. Приехать в Литву также можно единственным паромом из Киля в Клайпеду. Поскольку правительство Литвы планирует сделать некоторые послабления в карантинных ограничениях для бизнеса, намечается разрешить и некоторые пассажирские полёты. Предлагается разрешить выезд гражданам зарубежных стран, а также разрешить выполнять частные полёты малой авиации.Кабмин должен принять решение на заседании в среду.Как утверждает Минздрав, ограничения на полёты из Литвы напрямую не влияют на распространение коронавируса, поэтому предлагается их не ограничивать, кроме того, иностранцы и сейчас могут выезжать из Литвы на автомобилях или паромах."Граждане других стран могли бы выезжать без ограничений. С учётом этого нецелесообразно рассматривать в каждом случае вопросы репатриационных полётов из Литвы", - говорится в документе.Также предлагается разрешить без отдельных разрешений частные полёты в Литву, если на законном основании прилетит до пяти пассажиров. Такое же количество людей может приехать на легковом автомобиле из Латвии или на пароме из Киля (Германия).В Литве воздушное пространство закрыто с 4 апреля, поэтому на пассажирские полёты нужно разрешение литовских ведомств и министра транспорта. Приехать в Литву также можно единственным паромом из Киля в Клайпеду. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии